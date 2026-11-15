Bei der Preisverleihung der 17. URBAN Photo Awards in der Sala Xenia in Trieste wurden am 24. Oktober 2026 die Gewinner bekannt gegeben. Alexandr Shilov wurde von Jurypräsident Christopher Morris zum Fotografen des Jahres gewählt. In der Sektion Projects & Portfolios gewann Michelle Sank mit „Burnthouse Lane“, ausgewählt von Mark Power.
Die Preisverleihung war Teil der 13. Trieste Photo Days. Die Jurys bewerteten Tausende Arbeiten in den Sektionen Single Photos und Projects & Portfolios sowie beim Book Award. Michelle Sank erhielt für „Burnthouse Lane“ zusätzlich den TPD Best Author 2026 Edilimpianti Innovation Partner Award. Der Artistic Sensitivity Award ging an Da Miane, der Patricia D. Richards Legacy Award an Marcel van Beek.
Weitere Preise gingen an Michele Zousmer (Premio Musei Civici), Yuji Haikal (Book Award), Lorenzo Roncaglione (Press Award) und Silvia Missura (URBAN Photo Arena für Fotografen unter 35). Die Gewinner erhielten Preise der Partner, darunter Kameras und Fototaschen. Der Gewinner von Projects & Portfolios bekommt 2027 eine Einzelausstellung bei den Trieste Photo Days.
Weitere Informationen: https://www.urbanphotoawards.com/en/winners-of-the-17th-edition-of-urban-photo-awards-2026-revealed/
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