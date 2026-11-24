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posterXXL: Besondere Erinnerungen gehören an die Wand
Wandbilder auf Leinwand, Aluminium, Fotoboard und hinter Acrylglas
Glückliche Momente verschenken: Aus einem Foto wird ein Wandbild, das Erinnerungen jeden Tag zum Leuchten bringt. Bei posterXXL gibt es solche Bilder vom handlichen Format mit 20 × 20 Zentimetern bis zum Panorama mit bis zu 200 × 100 Zentimetern. Die Gestaltung erfolgt online, auch als Collage mit mehreren Fotos. Gedruckt wird per UV-Direktdruck für brillante Farben und eine lange Haltbarkeit.
Dabei findet jedes Motiv sein Material. Familien- und Hochzeitsporträts kommen beispielsweise auf einer Foto-Leinwand mit klassischer Gewebestruktur und warmer Farbwirkung gut zur Geltung. Die Leinwand ist auf einen Holz-Keilrahmen gespannt und in zwei Stärken erhältlich: zwei Zentimeter als Standard und vier Zentimeter als Premium. Ein Schattenfugenrahmen in den Farben Schwarz, Weiß oder Natur sorgt bei der zwei Zentimeter dicken Leinwand für einen schwebenden Randeffekt.
Landschafts-, Natur- und Nachtaufnahmen erhalten auf vier Millimeter starkem Acrylglas Hochglanz und Tiefenwirkung im Galerie-Look. Das Material ist feuchtigkeitsresistent und leicht abwischbar, weshalb es sich auch für Küche oder Bad eignet. Kontrastreiche Motive, Architektur und Schwarz-Weiß-Bilder kommen auf Aluminium mit reflexionsfreiem Satin-Finish besonders gut zur Geltung. Die Verbundplatte ist formstabil und zugleich leicht.
Das fünf Millimeter starke Fotoboard aus Hartschaum ist matt und sehr leicht, somit ideal für Kinderzimmer, WG-Zimmer oder Mietwohnungen. Für schnelle Dekoration und wechselnde Motive gibt es außerdem das klassische Poster auf Premium-Fotopapier, entweder solo oder mit Glasrahmen.
Acrylglas, Fotoboards, Alu-Platten und Poster lassen sich in Echtholzrahmen einfassen, mit oder ohne Passepartout und Glasfront. Acrylglas und Aluminium können auch freischwebend mit unsichtbaren Schienen oder Abstandshaltern auf der Rückseite montiert werden.
Bestellen Sie jetzt unvergessliche Erinnerungen für die Wand auf www.posterxxl.de.
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