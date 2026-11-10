Feiyu stellt mit der Pocket 4 eine kompakte Gimbal-Kamera für Vlogger und Content-Ersteller vor. Sie bietet einen 1/1,55-Zoll-Sensor mit 50 Megapixeln, 4K-Video mit bis zu 60 fps, einen 3-Achsen-Gimbal und ein 2,64 Zoll großes Schiebedisplay. Das Gerät wiegt rund 205 Gramm und speichert intern auf 128 GB.
Die Feiyu Pocket 4 kombiniert eine mechanische 3-Achsen-Stabilisierung mit einem 1/1,55-Zoll-CMOS-Sensor. Der Schwenkbereich des Gimbals beträgt bis zu 450°. Das Display lässt sich nach unten schieben, um die Kamera einzuschalten, und nach oben, um sie auszuschalten und das Gimbal beim Transport zu schützen. Aufgenommen wird nativ in 4:3, wahlweise auch in 9:16 und 16:9.
Das AI-Tracking der vierten Generation verfolgt Gesichter und Objekte, zusätzlich gibt es eine Gestensteuerung. Zwei MEMS-Mikrofone mit Rauschunterdrückung sollen Umgebungsgeräusche filtern. Der 2.600-mAh-Akku reicht laut Hersteller für bis zu 150 Minuten Aufnahme und lädt per USB-C. Die Steuerung per App (Feiyu Cam) läuft über Wi-Fi und Bluetooth.
Die Feiyu Pocket 4 ist ab sofort für 319 Euro erhältlich.
Pressemitteilung B.I.G Photo Equipment:
FeiyuTech Feiyu Pocket 4
Die kompakte 4K-Gimbal-Kamera für Kreative & Vlogger. Flüssige 4K-Videos, 50MP Fotos & innovatives Schiebedisplay, perfekt stabilisiert.
Ob Vlogging, Reisen oder Content-Erstellung für Social Media – die Feiyu Pocket 4 vereint professionelle 3-Achsen-Stabilisierung, starke Kamera-Performance und ein durchdachtes, kompaktes Design in einem Gerät. Dank des verbesserten Sensors und des cleveren Schiebemechanismus ist die Kamera innerhalb von Sekunden einsatzbereit und hält jeden Moment in gestochen scharfer 4K-Qualität fest.
Highlights
- Gestochen scharfe Bildqualität: Leistungsstarker 1/1,55 Zoll CMOS-Sensor mit 50MP Fotoauflösung und flüssigen 4K-Videoaufnahmen bei 60fps
- Innovatives Schiebedisplay: Großes 2,64 Zoll Touch-Display – einfaches Nach-unten-Schieben zum Einschalten & Aufnehmen oder Nach-oben-Schieben zum Ausschalten und geschützten Transport
- Erweiterter Bewegungsspielraum: Integrierter 3-Achsen-Gimbal mit einem Schwenkbereich von bis zu 450°
- Smarte KI-Funktionen: KI-gestützte Gesichts- und Objektverfolgung sowie Gestensteuerung halten das gewählte Motiv zuverlässig im Bild
- Sofort startklar: 128GB interner Speicher / 111GB nutzbar
- Lange Akkulaufzeit & Fast-Charge: Bis zu 150 Minuten Aufnahmezeit sowie schnelles Aufladen per USB-C.
- Brillante Details – auch bei wenig Licht
- 1/4 Zoll Gewindehalterung
Der 1/1,55 Zoll-Sensor sorgt für eine hohe Detailtreue und exzellente Abbildungsleistung. Mit einer Fotoauflösung von 50 Megapixeln und hoher Dynamik werden Farben und Details naturgetreu eingefangen. Auch bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen liefert die Feiyu Pocket 4 dank moderner HDR-Technologie klare, rauscharme Ergebnisse.
Der überarbeitete 2,64-Zoll-Touchscreen dient zur bequemen Vorschau im Hoch- und Querformat und schützt im geschlossenen Zustand gleichzeitig das empfindliche Gimbal-System. Dies ermöglicht eine sichere Handhabung und eine schnelle Einsatzbereitschaft im Alltag.
Native 4:3-Aufnahme mit Unterstützung für 9:16 (Hochformat) und 16:9 (Breitbild). Das Bildformat passt sich automatisch an die jeweilige Plattform an – nachträgliches Zuschneiden entfällt. Aufnehmen, weniger bearbeiten, schneller teilen.
Das AI-Tracking-Modul der vierten Generation bringt eine verbesserte Bilderkennung und optimierte Tracking-Algorithmen: schnellere Erfassung, höhere Genauigkeit und mehr Störungsresistenz. Einfach das Motiv antippen – die Pocket 4 fixiert es sofort. Für schnelleres, flüssigeres und präziseres AI-Tracking in jedem bewegten Moment, ergänzt durch die integrierte Gestensteuerung lässt sich der Aufnahmeprozess flexibel gestalten – ideal für Tutorials, Vlogs und Aufnahmen ohne Assistenz.
Mit bis zu 450° Schwenkbereich sprengt die Pocket 4 herkömmliche Winkelgrenzen und gibt mehr Spielraum für Motivverfolgung und dynamische Kamerafahrten.
Ein hochempfindliches MEMS-Mikrofon und ein intelligenter Algorithmus zur dynamischen Rauschunterdrückung filtern Umgebungsgeräusche in Echtzeit heraus und sorgen für klare, unmittelbare Stimmen.
Mögliche Modi:
Slow-Motion, Video-Modus, Foto-Modus, Panorama-Modus, Time-Lapse-Modus, Nacht-Modus
Verfügbarkeit und Preis
Die Feiyu Pocket 4 ist für 319,- € (UVP) erhältlich. Die Erstauslieferung startet sofort.
Technische Daten
- Sensor: 1/1,55 Zoll CMOS
- Blende: f/2,2
- Bildwinkel: 110°
- Zoom: 2-facher verlustfreier Zoom
- Display: 2,64 Zoll Touchscreen (Schiebedisplay, 480x480pix)
- Naheinstellgrenze: 18cm
- Einstellbarer Bereich: Neigung: -70° bis 130° – Roll: -45° bis 45° – Schwenk: -80° bis 330°
- Mechanischer Bereich: Neigung: -185° bis 134,5° – Roll: -90° bis 229,5° – Schwenk: -100° bis 350°
- Fotoauflösung: max. 50MP
- Videoauflösung: 4K UHD bei 60fps/30fps
- Stabilisierung: 3-Achsen mechanischer Gimbal
- Akku: 2.600mAh, 7,4V
- Mikrofon: 2x
- Audioformate: AAC (48kHz)
- Speicher: 128GB interner Speicher / 111GB nutzbar
- Akkulaufzeit: bis zu 150 Minuten (je nach Betriebsmodus)
- Konnektivität: Wi-Fi & Bluetooth zur Steuerung per App (Feiyu Cam)
- Abmessungen (eingefahren): ca. 140,5×52,6×31,7mm
- Abmessungen (ausgefahren/betriebsbereit): ca. 160×52,6×31,7mm
- Gewicht: ca. 205g (inklusive integriertem Akku)
Lieferumfang
- 1x Feiyu Pocket 4 Gimbal-Kamera
- 1x Tragetasche
- 1x Trageschlaufe
- 1x USB-C Ladekabel
- 1x USB-A 3.0 zu USB-C Adapter
- 1x Anleitung
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