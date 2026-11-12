Tolifo PL-40RGB PALM LED

Tragbares kompaktes RGB-Dauerlicht für Studio und unterwegs

Die Tolifo PL-40RGB ist eine kompakte und leistungsstarke RGBWW COB LED-Videoleuchte, die für Creator, Filmemacher, Vlogger und Fotografen entwickelt wurde, die sowohl Vielseitigkeit als auch hohe Leistung fordern. Ob auf der Kamera mit den mitgelieferten Blitzschuhhaltern, auf dem Schreibtisch mit dem Tischstativ oder als handgehaltene Lösung für unterwegs – dieses elegante Licht passt sich flexibel an Ihren kreativen Workflow an.

Highlights:

Kompakt & Leistungsstark

Hohe Farbgenauigkeit

Vielseitiges Zubehör

Interner Akku

Eleganter Vintage-Look

Die Tolifo PL-40RGB vereint leistungsstarke Beleuchtungstechnologie mit einem kompakten, mobilen Design und ist damit die ideale Lösung für Content Creator, Fotografen, Filmemacher und Streamer. Dank echter RGBWW-Farbausgabe bietet die Leuchte einen stufenlos einstellbaren Farbtemperaturbereich von 2.700K bis 6.500K sowie eine vollständige HSI-Farbsteuerung, wodurch nahezu jede gewünschte Lichtstimmung präzise umgesetzt werden kann.

Mit einem CRI-Wert von über 96 und einem TLCI von über 97 liefert die PL-40RGB eine außergewöhnlich naturgetreue Farbwiedergabe und sorgt für professionelle Ergebnisse bei Foto- und Videoaufnahmen. Die magnetische Zubehörhalterung ermöglicht das schnelle und werkzeuglose Anbringen von Diffusoren, Barndoors und weiterem Zubehör innerhalb weniger Sekunden.

Trotz ihrer hohen Leistung überzeugt die Leuchte durch ihr besonders kompaktes Taschenformat. Der integrierte 4.500-mAh-Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 80 Minuten bei voller Leistung und lässt sich über USB-C in nur etwa 2,5 Stunden vollständig aufladen.

Für maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung werden eine 36°- und eine 60°-Linse mitgeliefert, die eine gezielte Anpassung des Lichtkegels ermöglichen. Das intelligente Kühlsystem mit aktiver Temperatursteuerung sorgt dabei für einen zuverlässigen und effizienten Betrieb bei gleichzeitig äußerst geringer Geräuschentwicklung – ideal für professionelle Videoaufnahmen und Interviews.

Zusätzlich stehen 20 integrierte Lichteffekte zur Verfügung, darunter Blitz, TV-Flimmern, Feuer, Polizei- und weitere kreative Szenarien, die Produktionen schnell und unkompliziert aufwerten. Die Steuerung erfolgt direkt über die intuitiven Bedienelemente an der Leuchte oder bequem per Fernzugriff über die LinkLite-App.

Dank universeller 1/4″-20-Gewindeaufnahme und zwei mitgelieferten Blitzschuhadaptern lässt sich die PL-40RGB Videoleuchte problemlos an Kameras, Stativen oder anderem Zubehör befestigen.

Das umfangreiche Creator-Set umfasst professionelles Zubehör wie Torblenden-Vorsatz, Sphärischer Diffusor, Wabenreflektor und weitere praktische Erweiterungen. Ob im Studio, unterwegs oder am Schreibtisch – die Tolifo PL-40RGB Videoleuchte bietet maximale kreative Freiheit, professionelle Lichtqualität und hohe Mobilität für anspruchsvolle Produktionen.

Verfügbarkeit und Preis:

Die Tolifo PL-40RGB ist für 149,– € (UVP) erhältlich. Die Erstauslieferung startet sofort.

Technische Daten:

Modell: PL-40RGB LED Videoleuchte

PL-40RGB LED Videoleuchte LED-Typ: Hochleistungs-RGBWW-COB-LED

Hochleistungs-RGBWW-COB-LED Beleuchtungsstärke: bis zu 54.200Lux (0,3m mit 36°-Kondensorlinse)

bis zu 54.200Lux (0,3m mit 36°-Kondensorlinse) Energieverbrauch: 40W

40W Farbtemperatur: 2.700K-6.500K

2.700K-6.500K CRI: 97+

97+ TLCI: 98+

98+ Lebensdauer LEDs: 10.000h

10.000h Dimmer: stufenlos 0-100%

stufenlos 0-100% Farbton: stufenlos 0-360°

stufenlos 0-360° Sättigung: stufenlos 0-100%

stufenlos 0-100% Lichteffekte: 20

20 Eingebauter Akku: 7,4V 4.500mAh 33,3Wh

7,4V 4.500mAh 33,3Wh Akkulaufzeit: ca. 80 Min. normaler Modus/ca. 45 Min. maximaler Modus

ca. 80 Min. normaler Modus/ca. 45 Min. maximaler Modus Maße (BxHxT): 82x82x55mm

82x82x55mm Gewicht: ca. 900g

ca. 900g Ladeanschluss: USB Typ-C (PD 3.0, 20W)

USB Typ-C (PD 3.0, 20W) APP-Steuerung: Linkline-App über Bluetooth bis 60 Meter

Lieferumfang: