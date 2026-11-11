Donata Wenders: „Reading Time – Fotografien und Bewegtbilder“

Die Leica Galerie München zeigt vom 30. Oktober 2026 bis 23. Januar 2027 eine Sammlung von Donata Wenders Bildserien in Kombination mit Videoinstallationen

Wetzlar, 27. Oktober 2026. Mit „Reading Time – Fotografien und Bewegtbilder“ zeigt die Leica Galerie München vom 30. Oktober 2026 bis 23. Januar 2027 Arbeiten der Künstlerin Donata Wenders. Die Ausstellung vereint ausgewählte Bildserien und audiovisuelle Installationen. In ihrer emotionalen und atmosphärischen Bildsprache richtet Wenders den Blick auf stille Momente des Alltags sowie auf die besondere Präsenz von Licht und Bewegung.

Die Ausstellung spannt einen Bogen von stimmungsvollen Straßenfotografien bis zu malerischen Bewegungsstudien. Mit großer Aufmerksamkeit hält Donata Wenders das Unscheinbare fest und eröffnet einen ruhigen, persönlichen Blick auf Menschen und Orte. Ergänzt werden die Fotografien durch Videoinstallationen, in denen sich Bewegung, Zeit und Stille verbinden.

Ein Schwerpunkt ist die Serie „KOMOREBI DREAMS“ (2022), entstanden während der Dreharbeiten zu Wim Wenders’ Film „Perfect Days“ in Tokio. In dieser Arbeit beobachtet Donata Wenders das im Japanischen als „Komorebi“ bekannte Spiel des Sonnenlichts, das durch Laub bricht und ein lebendiges Wechselspiel aus Licht und Schatten erzeugt. Die Aufnahmen geben Einblick in ihre künstlerische Auseinandersetzung mit flüchtigen Lichtmomenten und spiegeln zugleich die Aufmerksamkeit für den Alltag, die auch den Protagonisten des Films prägt.

„Seit den Dreharbeiten zu PERFECT DAYS hat sich mein Blick im Alltag verändert. Komorebi – das Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen fällt, reflektiert die spielerische Schönheit des Lebens und ist auch eine Erinnerung daran, wie kostbar das Hier und Jetzt ist.“ (Donata Wenders)

Donata Wenders’ künstlerisches Werk wurde in zahlreichen Büchern und internationalen Ausstellungen gewürdigt. Ihre Fotografien erschienen in Magazinen wie Rolling Stone, The New York Times und Vogue. Zudem gestalteten ihre Aufnahmen Alben- und Buchcover von Künstlern wie Bono und Die Toten Hosen. In ihren Bildern verbindet sie eine große Nähe zu den Sujets mit einem feinen Gespür für die Momente, die über das Sichtbare hinausweisen. Zuletzt waren ihre Photographien in einer gemeinsamen Ausstellung mit ihrem Ehemann Wim Wenders im Ernst Leitz Museum Wetzlar zu sehen: „Zwei Augenpaare. Fotografien von Donata und Wim Wenders“.

Über die Fotografin

Donata Wenders, 1965 in Berlin geboren, begann ihre künstlerische Laufbahn als Kamerafrau für Spiel- und Dokumentarfilme. Seit 1995 arbeitet sie als freischaffende Fotografin. Ihre Werke sind geprägt von einer klassischen, meist schwarz-weißen Bildsprache, die den Blick auf das Wesentliche lenkt. Seit 2015 erweitert sie ihr Repertoire um audiovisuelle Kurzfilm-Installationen, in denen ihre filmischen Wurzeln sichtbar werden. Mit einer ruhigen, präzisen Bildsprache macht sie das Zusammenspiel von Bewegung und Stille erfahrbar. Als Set-Photographin begleitet Donata Wenders zudem die filmischen Arbeiten ihres Mannes Wim Wenders. Ihre Photographien eröffnen Einblicke in die Entstehung von Filmen und halten intime, atmosphärische Momente fest.

Die Ausstellung „Reading Time – Fotografien und Bewegtbilder“ ist vom 30. Oktober 2026 bis 23. Januar 2027 in der Leica Galerie München, Maffeistraße 4, 80333 München, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die ausgestellten Bilder sind in verschiedenen Größen und limitierter Auflage erhältlich.