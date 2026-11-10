Leicas Strategie zwischen Fotofachhandel und mobiler Fotografie

Leica hat in Düsseldorf einen neuen Flagship-Store eröffnet. Wir waren bei der Eröffnungsfeier zu Gast und hatten die Gelegenheit, mit Falk Friedrich (Geschäftsführer bei Leica Camera Deutschland) und Fabian Pecht (Senior Manager PR Germany / Global PR Mobile, Leica Camera AG) zu sprechen:

Markus Siek: Der neue Leica-Store hier im Kö-Bogen ist nur wenige Hundert Meter vom alten Store in der Kö-Galerie entfernt. Was war der konkrete Anlass für den Umzug? Hat sich einfach diese Chance geboten?

Falk Friedrich: Zum einen hat sich die Chance geboten. Zum anderen, in aller Offenheit: Unser Team und ich stellen grundsätzlich alles infrage, was man vor sechs Jahren einmal entschieden hat. Wir sind 2019 in die Kö-Galerie eingezogen, und aus damaliger Sicht war das eine logische und richtige Entscheidung. Über die Jahre hat sich die Leica-Produktwelt aber extrem verändert. Es sind neue Geschäftsbereiche dazugekommen, die wir dort nicht angemessen präsentieren konnten: Uhren, Lederaccessoires und Leica Cine, also unsere Kurzdistanzprojektoren. Deshalb gab es schon länger die Überlegung, beim Auslaufen des Mietvertrags zu schauen, ob sich eine Möglichkeit ergibt – und die hat sich dann ergeben. Dazu kommt das tolle Markenumfeld hier im Kö-Bogen.

Markus Siek: Und wahrscheinlich auch die Architektur.

Falk Friedrich: Ja, die Architektur war ein ausschlaggebender Punkt. Für uns als Marke ist die Sichtbarkeit hier eine ganz andere. Und mit Blick auf die Kundinnen und Kunden ist besonders wichtig: Wir haben hier einen wunderschön gelegenen Ausgang zum Hofgarten. Wir können Interessierten eine Kamera oder ein Fernglas in die Hand geben, sie gehen zwei Schritte vor die Tür und können unsere Produkte bei Tageslicht, unter echten Bedingungen testen. Das ist ein immenser Vorteil, und das war in der Kö-Galerie so nicht möglich.

Was einen Flagship-Store ausmacht

Markus Siek: Der neue Store in Düsseldorf ist als neuer Flagship-Store ausgewiesen. Was bedeutet das konkret?

Falk Friedrich: Ein Flagship-Store bildet die komplette Leica-Welt ab. Wir zeigen einfach alles, was Leica anbietet.

Markus Siek: Leica hat inzwischen sehr viele Stores, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wie wichtig ist es für die Vertriebsstrategie, mit eigenen Stores vor Ort zu sein?

Falk Friedrich: Das wichtigste Stichwort ist hier „hybrid“ oder „komplementär“. Wenn mir diese Frage in den letzten Jahren gestellt wurde, habe ich immer gesagt: Leica hatte nie den Anspruch, alles allein zu machen – das können wir auch gar nicht. Natürlich ist es interessant, Stores zu haben, in denen wir die ganze Leica-Welt abbilden können. Genauso wichtig ist uns aber die Präsenz bei unseren Partnern, hier in Düsseldorf zum Beispiel bei Foto Koch. Denn nicht jeder Kunde und nicht jede Kundin wird in einen Leica Store kommen.

Markus Siek: Wie wichtig sind die eigenen Stores konkret für den Umsatz?

Falk Friedrich: Unsere Umsatzverteilung zwischen eigenem Retail und der Partnerlandschaft ist relativ ausgewogen. Beides ist also wichtig. Ohne das Standbein „Own Retail“ müsste man erst einmal einen Händler finden, der bereit wäre, Leica so viel Platz einzuräumen. Deshalb funktioniert beides in Deutschland wie weltweit sehr gut nebeneinander. Vor ein paar Jahren gab es bei Händlern vielleicht noch die Befürchtung, Leica wolle jetzt alles allein machen. Heute würden sie hoffentlich sagen: Nein, Leica hat es verstanden und arbeitet weiterhin sehr partnerschaftlich mit dem Fachhandel zusammen.

