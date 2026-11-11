Das Familienunternehmen aus Westerkappeln hat den Fuji-Store in der Adlerstraße übernommen und eröffnet dort am Mittwoch, 11. November, seinen 15. Standort in Deutschland. Das Team bleibt, das Sortiment wächst, und mit der Foto Erhardt Akademie kommt ein Kurs- und Veranstaltungsangebot hinzu.
In der Adlerstraße 34 geht eine Ära zu Ende, und eine neue beginnt. Zum 19. Oktober hat Foto Erhardt den bisherigen Fuji-Store übernommen, nach einer kurzen Umbauphase öffnet das rund 180 Quadratmeter große Geschäft am 11. November unter neuem Namen. Das bislang auf Fujifilm spezialisierte Konzept wird dabei zu einem markenübergreifenden Vollsortiment für Foto und Video erweitert. Fujifilm bleibt nach Angaben des Unternehmens fester Bestandteil des Angebots, hinzu kommen weitere Hersteller, zusätzliche Produktbereiche und erstmals auch Second-Hand-Ware.
Bekanntes Team, neue Leitung
Für die Kundschaft ändert sich beim Personal wenig: Foto Erhardt übernimmt alle Beschäftigten des Fuji-Stores sowie eine Auszubildende. Die Leitung des Standorts übernimmt Martin Krause, der zuvor viele Jahre die Foto-Erhardt-Filiale in Essen geführt hat und inzwischen in der Region lebt. „Mir ist besonders wichtig zu zeigen, dass wir nicht einfach nur ein weiterer Händler sind, sondern leben und lieben, was wir tun“, sagt Krause, ob es um die Wahl der richtigen Ausrüstung, Workshops oder Second Hand gehe.
Mehr Sortiment, Fujifilm-Kompetenz bleibt
Geschäftsführerin Anabel Erhardt sieht in der Übernahme die Chance, einen etablierten Standort fortzuführen und weiterzuentwickeln: „Die Fujifilm-Kompetenz bleibt erhalten, während wir das Sortiment deutlich erweitern und mit der Foto Erhardt Akademie zusätzliche Angebote für die regionale Foto- und Videocommunity schaffen.“
Die bisherige Galerie im Haus bleibt in Teilen erhalten und wird künftig auch von der Foto Erhardt Akademie genutzt. Geplant sind dort Workshops, Fotowalks, Seminare und Praxiskurse für Einsteiger und Fortgeschrittene. Auch der Onlineshop des Fuji-Stores wurde übernommen und wird in den Onlineshop von Foto Erhardt integriert.
Rabatte, Fotowalk und Ausstellung zum Start
Zur Eröffnung am 11. November lockt das Geschäft mit Preisnachlässen, die nach Angaben des Unternehmens an diesem Tag vor Ort gelten. Insgesamt sollen sich bis zu 1.000 Euro sparen lassen. Genannt werden unter anderem 5 Prozent auf ausgewählte Nikon-Modelle, bis zu 10 Prozent auf Produkte von Sony, Canon, Sigma und Tamron, bis zu 5 Prozent auf Panasonic sowie 10 Prozent auf Second-Hand-Artikel. Die genauen Konditionen sind im Geschäft zu erfragen. Darüber hinaus bietet der Standort am Eröffnungstag kostenlose Sensorreinigungen an, nimmt gebrauchte Ausrüstung in Zahlung und lädt zu einem Glücksrad-Gewinnspiel ein.
Im ersten Stock zeigt die Fotografin Lisa Schrötter ihre Ausstellung „Around the World“. Von 14:30 bis 16:00 Uhr veranstaltet die Akademie einen kostenlosen Fotowalk mit dem Unposed Collective Nürnberg: Die Streetfotografen Wolfgang Mertens und Thomas Jung führen durch die Innenstadt und geben Tipps zu Motivsuche, Bildaufbau und Perspektive. Die Teilnahme ist unabhängig von Erfahrung und Kamerasystem möglich, eine Anmeldung ist erforderlich.
Wer alte Dias, Negative, Schmalfilme, Videokassetten oder Fotoalben digitalisieren lassen möchte, kann sein Material in der Filiale abgeben. Foto Erhardt gewährt auf diesen Digitalisierungsservice noch bis zum 31. Dezember 2026 bis zu 15 Prozent Rabatt. Die Aktion gilt in allen Filialen, nicht nur in Nürnberg.
Familienunternehmen in vierter Generation
Foto Erhardt wurde 1903 von Gotthilf Erhardt gegründet und wird heute in vierter Generation von Christian, Birthe und Anabel Erhardt geführt. Das Unternehmen mit Sitz in Westerkappeln im Tecklenburger Land beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bildet rund 20 Auszubildende aus und führt mehr als 14.000 Produkte. Neben dem Onlinehandel betreibt es Fotostudios, Fotolabore, einen B2B-Bereich und mit Nürnberg nun 15 Filialen in Deutschland.
Abschied nach sieben Jahren
Für den bisherigen Inhaber Jan Dittmer ist die Übergabe zugleich der Schritt in den Ruhestand. Sieben Jahre lang führte er den Fuji-Store, insgesamt blickt er auf mehr als 25 Jahre Selbstständigkeit im Fotohandel zurück. Der Abschied fällt ihm sichtlich nicht leicht: „Ich möchte mich von ganzem Herzen bei meinen wunderbaren Mitarbeitern bedanken, die mich stets tatkräftig unterstützt haben“, sagt Dittmer. Ebenso danke er den vielen Kunden, die ihm „nicht nur als Kundschaft, sondern oft auch als Freunde ans Herz gewachsen sind. Gemeinsam haben wir unvergessliche Reisen und Fotowalks erlebt.“
Foto Erhardt Nürnberg
Adresse:
Adlerstraße 34, 90403 Nürnberg
Telefon: 0911 3506670,
E-Mail: nuernberg@foto-erhardt.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10:00 bis 18:30 Uhr,
Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr
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