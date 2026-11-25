Transcontinenta, der Yashica-Distributor für Deutschland und Österreich, bringt mit der Yashica Crew eine kompakte Digitalkamera für Reisen, Festivals und den Alltag auf den Markt. Sie hat einen 6-fach optischen Zoom und ein Display, das sich um 180° klappen lässt. Die Kamera soll ab Ende November für 189,99 Euro im Fachhandel erhältlich sein.
Die Yashica Crew wiegt 126 g. Ihr Objektiv fährt vollständig ein, damit passt die Kamera in die Jackentasche. Zum 6-fach optischen Zoom kommt ein 3-fach Digitalzoom. Ein Autofokus mit Gesichtserkennung soll Personen bei Selfies und Gruppenfotos scharf abbilden. Das 3-Zoll-Display lässt sich um 180° nach vorn klappen. Farbfilter wie Vivid, Retro und kontrastreiches Schwarz-Weiß geben den Bildern schon in der Kamera einen eigenen Look.
Videos nimmt die Crew in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf, in Full HD mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde für Zeitlupen. Die Kamera gibt es in Schwarz und Silber. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 189,99 Euro.
Pressemitteilung Transcontinenta:
YASHICA CREW: Die Kompaktkamera, die überall mitkommt
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für YASHICA in Deutschland und Österreich, stellt die YASHICA CREW vor.
Die kompakte Digitalkamera kombiniert einen 6-fach optischen Zoom mit einem um 180° klappbaren Display und ist für alle gemacht, die besondere Momente gerne mit einer eigenen Kamera festhalten. Ob auf Festivals, im Urlaub, beim Städtetrip oder unterwegs mit Freunden, die YASHICA CREW ist klein genug für die Jackentasche und jederzeit bereit für spontane Schnappschüsse.
Fotos und Videos für jeden Moment
Die YASHICA CREW macht Fotografieren unkompliziert und bietet gleichzeitig eine große Menge an Möglichkeiten für kreative Aufnahmen. Mit nur 126 g ist sie besonders leicht und lässt sich dank des vollständig einfahrbaren Objektivs problemlos überallhin mitnehmen.
Mit dem 6-fach optischen Zoom lassen sich auch weiter entfernte Motive nah heranholen, egal ob die Lieblingsband auf der Festivalbühne oder ein besonderes Detail auf Reisen. Für noch mehr Flexibilität sorgt der zusätzliche 3-fach Digitalzoom. Der integrierte Autofokus mit Gesichtserkennung hilft dabei, Personen bei Selfies, Gruppenfotos und spontanen Aufnahmen scharf abzubilden.
Ein besonderer Höhepunkt ist das 3-Zoll große Display, das sich um 180° klappen lässt. Damit ist direkt zu sehen, was vor der Kamera passiert. Das macht Selfies, Vlogs und Gruppenfotos deutlich einfacher, denn so lässt sich schon vor dem Auslösen überprüfen, ob auch wirklich alle im Bild sind. Für den passenden Look stehen verschiedene Farbfilter zur Verfügung, darunter Vivid, Retro und kontrastreiches Schwarz-Weiß. So bekommen Fotos direkt in der Kamera einen individuellen Stil, ganz ohne zusätzliche Bildbearbeitung.
Auch Videos lassen sich mit der YASHICA CREW aufnehmen. Die Kamera unterstützt 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. In Full HD sind sogar bis zu 120 Bilder pro Sekunde möglich, beispielsweise für kreative Zeitlupenaufnahmen.
Die wichtigsten Merkmale
- 180°-Klappdisplay für Selfies, Vlogs und Gruppenfotos
- Autofokus mit Gesichtserkennung für scharfe Aufnahmen
- 6-fach optischer Zoom und zusätzlicher 3-fach Digitalzoom
- Kreative Farbfilter für unterschiedliche Bildlooks
- 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde
- Kompakt und leicht mit nur 126 g Gewicht
- Erhältlich in Schwarz und Silber
Preis und Verfügbarkeit
Die YASHICA CREW ist voraussichtlich ab Ende November zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 189,99 EUR im Fachhandel erhältlich.
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