Lichtstarkes Vollformat-Tilt-Shift-Objektiv für höchste professionelle Ansprüche

Das Laowa 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift wurde für Architektur-, Landschafts- und Werbefotografen entwickelt und bietet herausragende optische Leistung sowie kreative Flexibilität. Konzipiert für spiegellose Vollformat- und Mittelformat-Kameras verfügt das Objektiv über eine Tilt-Funktion von ±10° und eine Shift-Funktion von ±12mm. Somit bietet es eine präzise Steuerung der Perspektive und ermöglicht es dem Fotografen, sehr genaue Bilder zu erstellen.

Dank des großen Bildkreises von Ø67 mm deckt das 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift Mittelformatsensoren bemerkenswert gut ab und eröffnet Möglichkeiten, die Mittelformatfotografen bisher schlicht nicht zur Verfügung standen. Für Nutzer von GFX und XCD ist es ein echtes Ultraweitwinkelobjektiv mit großer f/2-Blende, eine Kombination, die es in der Mittelformatwelt bisher praktisch nicht gab. Beim Mittelformat entsteht bei maximalem Shift eine leichte Vignettierung.

Highlights:

Präzises Tilt von ±10° und Shift von ±12mm

Frei einstellbare Tilt-Shift-Richtung

Naheinstellgrenze 25cm

Lichtstarke Blende f/2 bei einem vollständig abgedeckten Bildkreis von Ø 67mm

Hervorragende optische Leistung

praktisches 77mm Filtergewinde

Integrierte Stativschelle (Arca-Swiss kompatibel)

Tilt und Shift sind Funktionen in der Fotografie, die genutzt werden, um Schärfe und Perspektive gezielt zu kontrollieren:

Tilt (Neigung)

Verändert die Schärfenebene. Dies ermöglicht eine vergrößerte Schärfentiefe (z. B. in der Landschaftsfotografie) oder kreative Effekte wie selektive Schärfe und Miniatureffekte.

Shift (Verschiebung)

Verschiebt das Objektiv parallel zur Sensorebene, um stürzende Linien zu korrigieren (z. B. bei Architekturaufnahmen) oder Panorama-Aufnahmen zu erleichtern.

Beide Funktionen lassen sich auch kombinieren, um technische Korrekturen und/oder künstlerische Effekte zu erzielen.

Das 24mm wurde so konzipiert, dass Tilt- und Shift-Funktion ausgewogen sind und das Objektiv dennoch kompakt bleibt. Je nach Anschluss können die Tilt- und Shift-Grenzen leicht abweichen, insbesondere bei unendlicher Fokussierung. Als Faustregel gilt: Je mehr Tilt angewendet wird, desto weniger Shift steht zur Verfügung – und umgekehrt.

Das Objektiv verfügt über zwei unabhängige Rotationsfunktionen. Mit der Anschluss-Rotation lässt sich die Kamera um 360° drehen, wobei diese alle 15° einrastet und in jeder Position fixiert werden kann. An der Stativschelle lässt sich das Objektiv stufenlos um 360° drehen und ebenfalls in jeder Position feststellen.

Das kompakte und leistungsstarke LAOWA 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift-Objektiv mit einer interessanten Weitwinkel-Perspektive liefert eine außergewöhnliche Bildqualität und Präzision und ist damit die ideale Wahl für Profis und Foto-Enthusiasten.

Schon bei Blende f/2 bietet das Objektiv eine gleichbleibende Schärfe und Klarheit über das gesamte Bild. Die Optik umfasst 13 Elemente in 10 Gruppen.

Mit einer Naheinstellgrenze von 25cm ist das Objektiv ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und bietet durch das 77mm Filtergewinde die Möglichkeit, mit Schraubfiltern zu arbeiten.

Die Scharfeinstellung und Blendeneinstellung erfolgen manuell.

Technische Daten

Brennweite: 24mm

Bildwinkel: 84°

Bildkreis: 67mm

Sensortyp: Vollformat

Tilt-Funktion: ±10°

Shift-Funktion: ±12mm

Blendenring-Drehwinkel: 78,4°

Anschluss-Rotation: 360°

Maximale Blendenöffnung: f/2Minimale Blendenöffnung: f/22

Blendenlamellen: 14

Blendeneinstellung: manuell

Blendenring: rastet

Optischer Aufbau: 13 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung: manuell

Naheinstellgrenze: 25cm

Abbildungsmaßstab: 0,19x

Filtergewinde: 77mm

Abmessungen (DxL): ca. 93x119mm

Gewicht: ca. 860g

Material: Metall

Farbe: schwarz

Anschlüsse: FE, Z, R, L, GFX, XCD

Inkompatible L-Mount-Kameras: Panasonic S52 / S52X / S1M2 / S1M2E / S1R2

Lieferumfang

Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende, Stativschelle

Verfügbarkeit und Preis

Das LAOWA 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift ist für 1.569,– € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Erstauslieferung startet Ende November.