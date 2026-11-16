Laowa hat mit dem 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift ein lichtstarkes Tilt-Shift-Objektiv für spiegellose Vollformat- und Mittelformatkameras vorgestellt. Es bietet ±10° Tilt und ±12mm Shift und deckt mit einem Bildkreis von 67mm auch Mittelformatsensoren ab. Der Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz erfolgt über B.I.G.; die UVP liegt bei 1.569 Euro, die Auslieferung beginnt Ende November.
Das Laowa 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift richtet sich an Architektur-, Landschafts- und Werbefotografen. Es gibt es für Nikon Z, Sony FE, Canon RF, L-Mount, Fujifilm GFX und Hasselblad XCD. Der Bildkreis von 67mm macht es für GFX und XCD zum Ultraweitwinkel mit f/2, bei maximalem Shift tritt dort leichte Vignettierung auf. Die Naheinstellgrenze beträgt 25cm, Fokus und Blende werden manuell eingestellt.
Das Objektiv besteht aus 13 Elementen in 10 Gruppen und hat ein 77mm-Filtergewinde. Der Anschluss lässt sich um 360° drehen (Rastung alle 15°), die Arca-Swiss-kompatible Stativschelle ebenfalls stufenlos. Es wiegt etwa 860g und kostet 1.569 Euro (UVP). Mehrere L-Mount-Modelle von Panasonic sind nicht kompatibel.
Pressemitteilung Laowa:
Lichtstarkes Vollformat-Tilt-Shift-Objektiv für höchste professionelle Ansprüche
Das Laowa 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift wurde für Architektur-, Landschafts- und Werbefotografen entwickelt und bietet herausragende optische Leistung sowie kreative Flexibilität. Konzipiert für spiegellose Vollformat- und Mittelformat-Kameras verfügt das Objektiv über eine Tilt-Funktion von ±10° und eine Shift-Funktion von ±12mm. Somit bietet es eine präzise Steuerung der Perspektive und ermöglicht es dem Fotografen, sehr genaue Bilder zu erstellen.
Dank des großen Bildkreises von Ø67 mm deckt das 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift Mittelformatsensoren bemerkenswert gut ab und eröffnet Möglichkeiten, die Mittelformatfotografen bisher schlicht nicht zur Verfügung standen. Für Nutzer von GFX und XCD ist es ein echtes Ultraweitwinkelobjektiv mit großer f/2-Blende, eine Kombination, die es in der Mittelformatwelt bisher praktisch nicht gab. Beim Mittelformat entsteht bei maximalem Shift eine leichte Vignettierung.
Highlights:
- Präzises Tilt von ±10° und Shift von ±12mm
- Frei einstellbare Tilt-Shift-Richtung
- Naheinstellgrenze 25cm
- Lichtstarke Blende f/2 bei einem vollständig abgedeckten Bildkreis von Ø 67mm
- Hervorragende optische Leistung
- praktisches 77mm Filtergewinde
- Integrierte Stativschelle (Arca-Swiss kompatibel)
Tilt und Shift sind Funktionen in der Fotografie, die genutzt werden, um Schärfe und Perspektive gezielt zu kontrollieren:
Tilt (Neigung)
Verändert die Schärfenebene. Dies ermöglicht eine vergrößerte Schärfentiefe (z. B. in der Landschaftsfotografie) oder kreative Effekte wie selektive Schärfe und Miniatureffekte.
Shift (Verschiebung)
Verschiebt das Objektiv parallel zur Sensorebene, um stürzende Linien zu korrigieren (z. B. bei Architekturaufnahmen) oder Panorama-Aufnahmen zu erleichtern.
Beide Funktionen lassen sich auch kombinieren, um technische Korrekturen und/oder künstlerische Effekte zu erzielen.
Das 24mm wurde so konzipiert, dass Tilt- und Shift-Funktion ausgewogen sind und das Objektiv dennoch kompakt bleibt. Je nach Anschluss können die Tilt- und Shift-Grenzen leicht abweichen, insbesondere bei unendlicher Fokussierung. Als Faustregel gilt: Je mehr Tilt angewendet wird, desto weniger Shift steht zur Verfügung – und umgekehrt.
Das Objektiv verfügt über zwei unabhängige Rotationsfunktionen. Mit der Anschluss-Rotation lässt sich die Kamera um 360° drehen, wobei diese alle 15° einrastet und in jeder Position fixiert werden kann. An der Stativschelle lässt sich das Objektiv stufenlos um 360° drehen und ebenfalls in jeder Position feststellen.
Das kompakte und leistungsstarke LAOWA 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift-Objektiv mit einer interessanten Weitwinkel-Perspektive liefert eine außergewöhnliche Bildqualität und Präzision und ist damit die ideale Wahl für Profis und Foto-Enthusiasten.
Schon bei Blende f/2 bietet das Objektiv eine gleichbleibende Schärfe und Klarheit über das gesamte Bild. Die Optik umfasst 13 Elemente in 10 Gruppen.
Mit einer Naheinstellgrenze von 25cm ist das Objektiv ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und bietet durch das 77mm Filtergewinde die Möglichkeit, mit Schraubfiltern zu arbeiten.
Die Scharfeinstellung und Blendeneinstellung erfolgen manuell.
Technische Daten
- Brennweite: 24mm
- Bildwinkel: 84°
- Bildkreis: 67mm
- Sensortyp: Vollformat
- Tilt-Funktion: ±10°
- Shift-Funktion: ±12mm
- Blendenring-Drehwinkel: 78,4°
- Anschluss-Rotation: 360°
- Maximale Blendenöffnung: f/2Minimale Blendenöffnung: f/22
- Blendenlamellen: 14
- Blendeneinstellung: manuell
- Blendenring: rastet
- Optischer Aufbau: 13 Elemente in 10 Gruppen
- Fokussierung: manuell
- Naheinstellgrenze: 25cm
- Abbildungsmaßstab: 0,19x
- Filtergewinde: 77mm
- Abmessungen (DxL): ca. 93x119mm
- Gewicht: ca. 860g
- Material: Metall
- Farbe: schwarz
- Anschlüsse: FE, Z, R, L, GFX, XCD
Inkompatible L-Mount-Kameras: Panasonic S52 / S52X / S1M2 / S1M2E / S1R2
Lieferumfang
Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende, Stativschelle
Verfügbarkeit und Preis
Das LAOWA 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift ist für 1.569,– € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Erstauslieferung startet Ende November.
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