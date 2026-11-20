MOMENT: Hüllen, Objektivhalterungen und QuickLock-Filter jetzt für das iPhone 18 Pro und Pro Max erhältlich

Moment bringt sein Kamera- und Schutzzubehör auf die neue iPhone-Generation und bietet passende Schutzhüllen in fünf Farben, Objektivhalterungen, Kamerafilter und Displayschutz für das iPhone 18 Pro und Pro Max – jetzt auf Amazon erhältlich.

Bamberg, 03. November 2026 – Nach der Vorstellung des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max im September bietet der Kamera- und Zubehörspezialist Moment sein bewährtes Zubehörsystem nun auch für die aktuelle iPhone-Generation an. Die auf beide Modelle abgestimmten Camera Cases verbinden einen Fallschutz von bis zu drei Metern mit integrierten Befestigungsmöglichkeiten für kompatible Moment T-Series-Objektive und QuickLock-Kamerafilter. Ergänzt wird das Sortiment durch passende SmartAlign-Objektivhalterungen und vier QuickLock-Filtertypen für unterschiedliche Foto- und Videoanwendungen. Ein 67-Millimeter-Filteradapter zur Verwendung handelsüblicher Kamerafilter folgt in Kürze. Anti-Reflect Glass Screen Protectors mit reflexionsmindernder Beschichtung runden das Angebot ab. Die neuen Modellvarianten sind ab sofort auf Amazon erhältlich.

Alle Fakten im Überblick:

Moment Camera Case mit MagSafe iPhone 18 Pro & 18 Pro Max

Die für das iPhone 18 Pro und Pro Max angepassten Moment Camera Cases verbinden den Schutz des Smartphones mit einem modularen Befestigungssystem für Kameraerweiterungen. Über das integrierte SmartAlign Lens Mount lassen sich kompatible Moment T-Series-Objektive werkzeuglos anbringen, während das QuickLock-System die Verwendung passender Kamerafilter ermöglicht. Für den täglichen Einsatz kombiniert die Schutzhülle einen TPU-Rahmen mit AirFlex-Seitenwänden, eine verstärkte Polycarbonat-Rückseite und eine Mikrofaser-Innenauskleidung.

TPU-Rahmen mit AirFlex-Seitenwänden und integrierten Luftkanälen zur Verteilung von Aufprallkräften

Verstärkte Polycarbonat-Rückseite und Mikrofaser-Innenauskleidung zum Schutz vor Kratzern

Fallschutz bei Stürzen aus bis zu drei Metern Höhe laut Hersteller

Geriffelte EasyGrip-Oberfläche für zusätzlichen Halt

Integriertes SmartAlign Lens Mount zur Befestigung kompatibler Moment T-Series-Objektive

Unterstützung des QuickLock-Systems für kompatible Moment-Kamerafilter

Optimierter Magnetring für MagSafe-Zubehör

QuickLink-Befestigungspunkte für kompatible Handgelenksschlaufen

Unterstützung des Camera-Control-Buttons

Erhältlich für: iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Farben: Black, Indigo, Olive, Tan und Burgundy

Ab sofort in fünf Farben für einen UVP von 59,99 Euro auf Amazon.de erhältlich.

Moment Anti-Reflect Glass Screen Protector

Ergänzend zu den Camera Cases bietet Moment einen auf die neue iPhone-Generation abgestimmten Displayschutz aus 0,3 Millimeter dünnem, ionenverstärktem Glas an. Die Kombination aus Antireflexbeschichtung und Anti-Glare-Schicht reduziert störende Spiegelungen und Blendungen, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung oder heller Umgebungsbeleuchtung. Eine oleophobe Beschichtung verringert die Anhaftung von Fingerabdrücken und Schmutz, während die Bedienbarkeit des Displays erhalten bleibt.

Ionengehärtetes Schutzglas gegen Kratzer und alltägliche Abnutzung

Antireflex- und Anti-Glare-Beschichtung zur Reduzierung von Spiegelungen und Blendungen

Oleophobe Oberfläche mit schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften

Uneingeschränkte Nutzung von Dynamic Island, Face ID, Frontblitz und Lautsprechern

Passgenau auf die Moment Camera Cases abgestimmt

Ausrichtungskit zur präzisen Installation

Erhältlich für: iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Als 2er-Pack für einen UVP von 34,99 Euro auf Amazon.de erhältlich.

Moment QuickLock-Kamerafilter

Für das iPhone 18 Pro und Pro Max bietet Moment vier auf die jeweiligen Kamerasysteme abgestimmte QuickLock-Filtertypen an. Die Filter lassen sich über das Press-and-Lock-System ohne Gewinde oder Werkzeug direkt am kompatiblen Moment Schutzhülle befestigen und bei Bedarf schnell austauschen. Je nach Ausführung ermöglichen sie eine gezielte Belichtungskontrolle, reduzieren störende Reflexionen, verändern die Bildwirkung oder schützen die Kameraoptik.

