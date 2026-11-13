Mit „Best of Provinz“ legt der Ballett- und Landschaftsfotograf Dietmar Scherf einen Bildband über das ländliche Deutschland vor. Das Buch ist im Frederking & Thaler Verlag erschienen. Auf 208 Seiten mit rund 180 Abbildungen führt es durch 14 Regionen abseits der Metropolen.

„Best of Provinz“ zeigt Alltag, Tradition, Landschaft und skurrile Momente in Regionen am Rand der Republik. Dabei geht es nicht um reine Idylle: Der Band will die Provinz als vielschichtigen natürlichen und kulturellen Lebensraum zwischen Tradition und Gegenwart zeigen.

Für Dietmar Scherf ist es das erste Werk dieser Art. Bekannt wurde der Reisejournalist international mit seinen Ballettfotografien. Seine Arbeiten erschienen unter anderem in Newsweek, GEO Saison und Paris Match. Der Hardcover-Band kostet 29,99 Euro (D).

Pressemitteilung Frederking & Thaler Verlag: