Nikon startet mit großer Sofort-Rabatt-Aktion in die Weihnachtszeit

Düsseldorf, 30. Oktober 2026 – Sparen mit Nikon beim Kauf der Lieblingsausrüstung: Foto-Fans, Kamera-Enthusiast:innen und Videofilmer:innen aufgepasst! Nikon Deutschland startet wieder mit einer groß angelegten Sofort-Rabatt-Aktion in die anstehende Weihnachtszeit. Käufer:innen ausgewählter Aktionsprodukte erhalten einen Sofort-Rabatt von 20 € bis zu 1.000 €. Auch bei dieser Aktion gilt erneut: Keine Registrierung. Kein Einreichen von Kaufbelegen. Der Rabatt wird direkt beim Kauf verrechnet.

Der Aktionszeitraum läuft vom 30.10.2026 – 25.01.2027 und bezieht sich auf den Kauf von maximal zwei Aktions-Kameras, drei Aktions-Objektiven und drei Ferngläsern je Kund:in. Nur die bei teilnehmenden Händlern erworbenen Produkte, vertrieben durch Nikon Deutschland, sind aktionsberechtigt. Eine nachträgliche Auszahlung des Rabattes ist nicht möglich.

Die Aktion umfasst die spiegellosen Vollformat-Systemkameras Nikon Z9, Z8, Z7II, Z6III, Z6II, Zf, Z5II, Z5, die DX-Format-Kameras Nikon Z50II, Zfc und Z30 sowie 38 NIKKOR-Z-Objektive. Auch die Ferngläser der Modellreihen PROSTAFF P3, MONARCH M5, STABILIZED und ACTION sind Bestandteil der Aktion.

Eine genaue Liste der aktionsberechtigten Produkte sowie die ausführlichen Aktionsbedingungen finden sich unter www.nikon.de/sofortrabatt.

Käufer:innen einer Nikon-Kamera können sich zudem nach wie vor ein kostenloses Online-Tutorial ihrer Wahl sichern. Dazu muss die neue Kamera lediglich auf https://www.mynikon.de/de/promotions/online-tutorials registriert werden.

5 Jahre Objektiv-Garantie

Als zusätzliches Qualitätsversprechen bietet Nikon den Käufer:innen von NIKKOR-Objektiven in Deutschland weiterhin die Möglichkeit, die einjährige Garantie um weitere vier Jahre zu verlängern. Zur Aktivierung der Zusatz-Garantie ist eine Registrierung durch die Käufer:innen innerhalb von 90 Tagen ab dem Kaufdatum unter www.mynikon.de/garantie erforderlich. Hier finden sich auch alle weiteren Informationen und die ausführlichen Aktionsbedingungen.