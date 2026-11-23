Beim Deutschen Fotoinstitut kommt nach langer Funkstille wieder Bewegung ins Spiel – doch zwischen zugesagten Millionen, offenen Anträgen und ungewisser Finanzierung bleibt die Zukunft des Prestigeprojekts weiter in der Schwebe. Deutlich konkreter sind die Zahlen von MPB: Der Gebrauchtkamera-Spezialist zeigt mit seiner aktuellen Jahresbilanz, wie lukrativ und nachhaltig der Handel mit Secondhand-Equipment inzwischen geworden ist. Und Calumet beweist mit einer Kamera aus 136 Klemmbausteinen, dass man im Fotohandel auch ohne Sensor, Objektiv und Akku für Aufmerksamkeit sorgen kann. Eine charmante Marketingidee, die pünktlich zum Weihnachtsgeschäft den Nerv der Zeit trifft.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 47/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE und DigitalPHOTO.

Imaging Business News KW 47/26:

Deutsches Fotoinstitut: Irgendwie geht`s weiter

Lange haben wir nichts mehr vom Deutschen Fotoinstitut (das es ja noch gar nicht gibt) gehört, jetzt scheint es seitens des Bundes einen Plan zu geben, zumindest für den kurzfristigen Betrieb. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: „Der Bund steht zu seinen Beschlüssen: die im Rahmen des parlamentarisch initiierten Förderverfahrens ,KulturInvest‘ durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages politisch beschlossenen Bundesmittel in Höhe von bis zu rund 43 Mio. für den Neubau des Deutschen Fotoinstituts (DFI) stehen bereit. Mit Gesamtkosten von bis zu 85,8 Mio. Euro handelt es sich um eines der größten Kulturbau-Vorhaben.

Um die Bundesmittel für das Bauvorhaben zur Verfügung stellen zu können, ist aber noch eine entsprechende Antragstellung der Projektträger erforderlich. Ich freue mich deshalb sehr, dass die Stadt Düsseldorf, die sich sehr für dieses Projekt engagiert hat, und das Land Nordrhein-Westfalen die Mittel für den Betrieb des Instituts in Aussicht gestellt und damit eine wichtige Voraussetzung für den Abruf der Bundesmittel geschaffen haben. Mein Haus wird das Projekt weiter sehr konstruktiv begleiten und vor allem beim erforderlichen Antragsverfahren unterstützen.

Unabhängig davon ist die Schaffung eines Förderfonds Fotografie ein wichtiges Vorhaben – ein Bekenntnis für die Kunstform Fotografie, welches ihre Bedeutung als wichtigen Teil unserer vielgestaltigen Kulturlandschaft unterstreicht. Mein Haus wird in 2027 eine projektbezogene Förderung für einen Förderfonds Fotografie und damit den Start ermöglichen. Alles weitere bleibt zukünftigen Aufstellungsverfahren zum Bundeshaushalt vorbehalten.“ Wir lesen: Es fehlt die Antragstellung des Projektträgers und wie es später weitergeht, liegt “bei zukünftigen Aufstellungsverfahren zum Bundeshaushalt”. Weiß also heute niemand. Da ist er dann raus aus der Nummer, der Herr Minister.

MPB Jahresbilanz: Fotografen verdienen mit gebrauchten Kameras viel Geld

Die weltweit agierende Online-Börse für gebrauchte Fotoartikel MPB hat ihren “FY26 Impact Report” veröffentlicht. Es ist der jährliche Blick darauf, was das Recommerce-Modell für Fotografen, Kreative und die Umwelt bietet.

Hier sind drei Highlights: 165 Millionen Pfund (223 Mio. US-Dollar) verdienten Fotografen und Kreativen durch den Verkauf von Ausrüstung, die sie nicht mehr benötigten. 672.000 Kameras, Objektive und Zubehör wurden rezirkuliert, wodurch schätzungsweise 336 Tonnen Ausrüstung im fotografischen Einsatz blieben anstatt weggeworfen zu werden oder ungenutzt zu bleiben. Die Wiederverwendung von Kameras und Objektiven vermied schätzungsweise 4.390 Tonnen CO2 im Vergleich zum Kauf neuer Komponenten, so MPB. Mehr als 13.000 Modelle sind auf der Plattform verfügbar – das ist die weltweit größte Produktpalette gebrauchter Digitalkameras und Objektive. Der vollständige Bericht zeigt außerdem, wie Käufer im Durchschnitt 33 % im Vergleich zu Neukäufen gespart haben, wie die MPB-Produktspezialisten arbeiten und vieles mehr.

Hier gibt es den MPB-Bericht für das Geschäftsjahr 26: https://www.mpb.com/en-uk/impact

Genial oder Quatsch? Calumet mit eigener Zusammenbau-Kamera

Calumet Photo Video hat am 18. November 2026 sein erstes eigenes Kameramodell vorgestellt: die CLMT1, ein Bausatz aus 136 Klemmbausteinen. Die Mini-Kamera ist ab sofort im Calumet-Shop bestellbar. Oder man geht in einen der Calumet-Shops: Wer vom 20. bis 30. November für mindestens 1.000 Euro einkauft, bekommt die Zusammenbau-Kamera auf Wunsch gratis dazu. Oder kauft sie für knapp 30 Euro.

Wie meine Kollegen auf Photoscala schreiben: “Die CLMT1 ist ein echter Spaß für Tüftler. Sie sieht aus wie eine edle Systemkamera, hat aber weder Capture, Touch-Technologie noch Firmware-Updates, und auch keinen Akku. Das ausklappbare Display zeigt nichts. Der Zusammenbau dauert etwa 45 Minuten, das fertige Modell misst rund 10,2 x 4,5 x 6,2 cm.” Calumet sieht darin ein Gimmick für Fotobegeisterte und eine Geschenkidee. Das Modell eignet sich als Gemeinschaftsaktion für die Familie und danach als Accessoire für Schreibtisch oder Vitrine. Wir meinen: Großartige Idee, die genau richtig in den Trend zu Fun-Kameras passt. Und vor Weihnachten optimal getimt. Gratulation, Timo und Team.