Store und Galerie zugleich

Markus Siek: Die Leica Stores sind ja nicht nur Verkaufs- und Präsentationsflächen, sondern auch echte Galerien. Was ist die Idee hinter dieser Kombination? Will man eine eigene Leica-Welt schaffen und gleich das Ergebnis zeigen, den typischen Leica-Look?

Falk Friedrich: Genau. Leica hat es sich auf die Fahne geschrieben, dass die Leica Stores Orte der fotografischen Begegnung sein sollen – und das sind sie auch. Natürlich muss man nicht darüber reden, dass man ein Geschäft eröffnet, um Geschäft zu machen. Aber anders als in anderen Sparten des Einzelhandels geben wir den Menschen ganz bewusst Raum, sich hier zu treffen, sich über Fotografie auszutauschen, sich auch einmal niederzulassen – ohne das Gefühl, bei jedem Besuch etwas kaufen zu müssen. Das ist ganz wichtig.

Und was die Galerien angeht: Es ist ein Anliegen des Unternehmens, das Produkt des Produktes zu zeigen, also das, was am Ende herauskommt – das Bildergebnis. Deshalb zeigen wir in den Galerien Bilder und geben damit renommierten, aber auch lokalen Fotografinnen und Fotografen, jungen Künstlergruppen und teilweise auch Studierenden eine Plattform.

Zwischen Systemkamera und Smartphone

Markus Siek: Leica steht vor allem für hochwertige, hochpreisige Systemkameras, ist aber auch in ganz anderen Märkten unterwegs – mit Partnern wie Xiaomi bei Smartphones oder Insta360 bei Gimbal- und Actionkameras. Wie schafft man die Balance, in beiden Welten zu Hause zu sein?

Falk Friedrich: Das ist in der Tat nicht ganz einfach. Aber man muss schauen, wo und wie Fotografie heute stattfindet. Ich mag den Satz eigentlich nicht wiederholen, dass noch nie so viele Bilder gemacht wurden wie heute – dass das am Smartphone liegt, ist klar. Das Unternehmen hat schon vor einigen Jahren entschieden, Smartphone-Fotografie nicht als Feind zu sehen, sondern im Gegenteil als Chance, Menschen über das Smartphone für Fotografie zu begeistern. Es gibt Dinge, die über das hinausgehen, was ein Smartphone kann, und die nur mit einer System- oder Kompaktkamera gehen. Über diesen Weg kann man Menschen für die Marke gewinnen.

Das Zweite ist das Thema Action und bewegte Bilder. Da gibt es einen Markt, und die Frage ist: Hat Leica die Legitimation, dort mitzuspielen? Wir haben das Gefühl, ja – und über diese Kooperation können wir in diesem Feld präsent sein. Eben weil dort optische Kompetenz eine Rolle spielt.

Markus Siek: Vor Kurzem kamen die Kamerazahlen aus dem letzten Jahr heraus. Bei Systemkameras war das Ergebnis eher durchwachsen, Gimbal-Kameras waren dagegen extrem erfolgreich. Ist das ein Zeichen, dass man auf das richtige Pferd setzt, wenn man überall zu Hause ist?

Falk Friedrich: Absolut. Und zweitens kann man so die Risiken etwas ausbalancieren. Leica war sehr lange sehr fokussiert auf das M-System, das Messsuchersystem – und daran war nichts falsch. Das ist bis heute das Herzstück des Unternehmens. Aber wie Sie selbst sagen: Die Märkte verschieben sich, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden verschieben sich. Da ist es gut, nicht wahllos alles zu machen, aber in den Bereichen präsent zu sein, in denen wir mit unserer optischen Kompetenz etwas beitragen können.

