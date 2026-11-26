Tamron hat mit dem 12–20 mm f/2,8 ein spannendes Ultraweitwinkelzoom für Vollformatkameras vorgestellt. Wie gut schlägt es sich im E-System gegen Sonys FE 12–24 mm f/2,8 GM? Das wollten wir im Labor- und Praxistest genauer wissen.
Tamron 12-20 mm f/2,8
- Anschluss: FE-Mount
- Optischer Aufbau: 17 Elemente in 12 Gruppen
- Anzahl Blendenlamellen: 12
- Autofokus: ja
- Bildstabilisator: nein
- Gewicht: 570 g
- Preis: ca. 1.700 Euro (zum Zeitpunkt des Testberichts)
- www.tamron.eu
In der Landschafts- und Astrofotografie setzen viele Fotografen auf sehr weitwinklige Objektive, um möglichst viel vom faszinierenden Naturschauspiel auf dem Boden oder am Himmel mit der Kamera festhalten zu können. Tamron hat mit dem 12–20 mm f/2,8 ein neues Ultraweitwinkelzoom vorgestellt, das mit einem sehr breiten Bildwinkel von bis zu rund 121 Grad an einer Vollformatkamera genau diese Voraussetzungen erfüllt. Derzeit ist das Objektiv für Kameras mit Sony-E- und Nikon-Z-Anschluss erhältlich. Wir haben die Version für Sony E-Mount in der Praxis und im CHIP-Testlabor genauer unter die Lupe genommen.
Dabei bietet sich ein Vergleich mit Sonys eigenem FE 12–24 mm f/2,8 GM an. Letzteres kann zwar mit etwas mehr Brennweite am langen Ende von 24 statt 20 mm aufwarten, ist aber zumindest bei der Anfangsbrennweite von 12 mm vergleichbar.
Zudem kostet das Sony-Pendant mit rund 2.700 Euro etwa 1.000 Euro mehr als das deutlich preiswertere Tamron 12–20 mm f/2,8 mit circa 1.700 Euro. Kann das Tamron-Zoom mithalten?
Neue Bezeichnung, neues Design
Wie der Hersteller in der Produktankündigung bekannt gab, wird Tamron künftig auf deutlich einfachere Produktbezeichnungen setzen. So heißt das neue Zoomobjektiv statt 10–20 mm f/2,8 Di III VXD (Modell A084) schlicht 10–20 mm f/2,8 (Modell A084). Abkürzungen wie „Di III” als Hinweis auf die Kompatibilität zu spiegellosen Vollformatkameras und „VXD” als Hinweis auf den Fokusmotor fallen künftig weg. Objektive, die speziell für APS-C-Sensoren entwickelt wurden, werden lediglich durch ein „A” gekennzeichnet, nicht mehr durch „Di III-A”.
Neben den kürzeren Produktbezeichnungen hält auch ein neues Gehäusedesign Einzug in Tamrons Objektivportfolio. Im Vergleich zu den letzten Objektivvorstellungen wirkt es etwas kantiger. Das hängt im Falle des 12–20 mm f/2,8 unter anderem mit einem Ausstattungsmerkmal zusammen, das wir uns für Tamron-Objektive schon länger gewünscht haben und das in den letzten Jahren nur über einen Umweg genutzt werden konnte. Die Rede ist von einem Blendenring direkt am Objektiv. Dieser ermöglicht die manuelle Blendenwahl von f/2,8 bis f/16 in Drittelschritten – und das nun auch mit festen Rastpunkten. Bei bisherigen Tamron-Objektiven konnte nur dann mit einem Blendenring gearbeitet werden, wenn das Objektiv über einen USB-Anschluss mit der Software „Tamron Lens Utility“ kompatibel war. In dem Fall ließ sich der stufenlos bedienbare Fokusring per Software in einen Blendenring umprogrammieren. Die stufen- und geräuschlose Bedienung hat zwar Vorteile für Videoanwendungen, die Einstellung der Blende gelingt damit aber nicht so exakt wie mit festen Raststufen.
An dieser Stelle schlagen wir den Bogen zurück zum Hinweis auf das kantigere Design des Tamron 12–20 mm f/2,8: Der neue Blendenring hat nämlich eine recht grobe Riffelung. Dazu kommen schmalere Schalterelemente, die den etwas kantigeren Look ebenfalls unterstreichen.
