Wie der Hersteller in der Produktankündigung bekannt gab, wird Tamron künftig auf deutlich einfachere Produktbezeichnungen setzen. So heißt das neue Zoomobjektiv statt 10–20 mm f/2,8 Di III VXD (Modell A084) schlicht 10–20 mm f/2,8 (Modell A084). Abkürzungen wie „Di III” als Hinweis auf die Kompatibilität zu spiegellosen Vollformatkameras und „VXD” als Hinweis auf den Fokusmotor fallen künftig weg. Objektive, die speziell für APS-C-Sensoren entwickelt wurden, werden lediglich durch ein „A” gekennzeichnet, nicht mehr durch „Di III-A”.

Neben den kürzeren Produktbezeichnungen hält auch ein neues Gehäusedesign Einzug in Tamrons Objektivportfolio. Im Vergleich zu den letzten Objektivvorstellungen wirkt es etwas kantiger. Das hängt im Falle des 12–20 mm f/2,8 unter anderem mit einem Ausstattungsmerkmal zusammen, das wir uns für Tamron-Objektive schon länger gewünscht haben und das in den letzten Jahren nur über einen Umweg genutzt werden konnte. Die Rede ist von einem Blendenring direkt am Objektiv. Dieser ermöglicht die manuelle Blendenwahl von f/2,8 bis f/16 in Drittelschritten – und das nun auch mit festen Rastpunkten. Bei bisherigen Tamron-Objektiven konnte nur dann mit einem Blendenring gearbeitet werden, wenn das Objektiv über einen USB-Anschluss mit der Software „Tamron Lens Utility“ kompatibel war. In dem Fall ließ sich der stufenlos bedienbare Fokusring per Software in einen Blendenring umprogrammieren. Die stufen- und geräuschlose Bedienung hat zwar Vorteile für Videoanwendungen, die Einstellung der Blende gelingt damit aber nicht so exakt wie mit festen Raststufen.

An dieser Stelle schlagen wir den ­Bogen zurück zum Hinweis auf das kantigere Design des Tamron 12–20 mm f/2,8: Der neue Blendenring hat nämlich eine recht grobe Riffelung. Dazu kommen schmalere Schalterelemente, die den etwas kantigeren Look ebenfalls unterstreichen.