Markus Siek: Welche wirtschaftliche Relevanz haben diese Kooperationen für das Unternehmen? Sind sie nur als Motor gedacht, um Kunden in die Leica-Welt zu holen?

Falk Friedrich: Sowohl als auch. Einerseits sind sie ein Motor oder ein Trigger – vielleicht steigt jemand irgendwann auf ein anderes Leica-Produkt um. Andererseits haben natürlich alle Unternehmungen von Leica das Ziel, dass diese Sparten wirtschaftlich relevant sind. Und da lässt sich feststellen, dass der Mobile-Bereich beim Wachstum des Unternehmens auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt.

Leitzphone, LUX-App und Grip

Markus Siek: Mit dem Leitzphone ist erstmals ein Leica-gebrandetes Smartphone auf den deutschen Markt gekommen. Ist das eine Möglichkeit, diesen Bereich noch stärker auszubauen – zum Beispiel mit eigenen Action- oder Gimbal-Kameras unter eigenem Leica-Brand?

Fabian Pecht: Das Leitzphone ist ein Projekt, das wir schon länger verfolgen. Wir haben es in Japan mit drei Generationen getestet, zusammen mit Sharp, mit denen wir in Japan auch weiterhin kooperieren. Für den globalen Markt war Xiaomi jetzt der richtige Partner. Das ist die komplementäre Ergänzung, um unseren Kosmos zu schließen: Allen iOS-Nutzern bieten wir mit der LUX-App und dem LUX Grip ein Leica Fotoerlebnis auf dem iPhone. Und mit Xiaomi können wir all das, was wir selbst machen, in der Android-Welt noch einmal in einem eigenen Gerät umsetzen.

Markus Siek: Bei der Präsentation der App vor ein paar Jahren hieß es, dass 80 bis 90 Prozent der Leica-Nutzer iPhone-Nutzer und keine Android-Nutzer. Hat sich das durch die Xiaomi-Kooperation verschoben?

Falk Friedrich: Konkrete Zahlen kann ich dazu nicht nennen. Was uns aber definitiv gelungen ist: Menschen, die bisher ausschließlich im iOS-System unterwegs waren, nutzen das Smartphone jetzt ergänzend oder als Zweitgerät und kommen so auch in die Android-Welt. Ich bin selbst ein Beispiel dafür.

Markus Siek: Wie gut wird das iPhone-Grip von den Kunden eigentlich angenommen?

Falk Friedrich: Als wir den ersten Grip herausgebracht haben, war er sofort ausverkauft und permanent im Backorder, wie wir sagen. Kunden standen in den Stores auf Wartelisten, bis sie ihn bekommen konnten. Dieses Potenzial haben wir definitiv unterschätzt.

Markus Siek: Bei Xiaomi gibt es mit dem Photography Kit ja etwas Ähnliches.

Fabian Pecht: Generell haben wir im Mobile-Bereich drei Standbeine: das Co-Engineering mit Partnern, das eigene Leitzphone und den LUX-Kosmos. Die App ist sehr erfolgreich, wir haben über zweieinhalb Millionen Downloads. Den genauen Anteil zahlender Nutzer kann ich nicht nennen, aber auch da haben wir offen gesagt anfangs unterschätzt, wie groß das Interesse sein würde. Die LUX-App erfreut sich sehr großer Beliebtheit, und darauf bin ich auch stolz.

Falk Friedrich: Wir haben auch unterschätzt, wie schnell die Stückzahlen vergriffen waren.

Fabian Pecht: Spannend ist ja, was gerade im Smartphone-Bereich passiert. Die Qualität ist mittlerweile so hoch, und zusammen mit den Kits und Features wie dem quasi-optischen stufenlosen Zoom im Leitzphone geht das schon sehr stark in Richtung gehobener Fotografie. Selbstverständlich wird es niemals das Gefühl und Ergebnis einer richtigen Kamera ersetzen können.

Markus Siek: Vielen Dank für das Gespräch!