GoXtreme Black Manta 2: 6K Action Cam mit umfangreichem Zubehörset im Hard Case

Bis 25 Meter wasserdicht, inklusive Ansteck-Mikro, zwei Akkus und Hard Case – Easypix erweitert seine Action-Cam-Reihe um ein vielseitig ausgestattetes Modell für Sport, Reisen und Vlogs

+++Action-Cam +++ Videos bis zu 6K +++ Fotos bis 64 MP +++ 24 MP Sensor +++ 170° Weitwinkel +++ wasserdicht bis 25m ohne zusätzliches Gehäuse +++ Elektronische Bildstabilisierung +++ Dual-Display +++ drahtloses Mikrofon +++ WiFi integriert +++ zwei Akkus +++ Hard Case +++ UVP 234,90 Euro inkl. MwSt. +++

Köln, 10. November 2026 — Ein schmaler Trail, ein Sprung ins Wasser oder der erste Blick vom Gipfel: Die Bilder, die später eine Geschichte erzählen, entstehen selten aus sicherer Kameraposition. Wer solche Momente festhalten möchte, braucht Technik, die schnell einsatzbereit ist, Bewegung mitmacht und auch beim Ton keine umständliche Zusatzlösung verlangt. Mit der jetzt neu verfügbaren GoXtreme Black Manta 2 stellt der Kölner Hersteller Easypix sein neues Spitzenmodell für aktive Foto- und Videomomente vor.

Das Smartphone ist für viele längst die Alltagskamera. Sobald beim Radfahren die Hände frei bleiben sollen, beim Schnorcheln Wasser ins Spiel kommt oder für einen Reisebericht gleichzeitig gefilmt und gesprochen wird, ändern sich jedoch die Anforderungen. Eine kompakte Action Cam kann dann die praktischere Ergänzung sein: Sie lässt sich am Helm oder Fahrrad befestigen, hält anspruchsvollere Aufnahmesituationen aus und bietet Perspektiven, für die ein Mobiltelefon nur bedingt geeignet ist.

Hier setzt die GoXtreme Black Manta 2 an. Ihr Gehäuse ist ohne zusätzliches Unterwassergehäuse bis zu einer Tiefe von 25 Metern wasserdicht. Das 170-Grad-Weitwinkel erfasst weite Bildausschnitte, während der Sony-IMX576-Sensor mit 24 Megapixeln die Grundlage für Fotos und Videos liefert. Bewegte Szenen lassen sich unter anderem in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Daneben bietet die Kamera Videoauflösungen bis 6K bei 25 fps sowie Fotos bis 64 Megapixel; die beiden Höchstauflösungen werden durch Interpolation erzielt. Eine elektronische Bildstabilisierung unterstützt Aufnahmen in ausgewählten Videomodi, darunter 4K mit 60fps.

Nicht weniger wichtig als die Bildqualität ist bei selbst produzierten Clips die Handhabung. Ein 1,3-Zoll-Display auf der Vorderseite hilft, sich bei Selfies und Moderationen im Bild zu positionieren; auf der Rückseite erleichtert ein 2-Zoll-Touchscreen die Bedienung. Zum Set gehört außerdem ein drahtloses Ansteckmikrofon, das zugleich als Fernbedienung dient. So lassen sich gesprochene Passagen abseits der Kameraposition aufnehmen und Aufzeichnungen aus der Distanz steuern. Über WLAN und eine App kann auch ein Smartphone eingebunden werden.

Ob schnelle Abfahrten, ein längerer Weg durch die Stadt oder eine ruhige Landschaftsaufnahme: Unterschiedliche Situationen verlangen unterschiedliche Bildsprachen. Zeitlupe und Zeitraffer eröffnen dafür ebenso Spielraum wie Serienbilder, Langzeitbelichtungen und ein Voraufzeichnungsmodus. Für Beiträge in sozialen Netzwerken stehen zudem Videoformate im Hochkant-Seitenverhältnis 9:16 zur Verfügung. Statt die Technik in den Mittelpunkt zu stellen, soll die Kamera vor allem die Umsetzung spontaner Ideen erleichtern.

Dazu passt der Lieferumfang: Neben der Kamera sind zwei wechselbare Akkus, das kombinierte Funkmikrofon mit Fernbedienung, Fahrrad- und Helmhalterungen, weitere Befestigungen sowie ein Hard Case enthalten. Mit 130 Gramm bleibt die GoXtreme Black Manta 2 auch auf Reisen ein kompakter Begleiter. Lediglich eine geeignete microSD-Speicherkarte ist separat erforderlich. Gerade mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft richtet sich das Komplettset damit auch an alle, die ein vielseitig ausgestattetes Technikgeschenk für sportliche oder kreative Menschen suchen.

Die GoXtreme Black Manta 2 ist im Fachhandel, online oder im Easypix-Onlineshop zum Preis von 234,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Weitere Informationen und technische Details bietet die Easypix-Produktseite.

Weitere Infos zur GoXtreme Black Manta 2: https://www.easypix.com/unser-sortiment/action-cams/515/goxtreme-black-manta-2-6k-action-cam-mit-zubehoer-set