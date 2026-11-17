Insta360 reduziert vom 19. bis 30. November 2026 ausgewählte Kameras um bis zu 40 %. Die Preise gelten im offiziellen Insta360 Store. Den größten Nachlass gibt es auf die Ace Pro, die Preise der anderen Modelle fallen unterschiedlich stark.

Zum Black Friday bietet Insta360 neun Produkte im Standard-Bundle günstiger an, darunter die 360-Grad-Kameras X5, X6 und X4 Air, die Actionkameras Ace Pro 2, Ace Pro und GO Ultra, die Luna-Modelle sowie den Gimbal Flow 2 Pro. Am stärksten sinkt der Preis der Ace Pro mit 130 Euro (40 %), gefolgt von der X5 mit 151 Euro (26 %) und der Flow 2 Pro mit 44,99 Euro (26 %).

Am geringsten fallen die Rabatte bei X6 (10 %), Luna Pro (6 %) und Luna Ultra (5 %) aus. Weitere Bundles sind ebenfalls reduziert, bei der Luna Ultra zum Beispiel um bis zu 15 %.

Zu den Angeboten: https://store.insta360.com/de/campaign/black-friday-deals