Cewe meldet nach neun Monaten einen deutlichen Gewinnsprung und setzt mit dem Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks konsequent auf das Kerngeschäft Fotofinishing. Gleichzeitig richtet die internationale Imaging-Branche den Blick auf Las Vegas, wo die Photo Imaging CONNECT 2027 erneut zum wichtigen Treffpunkt für Entscheider und Zukunftsthemen werden soll. Und eine aktuelle Shutterfly-Studie zeigt: Ausgerechnet die digital geprägten Generationen entdecken den besonderen Wert gedruckter Weihnachtskarten und personalisierter Fotogeschenke. Ein vielversprechendes Signal für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 46/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE und DigitalPHOTO.

Imaging Business News KW 46/26:

Cewe: Drittes Quartal mit Gewinnsprung

Cewe hat den Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck erfolgreich vollzogen und daraus einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 25,2 Mio. Euro realisiert. Nach der nun erfolgten Entkonsolidierung des verkauften Geschäftsbereichs wird dieser Gewinn erstmals in den Neun-Monats-Zahlen ausgewiesen. Mit diesem Veräußerungserlös steigt das Nachsteuerergebnis der Cewe Group nach drei Quartalen auf insgesamt 21,4 Mio. Euro (Vorjahr Q1-3 2025: 1,2 Mio. Euro). Cewe setzt mit der Aufgabe des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck konsequent die angekündigte Rendite- und Fokussierungsstrategie auf das Kerngeschäft Fotofinishing um.

Aber auch sonst ist der Bild-Dienstleister in der Erfolgsspur: In den ersten neun Monaten legte die Cewe Group mit +2,4% weiter im Umsatz auf 451,6 Mio. Euro zu (Q1-3 2025: 441,2 Mio. Euro; +10,4 Mio. Euro). Das operative Gruppen-EBIT erreicht in Q1-3 erwartete, saisontypische 2,4 Mio. Euro (Q1-3 2025: 2,6 Mio. Euro). Das berichtete Gruppen-EBIT der ersten drei Quartale trägt -6,1 Mio. Euro Transaktionskosten aus der Kodak Moments-Akquisition sowie -2,3 Mio. Euro IT-Mehrkosten für die erfolgreich durchgeführte SAP S/4 HANA-Einführung und liegt damit bei -6,0 Mio. Euro. „Mit dem Abschluss der ersten drei Quartale starten wir zuversichtlich in das Weihnachtsgeschäft, in dem wir traditionell den Großteil unseres Jahresergebnisses erwirtschaften. Viele Produktneuheiten und eine umfangreiche Marketingkampagne werden unser anhaltendes Wachstum zusätzlich unterstützen, welches wir dank unseres hohen Operating-Leverage-Effekts im Q4 erneut in einen Ergebniszuwachs umsetzen wollen“, erläutert Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der Cewe Group.

Photo Imaging CONNECT: Starker Impulsgeber

Ab sofort kann man sich für die Photo Imaging CONNECT (PIC) anmelden, die führende Networking-Konferenz für Führungskräfte der Foto- und Imaging-Branche in den USA. Die Konferenz findet vom 28. Februar bis 1. März 2027 im RIO Casino and Resort in Las Vegas (Nevada) statt, Gastgeber ist die Dead Pixels Society. Zur Konferenz kommen Branchenführer aus Druck, Dienstleistung, professioneller Fotografie, Technologie und Handel zu Fachvorträgen und Diskussionen zusammen.

„Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in den Jahren 2025 und 2026 ist diese Konferenz eine hervorragende Gelegenheit für Branchenführer, ihre Pläne für das kommende Jahr 2027 zu schmieden“, sagt Gary Pageau, Herausgeber der Dead Pixels Society. „Technologien und Trends verändern sich rasant, und am besten informiert man sich im Austausch mit Gleichgesinnten. Die Teilnehmerzahl ist auf 75 Personen begrenzt. So bleibt das Networking auf hohem Niveau.“

Dank einer Partnerschaft mit der WPPI bekommen PIC-Teilnehmer auch Zugang zur WPPI-Fachmesse (professionelle Fotomesse für Hochzeit und Porträt) , einschließlich der Vorträge und Networking-Events.

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Gen Z liebt (anscheinend) physische Weihnachtskarten

Der us-amerikanische Bilddienstleister Shutterfly hat in einer aktuellen Umfrage herausgefunden: Obwohl sie als Digital Natives aufgewachsen sind, finden mehr als die Hälfte (56 %) der Gen Z und Millennials, dass gedruckte Weihnachtskarten für ihre Altersgruppe nach wie vor zeitgemäß sind. Laut der Studie bekommen Gen Z und Millennials zu den Feiertagen am liebsten eine gedruckte Karte, lieber als jede andere Art von Gruß: 32 % lieber als eine Textnachricht und fast dreimal so gern wie einen Social-Media-Beitrag. Was die Weihnachtskarte so bedeutsam macht, ist die Mühe des Absenders, die dahintersteckt.

Der gleiche Wunsch nach bewussten, persönlichen Geschenken setzt sich unter dem Weihnachtsbaum fort. Auf die Frage, was ein Präsent durchdacht wirken lässt, nennen fast zwei Drittel (64 %) der jüngeren Verbraucher Mühe, Personalisierung und persönliche Verbundenheit als wichtigste Faktoren. 44 % halten die Mühe für die wichtigste Eigenschaft eines Geschenks, nur 3 % setzen den Preis an erste Stelle. Personalisierte Geschenke, persönliche Nachrichten und Fotoprodukte kommen gut an, weil sie Mühe und Absicht vermitteln. Genau diese Eigenschaften verbinden Verbraucher mit Geschenken, die wirklich etwas bedeuten.