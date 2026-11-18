Leica legt die analoge M-A und die digitale M11-P als Sondereditionen mit Hammerschlaglackierung auf. Deckkappe und Bodenplatte aus Messing tragen die Strukturlackierung, die bei jeder Kamera etwas anders ausfällt. Beide Modelle sind seit dem 12. November 2026 erhältlich und kosten 6.650 Euro (M-A) bzw. 9.950 Euro (M11-P).
Hammerschlaglack war bei Leica bisher selten. Zu den Vorbildern gehören die Leica MD von 1964, von der nur zehn Exemplare gebaut wurden, die MP LHSA (2003), die M9 Hammerschlag (2011) und die M-A Wien Edition (2016). Für die neuen Editionen hat Leica den Lackierprozess neu ausgearbeitet. Die Lackierung erfolgt in der Manufaktur in Wetzlar. Weitere Details sind die Kreuzrändelung, ein silberner Auslöserteller, Belederung im Vulkanit-Stil und weiß ausgelegte Gravuren.
Die M-A bleibt eine rein mechanische Kamera wie das Serienmodell. Die M11-P entspricht technisch ebenfalls der Serie, also mit 60-MP-BSI-CMOS-Sensor mit Triple Resolution, Content Credentials, 256 GB internem Speicher und Saphirglas-Monitor. Außerdem hat sie neu gerundete Kanten, eine verchromte Frontschraube und einen BP-SCL 7 Akku in Hammerschlag-Optik.
Pressemitteilung: Leica
Leica stellt M-A und M11-P mit Hammerschlaglackierung vor
Zwei Sondereditionen führen ein klassisches Produktdesign in die Gegenwart der M-Fotografie
Die Leica Camera AG stellt zwei Sondermodelle des M-Systems vor: die analoge Leica M-A Hammerschlag und die digitale Leica M11-P Hammerschlag. Die Hammerschlaglackierung bedeckt bei beiden Kameras Deckkappe und Bodenplatte; ihre Struktur variiert von Kamera zu Kamera. Die M-A arbeitet rein mechanisch, während die M11-P technisch dem Serienmodell entspricht. Beide Modelle sind ab dem 12. November 2026 weltweit in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich.
Wetzlar, 12. November 2026. Mit der Leica M-A Hammerschlag und der Leica M11-P Hammerschlag stellt Leica zwei Produktvarianten vor, die eine klassische und bei Leica selten genutzte Designausführung in die Gegenwart der M-Fotografie führen. Die markante Hammerschlag Lackierung verleiht beiden Kameras eine besondere Materialität und Ästhetik. Im Zusammenspiel mit der reduzierten Formensprache der Leica M entstehen zwei besondere Kameramodelle, deren Charakter tief in der Geschichte der Marke verwurzelt ist.
Hammerschlaglack mit Geschichte
Seit den 1930er Jahren steht Hammerschlaglack für die Verbindung von Langlebigkeit und technischer Ästhetik. Seine markante Struktur entsteht beim Trocknen, wenn Metallpigmente und spezielle Additive feine Unterschiede in der Oberflächenspannung erzeugen. In der industriellen Gestaltung, besonders in Deutschland, wurde diese Oberfläche zum Ausdruck von Funktionalität und Verlässlichkeit. Bei Leica Kameras selbst blieb sie selten und ist gerade deshalb bis heute besonders begehrt. Historische Bezüge reichen von der Leica MD Dokumentationskamera für das Leitz Reprovit System bis zur Leica MD, von der 1964 lediglich zehn Exemplare gefertigt wurden. Für die neuen Sondereditionen hat Leica den Prozess neu ausgearbeitet. Die gleichmäßige Ausprägung der charakteristischen Struktur verlangt hohe Sorgfalt und die Handwerkskunst der erfahrenen Spezialisten und Spezialistinnen des Leica Manufaktur Teams am Unternehmensstandort in Wetzlar.
Messinggehäuse und klassische M-Details
Beide Varianten tragen die Hammerschlaglackierung auf Deckkappe und Bodenplatte. Gefertigt aus massivem Messing, mit klassischer Kreuzrändelung an den Bedienelementen, silberglänzendem Auslöserteller, schwarzer Belederung im Vulkanit Stil sowie weiß ausgelegten Gravuren, stehen sie für eine klare, reduzierte Formensprache. Die Leica M11-P Hammerschlag verfügt zusätzlich über neu gerundete klassische Kanten an Deckkappe und Bodenplatte sowie eine neue, silbern verchromte Version der Schraube auf der Vorderseite. Jede Kamera ist durch die jeweils unterschiedlich ausgeprägte Oberfläche ein Unikat.
Die Leica M-A Hammerschlag bleibt mechanisch
Die Leica M-A Hammerschlag basiert auf den Spezifikationen des Serienmodells und richtet sich an Fotografinnen und Fotografen, die den analogen Prozess in seiner konzentrierten Form erleben möchten. Als rein mechanische M-Kamera bleibt sie ganz der manuellen Arbeit mit Blende, ISO-Empfindlichkeit des verwendeten Films und Verschlusszeit verpflichtet. Dabei ist ihr Äußeres ebenso zeitlos, wie die feinmechanischen Funktionsprinzipien im Inneren der analogen Kamera.
Digitale Ausstattung der Leica M11-P Hammerschlag
Die Leica M11-P Hammerschlag übersetzt diese Materialität in die digitale Gegenwart des Leica M-Systems. In ihren technischen Eigenschaften entspricht sie dem Serienmodell der Leica M11-P. Dazu zählt die wegweisende Leica Content Credentials Technologie, die Aufnahmen mit einem verifizierbaren Nachweis zu Urheber, Bildattributen und Bearbeitungsschritten versieht, ein interner Speicher von 256 GB, ein Monitor aus kratzfestem Saphirkristall mit Antireflex-Schutzbeschichtung, der BSI-CMOS-Vollformatsensor mit Triple Resolution Technologie für 60, 36 oder 18 Megapixel sowie die nahtlose Verbindung mit der Leica FOTOS App über Bluetooth, WiFi oder Kabel. Zum Lieferumfang gehört darüber hinaus ein BP-SCL 7 Akku mit Hammerschlag Lackierung.
Mit ihrer speziellen Lackierung knüpfen beide Editionen an seltene Leica Sondermodelle an, darunter die Leica MD Hammerschlag von 1964, die MP LHSA von 2003, die Leica M9 Hammerschlag von 2011 und die Leica M-A Wien Edition von 2016. Die neue Leica M-A Hammerschlag und die neue Leica M11-P Hammerschlag führen diese Linie in einer eigenständigen Form weiter und ergänzen so das Leica M Portfolio um zwei außergewöhnliche und wertstabile Varianten.
Verfügbarkeit und Preis
Die Leica M-A Hammerschlag und die Leica M11-P Hammerschlag werden ab dem 12. November 2026 weltweit in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Leica M-A Hammerschlag beträgt 6.650,00 € inkl. MwSt. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Leica M11-P Hammerschlag beträgt 9.950,00 € inkl. MwSt.
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