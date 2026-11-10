Feiyu stellt mit der Pocket 4 eine kompakte Gimbal-Kamera für Vlogger und Content-Ersteller vor. Sie bietet einen 1/1,55-Zoll-Sensor mit 50 Megapixeln, 4K-Video mit bis zu 60 fps, einen 3-Achsen-Gimbal und ein 2,64 Zoll großes Schiebedisplay. Das Gerät wiegt rund 205 Gramm und speichert intern auf 128 GB.

Die Feiyu Pocket 4 kombiniert eine mechanische 3-Achsen-Stabilisierung mit einem 1/1,55-Zoll-CMOS-Sensor. Der Schwenkbereich des Gimbals beträgt bis zu 450°. Das Display lässt sich nach unten schieben, um die Kamera einzuschalten, und nach oben, um sie auszuschalten und das Gimbal beim Transport zu schützen. Aufgenommen wird nativ in 4:3, wahlweise auch in 9:16 und 16:9.

Das AI-Tracking der vierten Generation verfolgt Gesichter und Objekte, zusätzlich gibt es eine Gestensteuerung. Zwei MEMS-Mikrofone mit Rauschunterdrückung sollen Umgebungsgeräusche filtern. Der 2.600-mAh-Akku reicht laut Hersteller für bis zu 150 Minuten Aufnahme und lädt per USB-C. Die Steuerung per App (Feiyu Cam) läuft über Wi-Fi und Bluetooth.

Die Feiyu Pocket 4 ist ab sofort für 319 Euro erhältlich.

Pressemitteilung B.I.G Photo Equipment: