Neue Ausstellung vom 21. November 2026 bis zum 16. Januar 2027

DAVID YARROW

Die Galerie CAMERA WORK präsentiert vom 21. November 2026 bis zum 16. Januar 2027 eine Ausstellung mit 20 Werken von David Yarrow, von denen ein Großteil in diesem Jahr entstanden ist. David Yarrow bereiste dafür vier Kontinente und schuf an epischen Sets in den USA, der Türkei, Italien und Südafrika neue Arbeiten, die eine Handschrift des Künstlers und der jeweiligen Orte eint. Die Serien The Natural World und Storytelling bilden den Schwerpunkt der Ausstellung.

„Perhaps one day we will find life elsewhere, but I doubt it will be half as special as what we have on the planet that we are lucky enough to call home.“

David Yarrow

In seinen Fotografien verarbeitet David Yarrow Symbolik, die im kollektiven Gedächtnis mit einem Lebensgefühl unmittelbar verknüpft ist. So ist seine Ferrari-Serie von 2026, die mit zwei Werken in der Ausstellung vertreten ist, eine Reminiszenz an das berühmte Mille Miglia. Das Autorennen fand 1957 vorerst nach 30-jährigem Bestehen ein tragisches Ende und wurde erst zwanzig Jahre später, als alljährliches Reise-Happening mit Oldtimern, rehabilitiert. Die emotional aufgeladenen und historisch komponierten Szenerien Yarrows erzählen in der Ausstellung von identitätsstiftenden Mythen der USA, dem Lebensgefühl in Italien und der kraftvollen Tierwelt Südafrikas. Legendäre Sportler wie John McEnroe und Erling Haaland inszeniert David Yarrow als nationale Ikonen. Es sind Fragmente unserer Geschichte, die Yarrow in unverkennbarer Handschrift cineastisch aufgeladen komponiert und realisiert.

David Yarrow wurde 1966 in Glasgow geboren. Seine Leidenschaft für das Fotografieren begann früh. Bereits als 20-Jähriger gelang ihm im Auftrag der The London Times zum Finale der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko-Stadt das legendäre Porträt des jubelnden Pokalträgers Diego Maradona. Der künstlerischen Fotografie wendete sich Yarrow erst viel später zu und widmete sich der Natur und ihrer Tierwelt. Diese Entscheidung prägt seine Karriere nachhaltig, und Yarrows Leidenschaft für das Erzählen nimmt in der Entstehung seiner Werke sukzessive einen größeren Raum ein. Die Werke des Fotokünstlers sind in international renommierten Museen und öffentlichen sowie privaten Sammlungen vertreten. Seine Fotografien sind in exklusiven Editionen erhältlich und nehmen auf dem primären und sekundären Kunstmarkt einen hohen Stellenwert ein.

Philanthropie ist ein wichtiger Bestandteil von David Yarrows Arbeit. Seit 2018 hat der Künstler mehr als 25 Millionen US-Dollar für Wohltätigkeits- und Naturschutzorganisationen gesammelt – darunter, in Zusammenarbeit mit Cindy Crawford, 4 Millionen US-Dollar für die UW Health Kids Cancer Care Charity sowie 1,4 Millionen US-Dollar für die #KoalaComeback-Kampagne, um die Wiederaufbauarbeiten nach den Waldbränden in Australien 2019/2020 zu unterstützen. Nach dem Ausbruch von COVID-19 trug er dazu bei, über 1,4 Millionen US-Dollar für den National Health Service (NHS) zu sammeln. David Yarrow ist zudem als Botschafter für verschiedene wohltätige Organisationen tätig, darunter: Tusk, WildArk, The Kevin Richardson Foundation und Best Buddies. Im September 2025 wurde David Yarrow ausgewählt, die Kampagne von Adidas für den Launch des offiziellen Balls der Fußball-Weltmeisterschaft in 2026 zu fotografieren. Im selben Monat fotografierte er das europäische Ryder Cup-Team am Fuße der Brooklyn Bridge, genau eine Woche vor dem historischen Auswärtssieg des Teams auf dem Bethpage State Park Golfplatz auf Long Island, New York.

David Yarrow wird zur Eröffnung am 20. November 2026 anwesend sein.

CAMERA WORK

Die in Berlin ansässige Galerie CAMERA WORK wurde 1997 gegründet und zählt heute zu den weltweit führenden Galerien für Fotokunst. Angelehnt an den historisch geprägten Galerienamen folgt das Unternehmen von Beginn an der Philosophie, neben den bekanntesten Künstlern der Fotografiegeschichte wie Diane Arbus, Richard Avedon, Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Helmut Newton, Irving Penn, Man Ray, Herb Ritts und Albert Watson auch junge zeitgenössische Künstler zu vertreten und in Ausstellungen zu zeigen, um die Fotokunst als eigenständige Gattung innerhalb der bildenden Künste zu manifestieren und neuen Positionen Raum zu geben. Neben den Schwerpunkten Mode-, Akt- und Porträtfotografie fokussiert sich CAMERA WORK auf die Bereiche Staged Photography, Architektur und Stillleben. Dabei vertritt CAMERA WORK zahlreiche renommierte zeitgenössische Künstler in Deutschland, Europa oder weltweit exklusiv, u. a. Jean-Baptiste Huynh, Russell James, Chris Levine, Eugenio Recuenco, Martin Schoeller, Christian Tagliavini, Ruud van Empel, Dean West und David Yarrow.

Um eine Auswahl zeitgenössischer Künstler auf dem Kunstmarkt zu etablieren und in das Portfolio von CAMERA WORK aufzunehmen, führte CAMERA WORK von 2012 bis 2019 die Kunstgalerie CWC GALLERY in Berlin. CAMERA WORK ist regelmäßig auf international führenden Kunstmessen vertreten, darunter Paris Photo, Zona Maco in Mexico City, Art Central Hong Kong, Art Miami und Photo London.

Seit 2020 führt CAMERA WORK die CAMERA WORK Virtual Gallery – eine innovative und hochqualitative Online-Galerie, in der Kunstsammler sowie alle Kunstinteressierten exklusive Ausstellungen erleben: www.camerawork.de/virtualgallery.

Mit dem CAMERA WORK Lab, das im Frühjahr 2026 etabliert wurde, bietet die Galerie im Rahmen mehrerer Präsentationen im Jahr eine ausgewählte Fläche für gattungsübergreifende fotografische Positionen externer aufstrebender Künstler.

Die 2001 gegründete CAMERA WORK AG besitzt eine der weltweit umfassendsten und qualitativ bedeutendsten Fotokunstsammlungen in Privatbesitz mit zahlreichen Vintage-Arbeiten der namhaftesten Fotokünstler vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Von 2006 bis 2019 führte die CAMERA WORK AG das Museum THE KENNEDYS in Berlin.

Ausstellung: David Yarrow

21. November 2026 bis 16. Januar 2027

CAMERA WORK, Kantstraße 149, 10623 Berlin

Dienstag bis Samstag, 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei