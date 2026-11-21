Preisträger*innen beim Deutschen Menschenrechts-Filmpreis stehen fest

sechs Preiskategorien spiegeln vielfältige Themen und Umsetzungsarten menschenrechtlicher Themen im Film | Preisverleihung am 5. Dezember 2026 in der Nürnberger Tafelhalle

Nürnberg, 10.11.2026 – Nach der letzten Sitzung der Fachjurys stehen die sechs Preisträger*innen des Deutschen Menschenrechts-Filmpreises 2026 (DMFP) fest:

Kategorie Langfilm

„Kein Land für Niemand – Abschottung eines Einwanderungslandes“ von Max Ahrens und Maik Lüdemann, 2025

Kategorie Kurzfilm

„Ukraine: Donbass, auf Leben und Tod“ von Edward Kaprov, 2025

Kategorie Magazin

„Antisemitismus: Wenn der Vorwurf zur Waffe wird“ von Armin Ghassim, Jonas Schreijäg, Atiena Abednia, Lisa Hagen, 2025

Kategorie Hochschule

„Where the Waves Took Her“ von Jana Stallein, 2025

Kategorie Non Professional

„Romnja Rangers“ von Romnja Power Hamburg, 2025

Kategorie Bildung

„Bouge comme une fille“ von Leah Meinhof, 2026

(Synopsis und Jurybegründungen)

Im März 2026 wurde die 15. Wettbewerbsrunde zum Deutschen Menschenrechts-Filmpreis ausgeschrieben. Bis zum Stichtag 15. Juni 2026 wurden 371 Produktionen in den Kategorien Langfilm, Kurzfilm, Hochschule, Non Professional und Magazin bzw. Bildung zur Sichtung und Bewertung vorgelegt.

Vier Fachjurys hatten während der letzten Wochen nach den überzeugendsten Produktionen gesucht. Nach der letzten Sitzung stehen nun alle Preisträger*innen fest.

„Der Veranstalterkreis gratuliert den sechs Preisträger*innen von Herzen. Alle Filme haben uns auf ihre jeweilige Art begeistert. Sie zeugen von engagierten Filmemacherinnen, die ihre Positionen zu den Menschenrechtsthemen unserer Zeit klar und unmissverständlich formulieren. Die sechs jetzt prämierten Filme sind die ‚Besten unter den Besten‘ und verdienen höchste Anerkennung – durch unsere Jurys und durch die Zuschauerinnen. Der diesjährige Wettbewerbsjahrgang belegt erneut, dass es zahlreiche Künstlerinnen und Protagonist*innen gibt, die konsequent an einem Thema bleiben, auch wenn es längst aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Und gerade in Zeiten, in denen demokratische Werte zunehmend unter Druck geraten, braucht es mutige Filmschaffende, die Haltung zeigen, Missstände sichtbar machen und sich nicht einschüchtern lassen. Genau das macht den DMFP aus“, so Steffen Kircher, Gesamtkoordinator des Wettbewerbs.

Die 15. Verleihung des Deutschen Menschenrechts-Filmpreises findet am 5. Dezember 2026 wieder als Live-Event in der Nürnberger Tafelhalle statt. Der Kabarettist und Fernsehmoderator Christoph Süß wird die Sendung wie immer moderieren – als Schirmfrau konnte die Journalistin und Korrespondentin Sophie von der Tann gewonnen werden. Sie ist Ehrengast der Veranstaltung im Dezember.