Mit „Best of Provinz“ legt der Ballett- und Landschaftsfotograf Dietmar Scherf einen Bildband über das ländliche Deutschland vor. Das Buch ist im Frederking & Thaler Verlag erschienen. Auf 208 Seiten mit rund 180 Abbildungen führt es durch 14 Regionen abseits der Metropolen.
„Best of Provinz“ zeigt Alltag, Tradition, Landschaft und skurrile Momente in Regionen am Rand der Republik. Dabei geht es nicht um reine Idylle: Der Band will die Provinz als vielschichtigen natürlichen und kulturellen Lebensraum zwischen Tradition und Gegenwart zeigen.
Für Dietmar Scherf ist es das erste Werk dieser Art. Bekannt wurde der Reisejournalist international mit seinen Ballettfotografien. Seine Arbeiten erschienen unter anderem in Newsweek, GEO Saison und Paris Match. Der Hardcover-Band kostet 29,99 Euro (D).
Pressemitteilung Frederking & Thaler Verlag:
Eigen. Ehrlich. Und nie provinziell.
- 14 Regionen als „Mini-Kontinente“ – Kaleidoskop für Reise-, Kulturinteressierte
- Visuelle Chronik & Gesellschaftsanalyse: polarisierend, eigenwillig, betörend
„Best of Provinz“ zeigt das ländliche Deutschland in all seinen Facetten. Der Bildband führt durch Regionen am Rand und abseits der Metropolen und erzählt von Alltag, Tradition, Landschaft und skurrilen Momenten. Statt reiner Idylle entsteht ein vielschichtiges Porträt zwischen Tradition und Gegenwart. Eindrucksvolle Fotografien machen die Provinz als natürlichen und kulturellen Lebensraum erlebbar – überraschend, ehrlich und alles andere als betulich oder provinziell. Dietmar Scherf spürt der Bundesrepublik (und seinen Einwohner*innen) mit feiner Beobachtungsgabe nach; das erste Werk dieser Art des renommierten Fotografen, dessen Ballettfotografien ihn international bekannt machten. Das Buch erscheint am 9. Oktober.
Dietmar Scherf ist Reisejournalist sowie renommierter Landschafts- und Ballettfotograf. Seine Arbeiten erschienen u. a. in Newsweek, GEO Saison und Paris Match. Er dokumentierte internationale Sportereignisse und arbeitet heute mit namhaften Ballettensembles zusammen. Seine Fotografie verbindet Beobachtung, Ästhetik und kulturelle Tiefe.
Der Frederking & Thaler Verlag, 1988 gegründet, steht als Synonym für hochwertige Bildbände von renommierten Fotografen und Autoren. Anspruch und Ästhetik der Bilder sowie Qualität und Aktualität der Texte zeichnen das Programm aus. Zum Verlagsprogramm gehören innovative und außergewöhnliche Titel über Menschen, Tiere und Natur.
Dietmar Scherf
Best of Provinz
Deutschland – echt, skurril, überraschend
208 Seiten, ca. 180 Abb., Format 22,5 x 27,1 cm
Hardcover
ISBN: 978-3-95416-473-8
€ [D] 29,99
€ [A] 30,90
sFr. 40,50
Frederking & Thaler Verlag
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