Moment Mobile Variable ND QuickLock Filter

Variabler Neutraldichtefilter mit einstellbarer Lichtreduzierung von 2 bis 7 Blendenstufen für kontrollierte Belichtung und natürliche Bewegungsunschärfe bei Videoaufnahmen

Precision Control Dial zur Anpassung der Filterstärke und mechanische Endanschläge zur Vermeidung störender X-Muster

Zweilagiges Schott-B270-Pro-Glas mit 16-lagiger Schutzbeschichtung

Erhältlich für iPhone 18 Pro und Pro Max für einen UVP von 99,99 Euro auf Amazon.de.

Moment Mobile CineBloom QuickLock Filter

Diffusionsfilter für eine weichere, filmähnliche Bildwirkung mit dezenten Leuchteffekten um helle Lichtquellen und abgemilderten Kontrasten

Optisches Fused-Silica-Glas mit NanoBlack-Diffusionsbehandlung

12-lagige Beschichtung zur Reduzierung unerwünschter Reflexionen

Erhältlich für iPhone 18 Pro und Pro Max für einen UVP von 74,99 Euro auf Amazon.de.

Moment Mobile CineClear UV QuickLock Filter

UV-Schutzfilter zur Reduzierung von bläulichem Dunst und zum Schutz der Kameraoptik vor Kratzern, Staub und Fingerabdrücken

Optisches Schott-B270-Glas mit 98,5 Prozent Lichttransmission für eine weitgehend neutrale Bildwiedergabe

16-lagige Nano-Beschichtung und gehärtete Außenschicht für zusätzlichen Schutz

Erhältlich für iPhone 18 Pro und Pro Max für einen UVP von 49,99 Euro auf Amazon.de.

Moment Mobile AntiGlare CPL QuickLock Filter

Zirkularer Polarisationsfilter zur Reduzierung störender Reflexionen auf Glas, Wasser und anderen glänzenden Oberflächen

Drehbare Filterfassung zur Anpassung der Polarisationswirkung; Lichtverlust von 1,25 Blendenstufen

Optisches Fused-Silica-Glas mit 16-lagiger Antireflexbeschichtung und wasserabweisender Liquid-Glass-Oberflächenbehandlung

Erhältlich für iPhone 18 Pro und Pro Max für einen UVP von 84,99 Euro auf Amazon.de.

Moment SmartAlign Drop-In Lens Mount T-Series

Das SmartAlign Drop-In Lens Mount ermöglicht die präzise Befestigung kompatibler Moment T-Series-Objektive am Case. Die Halterung wird von innen in die Kameraaussparung eingesetzt und rastet dort ein. Das SmartAlign-Bajonett richtet das Objektiv beim Einsetzen automatisch aus und verriegelt es anschließend durch eine Drehbewegung. Ein passender Lens Mount ist bereits im jeweiligen Moment Camera Case enthalten und zusätzlich separat erhältlich.

Drop-In-Halterung zur Nutzung kompatibler Moment T-Series-Objektive

SmartAlign-Bajonett zur automatischen Ausrichtung des Objektivs

Twist-and-Lock-Verbindung zur sicheren Verriegelung und zum schnellen Objektivwechsel

Glasfaserverstärktes Composite-Polymer für eine stabile, formbeständige Konstruktion

Werkzeuglose Montage innerhalb der Kameraaussparung des Camera Case

T-Series-Ausführung zur Reduzierung von Vignettierung bei kompatiblen Objektiven

Kompatible Moment T-Series-Objektive sind separat auf Amazon.de erhältlich.

Erhältlich für: iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Separat für einen UVP von 19,99 Euro auf Amazon.de erhältlich.

Moment 67mm QuickLock Filter Mount

Mit dem 67mm QuickLock Filter Mount lassen sich Kamerafilter mit 67-Millimeter-Gewinde am Moment Camera Case verwenden. Die Halterung wird über das QuickLock Press-and-Lock-System werkzeuglos befestigt und deckt das gesamte rückseitige Kameramodul ab.

Filterhalterung zur Verwendung standardisierter 67-Millimeter-Schraubfilter

QuickLock Press-and-Lock-System zur werkzeuglosen Befestigung am Camera Case

Gleichzeitige Abdeckung von Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Telekamera

Möglichkeit zur Kombination mehrerer kompatibler 67-Millimeter-Filter

Leichtes AeroFrame-Gehäuse aus Aluminium

Erhältlich für: iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

In Kürze für einen UVP von 49,99 Euro auf Amazon.de erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Das Moment Kamera- und Schutzzubehör für das iPhone 18 Pro und Pro Max ist ab sofort im deutschen Handel, unter anderem auf Amazon, erhältlich. Die Camera Cases stehen in den Farben Black, Indigo, Olive, Tan und Burgundy für einen UVP von 59,99 Euro zur Verfügung. Die Anti-Reflect Glass Screen Protectors sind als 2er-Pack für 34,99 Euro und die separat erhältlichen SmartAlign Drop-In Lens Mounts für 19,99 Euro verfügbar.

Die vier QuickLock-Filtertypen werden jeweils in passenden Ausführungen für beide iPhone-Modelle angeboten: der Variable ND Filter für 99,99 Euro, der CineBloom Filter für 74,99 Euro, der CineClear UV Filter für 49,99 Euro und der AntiGlare CPL Filter für 84,99 Euro. Die 67mm QuickLock Filter Mounts folgen in Kürze für einen UVP von 49,99 Euro. Alle Amazon-Links zu den jeweiligen Produkten sind in der Übersicht aufgeführt.