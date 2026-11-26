ACD Systems hat ACDSee Photo Studio Ultimate 2027 vorgestellt. Die neue Version der Software für Bildverwaltung und Fotobearbeitung bringt generative KI-Werkzeuge sowie erweiterte Funktionen zur Organisation und Suche großer Fotosammlungen. Viele KI-Funktionen laufen weiterhin lokal auf dem Gerät, die neuen generativen Funktionen arbeiten cloudbasiert. Die Software gibt es in den Versionen Home, Professional und Ultimate ab 85,99 Euro.
ACDSee Photo Studio Ultimate 2027 ergänzt KI-Bildgenerierung, Generatives Füllen, Generatives Bearbeiten und KI-Entfernen. Hinzu kommen Auto-Serie, umgekehrte KI-Bildsuche, Gruppieren nach KI-Bildähnlichkeit und verfeinerte KI-Gesichtsbearbeitung. Funktionen wie KI-Stichwörter, Gesichtserkennung und KI-Maskierung laufen lokal, die generativen Werkzeuge verarbeiten Prompts und Bilder verschlüsselt auf den Servern des Herstellers, wo sie nach sieben Tagen gelöscht werden.
Die Software ist in drei Versionen erhältlich: Home (85,99 €), Professional (139,99 €) und Ultimate (209,99 €) als Einmalkauf. Im Preis enthalten sind 20.000 KI-Credits und 200 GB Cloud-Speicher für ein Jahr. Alternativ gibt es ein Abonnement, Besitzer früherer Ultimate-Versionen erhalten einen Treuepreis beim Upgrade.
Pressemitteilung ACD Systems:
ACDSee Photo Studio Ultimate 2027: Neue KI-Funktionen mit Fokus auf Datenschutz
Generative Bildbearbeitung, KI-gestützte Bildsuche und neue Funktionen für große Fotosammlungen
Düsseldorf/Victoria, Kanada, 22.10.2026. ACD Systems bringt mit ACDSee Photo Studio Ultimate 2027 die neue Version seiner Software für Bildverwaltung und Fotobearbeitung auf den Markt. Im Mittelpunkt stehen neue generative KI-Funktionen sowie erweiterte Werkzeuge für die Organisation und Suche großer Fotosammlungen. Viele der KI-Funktionen laufen dabei weiterhin lokal direkt auf dem Gerät.
Zu den Neuerungen gehören generative KI-Werkzeuge für die Bildbearbeitung. Mit KI-Bildgenerierung können Nutzer Bilder anhand von Texteingaben, visuellen Presets oder Referenzbildern erstellen. Generatives Füllen ergänzt leere Bildbereiche, während Generatives Bearbeiten Änderungen per Texteingabe ermöglicht. Mit KI-Entfernen lassen sich unerwünschte Objekte aus Bildern entfernen.
KI-Verarbeitung lokal auf dem Gerät
Ein Schwerpunkt von ACDSee Photo Studio Ultimate 2027 liegt auf dem Umgang mit Bild- und Nutzerdaten. Funktionen wie KI-Stichwörter, Gesichtserkennung, KI-Bildähnlichkeit, KI-Super-Auflösung, KI-Maskierung und KI-Gesichtsbearbeitung werden lokal auf dem Rechner verarbeitet. Bild- und Gesichtsdaten werden dabei nicht an externe Server übertragen. Die neuen generativen KI-Funktionen arbeiten cloudbasiert. Prompts und Bilder werden verschlüsselt über die eigenen Server verarbeitet und nach sieben Tagen gelöscht.
„Fotografen möchten die kreativen Möglichkeiten generativer KI nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Bilder behalten“, sagt Frank Lin, CTO von ACD Systems. „Deshalb laufen unsere etablierten KI-Funktionen lokal auf dem Gerät. Auch bei den neuen cloudbasierten generativen Funktionen bleibt der Schutz der Daten für uns ein zentraler Punkt.“
Die Highlights im Überblick
- KI-Bildgenerierung: Erstellt neue Bilder auf Basis von Texteingaben, visuellen Presets oder Referenzbildern
- Generatives Füllen: Füllt leere Bildbereiche automatisch passend zum vorhandenen Motiv
- Generatives Bearbeiten: Ermöglicht Bildänderungen über Texteingaben
- KI-Entfernen: Entfernt unerwünschte Objekte aus Bildern
- Auto-Serie: Gruppiert Fotos automatisch nach GPS-Standort, Aufnahmezeit, Bildähnlichkeit oder einer Kombination dieser Kriterien
- Benutzerdefinierte Serienbildung & Zurückweisungsmarkierung: Ermöglicht die manuelle Gruppierung zusammengehöriger Aufnahmen und eine schnellere Bildauswahl
- Umgekehrte KI-Bildsuche: Findet visuell ähnliche Fotos innerhalb der eigenen Bibliothek
- Gruppieren nach KI-Bildähnlichkeit: Fasst ähnliche und nahezu identische Aufnahmen über Ordner und Suchergebnisse hinweg zusammen
- Verbesserte KI-Gesichtsbearbeitung: Verfeinerte Regler für Augen, Augenbrauen, Lippen, Haut und Schatten
- KI-Haar-Maskierung: KI-gestützte Haaranpassungen mit einem Klick
- Verbesserter ACDSee Aktivitätsmanager, automatischer Einstellungsimport und Export
- Aktualisierte RAW-Unterstützung für weitere Kameramodelle
Ob Hobbyfotograf oder Profi: ACDSee Photo Studio Ultimate 2027 richtet sich an alle, die große Bildsammlungen übersichtlich organisieren, Aufnahmen schnell wiederfinden und Fotos flexibel bearbeiten möchten. Die neuen KI-Funktionen unterstützen sowohl bei der Bildverwaltung als auch bei der kreativen Bearbeitung und vereinfachen Arbeitsabläufe spürbar.
Drei Versionen für unterschiedliche Ansprüche
ACDSee Photo Studio 2027 ist in drei Versionen erhältlich: Home, Professional und Ultimate.
- Home 2027 – 85,99 € (Einmalkauf): Bildverwaltung und -organisation mit KI-Stichwörtern, Personenmodus und neuen generativen KI-Funktionen wie KI-Bildgenerierung, Generatives Füllen, Generatives Bearbeiten und KI-Entfernen
- Professional 2027 – 139,99 € (Einmalkauf): Erweiterte Bildverwaltung und nicht-destruktive RAW-Bearbeitung mit generativen KI-Tools, Auto-Serie, umgekehrter KI-Bildsuche und KI-gestützter Bildorganisation
- Ultimate 2027 – 209,99 € (Einmalkauf): Vollständige Suite mit nicht-destruktiver Ebenenbearbeitung sowie generativen KI-Funktionen, KI-Bildähnlichkeit, Auto-Serie und erweiterten KI-Werkzeugen für Bildbearbeitung und Bildorganisation
Im Preis sind 20.000 KI-Credits für die generativen KI-Werkzeuge sowie 200 GB Cloud-Speicher für ein Jahr enthalten. Besitzer früherer Versionen von ACDSee Photo Studio Ultimate erhalten beim Upgrade einen Treuepreis.
Alle Versionen sind sowohl als Einmalkauf als auch im Rahmen eines flexiblen Abonnements verfügbar, das regelmäßige Updates und Zugriff auf zusätzliche Funktionen bietet.
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