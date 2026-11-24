Schluss mit der Suche im Fotorucksack

Mit der HERMETIC dry bag mega ist Fotozubehör jederzeit griffbereit und sicher verstaut

Hannover, 5. Nov. 2026 – Jeder, der sich gern mit der Kamera auf Fotosafari begibt, weiß, wie wichtig die verschiedenen Wetterphänomene sein können, um aus einem guten Foto eine atemberaubende Aufnahme zu machen. Da muss man nicht gleich einpacken, wenn der erste Regentropfen fällt. Ein schneller, sicherer und gezielter Umgang mit der Ausrüstung ist gefragt. Denn SD-Karten, Akkus & Co. sind empfindliche technische Utensilien, die weder Staub noch Feuchtigkeit vertragen. FIDLOCK (www.fidlock.com) bietet Fotoenthusiasten mit der HERMETIC dry bag mega eine praktische Lösung: In der großformatigen Tasche ist Fotozubehör jederzeit griffbereit und zuverlässig vor äußeren Einflüssen geschützt – selbst ein Tablet findet darin Platz.

Wetterfest ist nicht gleich wasserdicht

Wasserdichte Taschen gibt es in allen Formen, Farben und Formaten. Doch sind sie wirklich wasserdicht? Bei der Auswahl sollte man unter anderem darauf achten, dass der Stoff aus einem Stück besteht und die Nähte verschweißt sind. Das macht Taschen zwar wetterfest, aber nicht zwangsläufig wasserdicht. Starkregen oder gar einen Sturz ins Wasser überstehen sie oftmals nicht unbeschadet.

Gerade Outdoor-Fotografen kennen diese Herausforderungen. Nebel, Regen und Schnee sind beliebte Gestaltungsmittel, um Fotos den letzten Feinschliff zu geben. Sie verändern die Landschaft und lassen Vorder- und Hintergrund interessanter wirken. Eine besondere Herausforderung ist das Fotografieren bei Gewitter. Gerade dann kommt es auf einen versierten Umgang mit der Fotoausrüstung und deren zuverlässigen Schutz an.

HERMETIC dry bag mega – sicherer Zubehörschutz für jedes Fotoabenteuer

Ersatzakkus, Speicherkarten & Co. sind unverzichtbare Fotoaccessoires, doch Sandkörner und vor allem Wasser können dem empfindlichen Equipment schwer zusetzen. Hobby- und Profifotografen wissen, dass eine feuchte Speicherkarte niemals in eine Kamera gesteckt werden darf. Die HERMETIC dry bag mega ist die ideale Tasche, um das wichtigste Fotozubehör sicher vor äußeren Einflüssen aufzubewahren.

Sie ist die erste magnetisch hermetisch selbstverschließende Tasche, die zu 100 Prozent wasser- und staubdicht ist. Der Clou: Sobald man den Inhalt in die Tasche gelegt und die Öffnung losgelassen hat, ist dieser bereits hermetisch geschützt – selbst wenn die Tasche versehentlich ins Wasser fällt. Sie ist bis zu einer Tiefe von 30 Metern wasserdicht. Komfortabler und sicherer lässt sich die wertvolle Fotoausstattung kaum verstauen!

Mit ihren „Traummaßen“ von 224 x 277 mm kann in der HERMETIC dry bag mega bei Bedarf auch ein Tablet sicher verstaut werden. Die spezielle Folie ist Touch-ID-kompatibel und ermöglicht die Bedienung des Touchscreens. So ist man jederzeit on Location erreichbar und kann auch Fotos und Filmsequenzen direkt vom Tablet hochladen bzw. verschicken.

Die HERMETIC dry bag mega ist im ausgewählten Fachhandel sowie unter www.fidlock.com für 39,99 Euro (UVP) erhältlich.