Ein Ausstattungsfeuerwerk
Das Tamron 12–20 mm f/2,8 ist mit 90 x 119 Millimetern erfreulich kompakt und überzeugt durch eine Fülle von Ausstattungsmerkmalen auf kleinem Raum. Passend zum neuen Blendenring gibt es nun einen „Click“-Schalter, der den Wechsel zwischen einer stufenlosen und einer einrastenden Bedienung des Blendenrings ganz bequem direkt am Objektiv erlaubt. Ergänzt wird der Blendenring durch einen „Iris Lock“-Schalter. Ist diese Sperre aktiviert, wird der Übergang zwischen dem Bereich für die manuelle Wahl des Blendenwerts und der „A“-Position, um die Blendenwahl an die Kamera zu übergeben, gegen ein versehentliches Verstellen blockiert.
Darüber hinaus gibt es zwei weitere Verriegelungsschalter. Mit dem „Zoom Lock“-Schalter lässt sich der Zoommechanismus entweder bei 12 mm oder bei 20 mm blockieren, um eine unbeabsichtigte Veränderung der Brennweite zu vermeiden. Mit dem „MF Lock“-Schalter lässt sich hingegen eine manuell gewählte Fokusposition arretieren. Das kann in der Astrofotografie hilfreich sein, wenn man im Dunkeln nicht versehentlich den Fokus verstellen möchte. Ergänzt werden die genannten Bedienelemente durch einen AF/MF-Schalter, einen Custom-Schalter mit den Positionen 1, 2 und 3 sowie zwei Funktionstasten, die im Quer- oder Hochformat gut erreichbar sind.
Um das Potenzial des Custom-Schalters und der Funktionstasten auszuschöpfen, wird die bereits angesprochene Software „Tamron Lens Utility“ benötigt. Dazu wird das Tamron 12–20 mm f/2,8 über den seitlichen USB-C-Anschluss mit einem Windows- oder MacOS-Rechner oder einem Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem verbunden. Per Software/App lassen sich die drei Custom-Positionen sowie die Fn-Tasten individuell mit verschiedenen Funktionen belegen.
Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es aber doch: Aufgrund der stark gewölbten Frontlinse und der fest verbauten Gegenlichtblende ist es beim Tamron 12–20 mm f/2,8 nicht möglich, mit Schraubfiltern zu arbeiten. Als Alternative gibt es hinten am Anschluss eine spezielle Halterung für Folienfilter. Vergleichen wir die Ausstattung mit der des Sony FE 12–24 mm f/2,8 GM fällt sofort ins Auge, dass Sony beim Thema „Filter“ die gleiche Strategie verfolgt und aufgrund der fest verbauten Gegenlichtblende auf einen Filtereinschub am Bajonett setzt. Darüber hinaus beschränken sich die Bedienelemente beim Sony-Pendant auf einen Zoom- und einen Fokusring, einen AF/MF-Schalter und eine Funktionstaste. Hier hat das Tamron 12–20 mm f/2,8 also klar die Nase vorn.
Leiser und treffsicherer Autofokus
Bei der Fokussierung arbeitet Tamron beim 12–20 mm f/2,8 mit einem VXD-Linearmotor (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Der agiert sehr leise und zuverlässig, kommt aber nicht ganz an die Geschwindigkeit des Ultraschall-Autofokus im Sony FE 12–24 mm f/2,8 GM heran, wie unsere Messungen im CHIP-Testlabor ergeben. So braucht der VXD-Autofokus des Tamrons über den verfügbaren Brennweitenbereich zwischen 0,41 und 0,46 Sekunden, bis das Bild an der Messkamera Sony Alpha 7R IV scharf gestellt ist und die Kamera auslöst. Der AF des Sony FE 12–24 mm f/2,8 GM ist mit Auslöseverzögerungen zwischen 0,22 und 0,3 Sekunden etwas flotter unterwegs. Davon abgesehen kann der Autofokus des Tamron 12–20 mm f/2,8 dem des Sony-Pendants in Sachen Genauigkeit locker das Wasser reichen. Wie das rund 1.000 Euro teurere Sony-Objektiv erreicht auch das günstigere Tamron bei der Autofokus-Genauigkeit einen Mittelwert von 97 Prozent bei kürzester und sogar 100 Prozent bei längster Brennweite. Die AF-Standardabweichung bei mehreren hintereinander jeweils neu fokussierten Aufnahmen fällt beim Tamron zwischen sieben und 28 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) sogar noch etwas niedriger aus als beim Sony mit sieben bis 49 Lp/Bh.
