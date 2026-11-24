Landschafts-, Natur- und Nachtaufnahmen erhalten auf vier Millimeter starkem Acrylglas Hochglanz und Tiefenwirkung im Galerie-Look. Das Material ist feuchtigkeitsresistent und leicht abwischbar, weshalb es sich auch für Küche oder Bad eignet. Kontrastreiche Motive, Architektur und Schwarz-Weiß-Bilder kommen auf Aluminium mit reflexionsfreiem Satin-Finish besonders gut zur Geltung. Die Verbundplatte ist formstabil und zugleich leicht.

Das fünf Millimeter starke Fotoboard aus Hartschaum ist matt und sehr leicht, somit ideal für Kinderzimmer, WG-Zimmer oder Mietwohnungen. Für schnelle Dekoration und wechselnde Motive gibt es außerdem das klassische Poster auf Premium-Fotopapier, entweder solo oder mit Glasrahmen.

Acrylglas, Fotoboards, Alu-Platten und Poster lassen sich in Echtholzrahmen einfassen, mit oder ohne Passepartout und Glasfront. Acrylglas und Aluminium können auch freischwebend mit unsichtbaren Schienen oder Abstandshaltern auf der Rückseite montiert werden.

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