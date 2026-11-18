Nikon startet zum Weihnachtsgeschäft eine Sofort-Rabatt-Aktion: Auf ausgewählte Z-Kameras, NIKKOR-Z-Objektive und Ferngläser gibt es zwischen 20 und 1.000 € Nachlass. Die Aktion läuft vom 30. Oktober 2026 bis 25. Januar 2027 bei teilnehmenden Händlern, der Rabatt wird direkt beim Kauf verrechnet.
Die Aktion umfasst die spiegellosen Vollformat-Kameras Z9, Z8, Z7II, Z6III, Z6II, Zf, Z5II und Z5, die DX-Modelle Z50II, Zfc und Z30 sowie 38 NIKKOR-Z-Objektive. Dazu kommen die Fernglas-Serien PROSTAFF P3, MONARCH M5, STABILIZED und ACTION. Pro Kund:in sind maximal zwei Kameras, drei Objektive und drei Ferngläser rabattfähig.
Registrierung und Kaufbeleg sind nicht nötig, eine nachträgliche Auszahlung ist nicht möglich. Wer eine Kamera kauft, kann außerdem ein kostenloses Online-Tutorial erhalten, für NIKKOR-Objektive lässt sich die Garantie nach Registrierung innerhalb von 90 Tagen von einem auf fünf Jahre verlängern.
Pressemitteilung Nikon:
Nikon startet mit großer Sofort-Rabatt-Aktion in die Weihnachtszeit
Düsseldorf, 30. Oktober 2026 – Sparen mit Nikon beim Kauf der Lieblingsausrüstung: Foto-Fans, Kamera-Enthusiast:innen und Videofilmer:innen aufgepasst! Nikon Deutschland startet wieder mit einer groß angelegten Sofort-Rabatt-Aktion in die anstehende Weihnachtszeit. Käufer:innen ausgewählter Aktionsprodukte erhalten einen Sofort-Rabatt von 20 € bis zu 1.000 €. Auch bei dieser Aktion gilt erneut: Keine Registrierung. Kein Einreichen von Kaufbelegen. Der Rabatt wird direkt beim Kauf verrechnet.
Der Aktionszeitraum läuft vom 30.10.2026 – 25.01.2027 und bezieht sich auf den Kauf von maximal zwei Aktions-Kameras, drei Aktions-Objektiven und drei Ferngläsern je Kund:in. Nur die bei teilnehmenden Händlern erworbenen Produkte, vertrieben durch Nikon Deutschland, sind aktionsberechtigt. Eine nachträgliche Auszahlung des Rabattes ist nicht möglich.
Die Aktion umfasst die spiegellosen Vollformat-Systemkameras Nikon Z9, Z8, Z7II, Z6III, Z6II, Zf, Z5II, Z5, die DX-Format-Kameras Nikon Z50II, Zfc und Z30 sowie 38 NIKKOR-Z-Objektive. Auch die Ferngläser der Modellreihen PROSTAFF P3, MONARCH M5, STABILIZED und ACTION sind Bestandteil der Aktion.
Eine genaue Liste der aktionsberechtigten Produkte sowie die ausführlichen Aktionsbedingungen finden sich unter www.nikon.de/sofortrabatt.
Käufer:innen einer Nikon-Kamera können sich zudem nach wie vor ein kostenloses Online-Tutorial ihrer Wahl sichern. Dazu muss die neue Kamera lediglich auf https://www.mynikon.de/de/promotions/online-tutorials registriert werden.
5 Jahre Objektiv-Garantie
Als zusätzliches Qualitätsversprechen bietet Nikon den Käufer:innen von NIKKOR-Objektiven in Deutschland weiterhin die Möglichkeit, die einjährige Garantie um weitere vier Jahre zu verlängern. Zur Aktivierung der Zusatz-Garantie ist eine Registrierung durch die Käufer:innen innerhalb von 90 Tagen ab dem Kaufdatum unter www.mynikon.de/garantie erforderlich. Hier finden sich auch alle weiteren Informationen und die ausführlichen Aktionsbedingungen.
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