Zu guter Letzt bringt das Tamron 12–20 mm bei der Fokussierung noch einen weiteren Vorteil mit, der in der Praxis viel Freude macht. Tamron ist es gelungen, bei kürzester Brennweite eine sehr kurze Naheinstellgrenze von lediglich 18 Zentimetern ab der Sensorebene der Kamera zu ermöglichen. Das führte in der Praxis dazu, dass wir das Motiv fasst mit der Frontlinse berührt haben. Das ermöglicht viele kreative Perspektiven. Bei längster Brennweite verlängert sich die Naheinstellgrenze auf 28 Zentimeter. Zum Vergleich: Beim Sony FE 12–24 mm f/2,8 GM beträgt die Naheinstelldistanz über die gesamte Brennweitenspanne konstant 28 Zentimeter.
Abbildungsleistung im Labor
Bei der Messung der Abbildungsleistung im CHIP-Testlabor wird bei offener Blende f/2,8 dann doch der Preisunterschied deutlich. Während das Sony FE 12–24 mm f/2,8 GM bei 12 mm sehr gute 97 Prozent der an der Messkamera Sony A7R IV möglichen Auflösung im Bildzentrum und 73 Prozent in den Ecken erreicht, fällt die Auflösung beim Tamron bei ebenfalls f/2,8 und 12 mm von 93 Prozent im Zentrum auf nur noch 57 Prozent in den Ecken ab. Auch zweifach abgeblendet muss sich das Tamron bei 12 mm mit verbesserten 96 Prozent im Zentrum und 73 Prozent in den Ecken dem hochpreisigeren Sony mit 95 Prozent im Zentrum und 82 Prozent in den Ecken am Bildrand knapp geschlagen geben.
Zudem zeigt das Tamron bei kürzester Brennweite und offener Blende f/2,8 einen sehr deutlichen Helligkeitsverlust von 1,5 Blendenstufen gegenüber einer Blendenstufe beim Sony. Auch bei mittlerer und längster Brennweite ist die Vignettierung bei Offenblende beim Tamron-Zoomobjektiv etwas höher als beim Sony-Pendant. Bei der Verzeichnung ist das Tamron hingegen etwas besser korrigiert. Farbsäume sind bei beiden Objektiven im Grunde kein Thema.
Aus dem Testlabor
Vignettierung des Tamron 12–20 mm f/2,8 im Test
Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.
Unser Fazit: Tamron 12–20 mm f/2,8 im Test
Das Tamron 12–20 mm f/2,8 überzeugt im Sony-E-System als sehr gute und preislich attraktive Alternative zum Sony FE 12–24 mm f/2,8 GM. Das Tamron ist kompakter, leichter und bietet mehr Bedienelemente. Bei der Auflösung muss es sich dem Sony bei 12 mm und f/2,8 in den Bildecken zwar deutlich geschlagen geben, im Hinblick auf die Ersparnis von rund 1.000 Euro wird das für viele aber wahrscheinlich zu verschmerzen sein.
Was uns gefällt …
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Kompakt und eicht
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Blendenring mit Click-Schalter
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Iris-Lock
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Funktionstaste
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Sehr gute AF-Genauigkeit
… und was nicht so gut ist
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Kein Einsatz von Schraubfiltern möglich
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Nicht der schnellste Autofokus
Technische Daten: Tamron 12–20 mm f/2,8 für Sony E
|Konstruiert für Sensorgröße / Bajonett
|Kleinbild / Sony E
|Brennweite an APS-C-Kamera (umgerechnet auf Kleinbild)
|18–30 mm
|Maximale Lichtstärke (kürzeste Brennweite / längste Brennweite)
|2,8 / 2,8
|Kleinste Blende
|16
|Konstruktion: Linsen / Gruppen
|17 / 12
|Blendenlamellen (Anzahl)
|12
|Naheinstellgrenze
|0,18 m
|Filtergröße
|━
|Abmessungen / Gewicht
|90 x 119 mm / 570 g
|AF-Motor / AF/MF-Schalter
|● / ●
|Bildstabilisator /
mit mehr als einem Modus
|━ / ━
|Innenfokus / Innenzoom
|● / ━
|Funktionstaste (Fn)
|●
|Steuerrungs-/Blendenring /
De-Click-Schalter
|● / ●
|Fokusbereichsbegrenzer
|━
|Gummidichtung am Bajonett
|●
|Streulichtblende /
Schutzbeutel/-tuch mitgeliefert
|● / ●
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