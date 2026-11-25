YASHICA CREW: Die Kompaktkamera, die überall mitkommt

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für YASHICA in Deutschland und Österreich, stellt die YASHICA CREW vor.

Die kompakte Digitalkamera kombiniert einen 6-fach optischen Zoom mit einem um 180° klappbaren Display und ist für alle gemacht, die besondere Momente gerne mit einer eigenen Kamera festhalten. Ob auf Festivals, im Urlaub, beim Städtetrip oder unterwegs mit Freunden, die YASHICA CREW ist klein genug für die Jackentasche und jederzeit bereit für spontane Schnappschüsse.

Fotos und Videos für jeden Moment

Die YASHICA CREW macht Fotografieren unkompliziert und bietet gleichzeitig eine große Menge an Möglichkeiten für kreative Aufnahmen. Mit nur 126 g ist sie besonders leicht und lässt sich dank des vollständig einfahrbaren Objektivs problemlos überallhin mitnehmen.

Mit dem 6-fach optischen Zoom lassen sich auch weiter entfernte Motive nah heranholen, egal ob die Lieblingsband auf der Festivalbühne oder ein besonderes Detail auf Reisen. Für noch mehr Flexibilität sorgt der zusätzliche 3-fach Digitalzoom. Der integrierte Autofokus mit Gesichtserkennung hilft dabei, Personen bei Selfies, Gruppenfotos und spontanen Aufnahmen scharf abzubilden.

Ein besonderer Höhepunkt ist das 3-Zoll große Display, das sich um 180° klappen lässt. Damit ist direkt zu sehen, was vor der Kamera passiert. Das macht Selfies, Vlogs und Gruppenfotos deutlich einfacher, denn so lässt sich schon vor dem Auslösen überprüfen, ob auch wirklich alle im Bild sind. Für den passenden Look stehen verschiedene Farbfilter zur Verfügung, darunter Vivid, Retro und kontrastreiches Schwarz-Weiß. So bekommen Fotos direkt in der Kamera einen individuellen Stil, ganz ohne zusätzliche Bildbearbeitung.

Auch Videos lassen sich mit der YASHICA CREW aufnehmen. Die Kamera unterstützt 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. In Full HD sind sogar bis zu 120 Bilder pro Sekunde möglich, beispielsweise für kreative Zeitlupenaufnahmen.

Die wichtigsten Merkmale

180°-Klappdisplay für Selfies, Vlogs und Gruppenfotos

Autofokus mit Gesichtserkennung für scharfe Aufnahmen

6-fach optischer Zoom und zusätzlicher 3-fach Digitalzoom

Kreative Farbfilter für unterschiedliche Bildlooks

4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde

Kompakt und leicht mit nur 126 g Gewicht

Erhältlich in Schwarz und Silber

Preis und Verfügbarkeit

Die YASHICA CREW ist voraussichtlich ab Ende November zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 189,99 EUR im Fachhandel erhältlich.