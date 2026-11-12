photo basel zieht im Juni 2027 ins Musical Theater Basel

Nach zehn Jahren im Volkshaus Basel startet die Messe für Fotokunst in ein neues Kapitel: Vom 14. bis 20. Juni 2027 zeigen nationale und internationale Galerien ihr Programm im Musical Theater Basel, innerhalb der Art Basel Woche.

Der Umzug ist die bedeutendste Weiterentwicklung der Messe seit ihrer Gründung 2015. Er erfüllt einen Wunsch, den Galerien, Sammler:innen und Besucher:innen immer wieder geäussert haben: mehr Platz. Die grosszügige Architektur des Musical Theater Basel ermöglicht es nun, grössere Stände, ambitioniertere Projekte und Sonderausstellungen unter einem Dach zu vereinen – und dies alles im Hub der Kunstmesselandschaft im Juni.

«Das Volkshaus hat der photo basel ihren intimen Charakter verliehen. Dieser Boutique-Geist bleibt der Kern unserer Messe. Was sich ändert, ist die Dimension dessen, was möglich wird. Wir wachsen, ohne unsere familiäre DNA aufzugeben», sagt Sven Eisenhut-Hug, Gründungsdirektor der photo basel.

Im Zentrum der Art Basel Woche

Mit dem neuen Standort rückt die photo basel in direkte Nachbarschaft zur Art Basel, der Art Unlimited und zur Liste Art Fair. Es entsteht eine Art Fair Mile, auf der Sammler:innen, Kurator:innen und Publikum zwischen den wichtigen Veranstaltungen der Woche bequem und zu Fuss hin und her laufen können und nun auch die Fotokunst in einem neuen Rahmen erleben können.

Eckdaten

Datum: 14. bis 20. Juni 2027

Ort: Musical Theater Basel, Feldbergstrasse 151, 4058 Basel, Schweiz

Über photo basel

Die photo basel ist die Basler Messe für Fotokunst und findet seit 2015 jährlich während der Art Basel Woche statt. Die photo basel ist die erste und einzige Fotokunstmesse der Schweiz und widmet sich ausschliesslich der Kunstfotografie. Bereits zum zwölften Mal bringt die Messe Galerien aus aller Welt in einem einzigartigen, authentischen Rahmen zusammen. Sie versteht sich als integrative Plattform, die alle Akteur:innen der Kunstwelt miteinander verbindet. Die photo basel trägt aktiv zum Dialog im Bereich der Fotografie bei und macht die Kunstfotografie durch ein vielfältiges Rahmenprogramm für ein breites Publikum zugänglich und erlebbar.

www.photo-basel.com