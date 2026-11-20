Xiaomi und Leica präsentieren Xiaomi 18 Pro Serie

Leica Summilux Optik und zwei 200-Megapixel-Kameras sorgen für detailreiche Fotografie und vielseitige Bildgestaltung

Xiaomi und die Leica Camera AG stellen die Smartphone Serie Xiaomi 18 Pro vor. Das gemeinsam entwickelte Kamerasystem verbindet Leica Summilux Optik mit jeweils 200 Megapixeln in Haupt- und Telekamera. Digitale Nachahmungen klassischer Leica Objektive ergänzen die Möglichkeiten der Bildgestaltung.

Wetzlar / Paris, 17. November 2026. Mit der neuen Xiaomi 18 Pro Smartphone Serie – bestehend aus dem Xiaomi 18 Pro und dem Xiaomi 18 Pro Max – setzen der Elektronikhersteller Xiaomi und die Leica Camera AG ihre Technologiepartnerschaft fort. Das gemeinsam entwickelte Kamerasystem mit Leica Summilux Optik und jeweils einer 200-Megapixel-Haupt- und Telekamera ist die Verbindung aus optischer Präzision und hochauflösenden Bildsensoren. Diese Leica Bildästhetik eröffnet weitere Spielräume für die mobile Fotografie – von ausdrucksstarken Porträts bis zu detailreichen Nahaufnahmen. Das Xiaomi 18 Pro Max unterscheidet sich vom Xiaomi 18 Pro vor allem durch den Light Fusion 960L Bildsensor mit LOFIC-HDR-Technologie, ein größeres Display und einen leistungsstärkeren Prozessor.

Die Entwicklung folgt dem gemeinsamen Anspruch, hohe optische Leistung und gestalterische Freiheit in einem kompakten Smartphone zu vereinen. Dabei bildet die Abstimmung von Optik und Sensortechnologie die Grundlage für eine differenzierte Wiedergabe von Licht, Farben und feinen Motivdetails.

„Mit der Xiaomi 18 Pro Serie verbinden wir Leica Summilux Optik mit der Bildsprache klassischer Leica Objektive. Uns geht es um die Freude am Fotografieren und darum, persönliche Momente mit einem unverwechselbaren Leica Charakter festzuhalten“, so Marius Eschweiler, Vice President Business Unit Mobile der Leica Camera AG.

Leica Summilux Optik für die 200-Megapixel-Hauptkamera

Die Hauptkamera beider Modelle kombiniert einen Sensor im 1/1,28-Zoll-Format mit einem Leica Summilux Objektiv. Der Sensor besitzt 200 Megapixel, also 200 Millionen Bildpunkte. Die Lichtstärke f/1,67 steht für eine große maximale Blendenöffnung.

Das Leica UltraPure Optiksystem ist darauf ausgelegt, störende Lichtreflexe und Bildschleier zu reduzieren. Es ergänzt die Abstimmung von Objektiv und Bildsensor.

Beim Xiaomi 18 Pro Max kommt der Light Fusion 960L Bildsensor mit LOFIC-HDR-Technologie zum Einsatz. Diese Technik dient dazu, große Helligkeitsunterschiede innerhalb eines Motivs zu erfassen. Der Sensor erreicht einen Dynamikumfang von bis zu 16,2 Blendenstufen. Das unterstützt die Wiedergabe von Details in hellen und dunklen Bildbereichen, etwa bei Gegenlicht.

Eine Ultraweitwinkelkamera ergänzt bei beiden Modellen die Haupt- und Telekamera. Sie verfügt über 50 Megapixel und eine Brennweite von 17 mm. Ihr weiter Bildwinkel eignet sich für Landschafts-, Architektur- und Gruppenaufnahmen.

75-mm-Telekamera für Porträts und Nahaufnahmen

Die Telekamera beider Modelle besitzt einen 200-Megapixel-Sensor im 1/1,56-Zoll-Format. Ihre Brennweite von 75 mm bietet eine klassische Perspektive für die Porträtfotografie.

Das Power-Prism-Periskopmodul lenkt das Licht um und bündelt es zugleich. Durch den gefalteten Lichtweg lässt sich die Teleoptik auf engem Raum in das Kamerasystem integrieren.

Die Naheinstellgrenze beträgt 12 cm. Sie bezeichnet den kürzesten Abstand, auf den die Kamera scharfstellen kann. Damit ermöglicht die Telekamera auch Nahaufnahmen kleiner Motive und feiner Oberflächenstrukturen.

Zusätzlich stehen Zoomstufen mit Brennweitenäquivalenten von 150 und 300 mm zur Verfügung. Diese Angaben beschreiben die wählbaren Bildausschnitte. Die optische Telebrennweite beträgt 75 mm.

Bildstile und digitale Leica Objektivsimulationen

Die Funktion „Essential Moment“ bietet drei Bildstile. Sie nutzt künstliche Intelligenz für die Bildverarbeitung auf dem Gerät.

B&W Film orientiert sich an den Tonwertabstufungen klassischer Schwarzweißfotografie.

Iconic CCD greift die kräftige Farbwiedergabe früher Digitalkameras auf.

Modern Vintage verbindet zurückhaltende Farbtöne mit Detailzeichnung.

Die Software bildet außerdem die Bildcharakteristika zweier Leica Messsucherobjektive nach. Die Simulation des Leica Summicron-M 35 mm f/2 richtet sich an dokumentarische Aufnahmen. Die Simulation des Leica Summilux-M 75 mm f/1,4 ist für Porträts mit weichem Bokeh ausgelegt. Bokeh bezeichnet die Wiedergabe unscharfer Bildbereiche.

Rückseitiges Display erleichtert die Aufnahmegestaltung

Das Back Display zeigt eine Live-Vorschau der rückseitigen Kameras. So lassen sich Bildausschnitt und Gesichtsausdruck bei Selbstporträts, Gruppenaufnahmen und Videoaufzeichnungen vor der Aufnahme beurteilen.

Die Serie unterstützt Videos in 8K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und in 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. 8K und 4K bezeichnen Auflösungen mit rund 8.000 beziehungsweise 4.000 Bildpunkten in der Breite. Für 4K-Aufnahmen steht Dolby Vision zur Verfügung. Dieses HDR-Format unterstützt die Wiedergabe eines großen Helligkeitsumfangs.

Für die spätere Farbkorrektur ist eine Log-Aufzeichnung mit 10 Bit Farbtiefe möglich. Log bezeichnet eine Aufnahmekennlinie, die Spielraum für die Anpassung von Helligkeit und Farben in der Nachbearbeitung erhält.

Technische Details im Überblick

Leica Hauptkamera

Xiaomi 18 Pro: 200 MP, 1/1,28-Zoll-Sensor, Leica Summilux, f/1,67

Xiaomi 18 Pro Max: 200 MP, Light Fusion 960L, 1/1,28-Zoll-Sensor, Leica Summilux, 23 mm, f/1,67, LOFIC HDR

Leica Telekamera

Xiaomi 18 Pro: 200 MP, 1/1,56-Zoll-Sensor, 75 mm, f/2,4, Naheinstellgrenze 12 cm

Xiaomi 18 Pro Max: 200 MP, 1/1,56-Zoll-Sensor, 75 mm, f/2,4, Naheinstellgrenze 12 cm

Leica Ultraweitwinkelkamera

Xiaomi 18 Pro: 50 MP, 1/2,87-Zoll-Sensor, 17 mm, f/2,4, 102° FoV

Xiaomi 18 Pro Max: 50 MP, 1/2,87-Zoll-Sensor, 17 mm, f/2,4, 102° FoV

Video

Xiaomi 18 Pro: 8K bis 30 fps, 4K bis 120 fps in Dolby Vision, 10-Bit-Log

Xiaomi 18 Pro Max: 8K bis 30 fps, 4K bis 120 fps in Dolby Vision, 10-Bit-Log

Hauptdisplay

Xiaomi 18 Pro: 6,4 Zoll, Xiaomi Privacy Display

Xiaomi 18 Pro Max: 6,9 Zoll, Xiaomi Privacy Display

Prozessor

Xiaomi 18 Pro: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Xiaomi 18 Pro Max: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Betriebssystem

Xiaomi 18 Pro: Xiaomi HyperOS 4

Xiaomi 18 Pro Max: Xiaomi HyperOS 4

Preise und Verkaufsstart

Xiaomi 18 Pro

12 GB RAM, 256 GB Speicher: 1.399 €

12 GB RAM, 512 GB Speicher: 1.599 €

Xiaomi 18 Pro Max

12 GB RAM, 256 GB Speicher: 1.599 €

12 GB RAM, 512 GB Speicher: 1.799 €

Alle Varianten sind ab sofort erhältlich.