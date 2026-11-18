Vorhang auf für den neuen Klassiker: Calumet Photo Video launcht die CLMT1

The next big thing: Ab sofort ist die erste Kamera aus Klemmbausteinen von Calumet bestellbar

Hamburg, 18. November 2026 – Heute feiert das erste eigene Kameramodell von Calumet Photo Video seine Premiere. Die kleine CLMT1 ist vor allem als großer Spaß für kleine und große Tüftler gedacht, die sie aus 136 Klemmbausteinen selbst zusammenbauen dürfen. Im Look und Feel ähnelt das fertige Produkt einer edlen Systemkamera – jedoch ohne Capture, Touch-Technologie und Firmware-Updates. Der Bausatz kann ab sofort direkt im Shop bei Calumet bestellt werden. Der Clou: Wer vom 20. bis 30.11. für einen Mindestbestellwert von 1.000 Euro bei Calumet Photo Video einkauft, erhält das streng limitierte Modell auf Wunsch gratis dazu.

„Mit ihren sagenhaften 0 Megapixeln soll unsere CLMT1 für 100 Prozent Spaß sorgen – vor allem bei den jüngsten Familienmitgliedern, die wir damit spielerisch ans Thema Fotografie heranführen wollen“, erklärt Jan Dikstaal, Head of Marketing bei Calumet Photo Video, und fährt augenzwinkernd fort: „Die Kamera ist radikal in ihrer Einfachheit: So bietet sie einen Auslöser, der nichts verpasst, ein 1,5 Zoll-Klappdisplay, das nichts zeigt und unendliche Akkulaufzeit – weil überhaupt kein Akku vorhanden ist.“

Die Daten und Features der CLMT1

Kamera aus Klemmbausteinen

Umfang: 136 Teile

Aufbauzeit: ca. 45 Minuten

Maße: ca. 10,2 x 4,5 x 6,2 cm

Details: ausklappbares Display, Drehräder, Sensorschutz als Deckel, Calumet-Branding auf der Unterseite

„Unsere CLMT1 ist ein cooles Gimmick für alle Fotobegeisterten – und eine originelle Geschenkidee. Der Zusammenbau lässt sich als fröhliche Gemeinschaftsaktion für die ganze Familie gestalten. Danach hat man ein einzigartiges Accessoire für den Schreibtisch oder die Vitrine“, so Jan Dikstaal.

Weitere Informationen und ein Video sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.calumet.de/product/calumet-clmt-1