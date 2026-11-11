Das Familienunternehmen aus Westerkappeln hat den Fuji-Store in der Adlerstraße übernommen und eröffnet dort am Mittwoch, 11. November, seinen 15. Standort in Deutschland. Das Team bleibt, das Sortiment wächst, und mit der Foto Erhardt Akademie kommt ein Kurs- und Veranstaltungsangebot hinzu.

In der Adlerstraße 34 geht eine Ära zu Ende, und eine neue beginnt. Zum 19. Oktober hat Foto Erhardt den bisherigen Fuji-Store übernommen, nach einer kurzen Umbauphase öffnet das rund 180 Quadratmeter große Geschäft am 11. November unter neuem Namen. Das bislang auf Fujifilm spezialisierte Konzept wird dabei zu einem markenübergreifenden Vollsortiment für Foto und Video erweitert. Fujifilm bleibt nach Angaben des Unternehmens fester Bestandteil des Angebots, hinzu kommen weitere Hersteller, zusätzliche Produktbereiche und erstmals auch Second-Hand-Ware.

Bekanntes Team, neue Leitung

Für die Kundschaft ändert sich beim Personal wenig: Foto Erhardt übernimmt alle Beschäftigten des Fuji-Stores sowie eine Auszubildende. Die Leitung des Standorts übernimmt Martin Krause, der zuvor viele Jahre die Foto-Erhardt-Filiale in Essen geführt hat und inzwischen in der Region lebt. „Mir ist besonders wichtig zu zeigen, dass wir nicht einfach nur ein weiterer Händler sind, sondern leben und lieben, was wir tun“, sagt Krause, ob es um die Wahl der richtigen Ausrüstung, Workshops oder Second Hand gehe.

Mehr Sortiment, Fujifilm-Kompetenz bleibt

Geschäftsführerin Anabel Erhardt sieht in der Übernahme die Chance, einen etablierten Standort fortzuführen und weiterzuentwickeln: „Die Fujifilm-Kompetenz bleibt erhalten, während wir das Sortiment deutlich erweitern und mit der Foto Erhardt Akademie zusätzliche Angebote für die regionale Foto- und Videocommunity schaffen.“

Die bisherige Galerie im Haus bleibt in Teilen erhalten und wird künftig auch von der Foto Erhardt Akademie genutzt. Geplant sind dort Workshops, Fotowalks, Seminare und Praxiskurse für Einsteiger und Fortgeschrittene. Auch der Onlineshop des Fuji-Stores wurde übernommen und wird in den Onlineshop von Foto Erhardt integriert.