Escura SnapRoll: Das Retro-Feeling einer 35-mm-Filmrolle neu erleben

Die Transcontinenta GmbH erweitert ihr Markenportfolio und übernimmt den Vertrieb der Marke Escura in Deutschland und Österreich. Mit der Escura SnapRoll präsentiert das Unternehmen eine digitale Minikamera, die das nostalgische Design einer klassischen 35-mm-Filmrolle mit moderner Technik verbindet.

Dank ihres kompakten Formats und der verschiedenen Retro-Designs spricht die SnapRoll besonders Retro-Fans, Content Creator und Fotografiebegeisterte an.

Die Escura SnapRoll sieht auf den ersten Blick aus wie eine klassische 35-mm-Filmrolle, verbirgt im Inneren jedoch eine digitale Minikamera. Mit einem Gewicht von nur 22 Gramm und dem mitgelieferten Schlüsselanhänger lässt sie sich bequem an Taschen oder Schlüsselbunden befestigen und ist damit auch unterwegs immer griffbereit.

Sechs Retro-Designs und eine seltene Mystery-Version

Die SnapRoll greift den anhaltenden Retro-Trend auf und verbindet nostalgisches Design mit moderner Technik. Angeboten wird die Kamera als sogenannte Blind Box in sechs verschiedenen Retro-Designs sowie einer seltenen Mystery-Version. Welches Design sich in der Verpackung befindet, bleibt bis zum Öffnen eine Überraschung. Das macht die SnapRoll nicht nur zu einer außergewöhnlichen Minikamera, sondern auch zu einem interessanten Sammelobjekt.

Digitale Fotos und Videos im Retro-Look

Trotz ihrer geringen Größe bietet die Escura SnapRoll verschiedene Funktionen für kreative Aufnahmen. Fotos werden mit einer Auflösung von 1440 × 1440 Pixeln aufgenommen, Videos mit 720 × 720 Pixeln. Vier integrierte Farbfilter ermöglichen unterschiedliche Bildlooks und unterstreichen den nostalgischen Charakter der Kamera.

Das integrierte 1,3-Zoll-LCD-Display dient zur direkten Bildkontrolle und kann gleichzeitig als digitaler Mini-Bilderrahmen auf dem Schreibtisch genutzt werden. Der Akku lässt sich bequem über USB-C aufladen. Für die Speicherung der Aufnahmen unterstützt die SnapRoll microSD-Karten mit einer Kapazität von 4 bis 64 GB.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick

Retro-Design: Digitale Minikamera im Look einer klassischen 35-mm-Filmrolle

Kreative Aufnahmen: Fotos mit 1440 × 1440 Pixeln, Videos mit 720 × 720 Pixeln und vier integrierte Farbfilter

Kompakt und leicht: Nur 22 Gramm Gewicht, inklusive Schlüsselanhänger für unterwegs

Integriertes Display: 1,3-Zoll-LCD zur Bildkontrolle und als digitaler Mini-Bilderrahmen nutzbar

Blind-Box-Konzept: Sechs verschiedene Retro-Designs und eine seltene Mystery-Version zum Sammeln

Preis und Verfügbarkeit

Die Escura SnapRoll Mini Digital Camera ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 34,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.