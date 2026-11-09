Der deutsche Technikmarkt steht vor einem schwierigen Jahresendgeschäft: Sinkende Umsätze und der wachsende Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Kaufentscheidungen stellen den Handel vor neue Herausforderungen. Während der BVT die Stärken des stationären Fachhandels betont, reagiert Sony auf steigende Speicherkosten und die schwächere Nachfrage in China mit einer konsequenten Premiumstrategie. Gleichzeitig sorgt ein Zusammenschluss im industriellen Digitaldruck für Bewegung: EFI und Agfas Geschäftsbereich Digital Printing Solutions bündeln ihre Kräfte und schaffen einen neuen gewichtigen Akteur im Inkjet-Markt. Drei Entwicklungen, die zeigen, wie sich die Imaging-Branche zwischen Kostendruck, technologischem Wandel und strategischer Neuaufstellung behauptet.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 46/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE und DigitalPHOTO.

Imaging Business News KW 46/26:

BVT: Technikmarkt unter Druck

Am 3. November hat der Handelsverband Technik (BVT) einen Ausblick auf die anstehende Black- und Weihnachtssaison gegeben. Im Rahmen eines Presseevents in Köln stellte der Kölner Verband fest: „KI kann viel. Anfassen kann sie nicht.“ Künstliche Intelligenz verändert, wie Kunden Technik suchen und vergleichen. Den Kauf übernimmt sie aber noch lange nicht. Hier zählen weiterhin Beratung, Service und Vertrauen.

In dem Online-Event stellte Steffen Kahnt, BVT-Geschäftsführer, fest: „Hier liegt eine Stärke des stationären Handels: Kunden können Technik vor dem Kauf selbst erleben.“ Laut BVT-Schätzung geben die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland 2026 voraussichtlich rund 45,5 Mrd. Euro für Technische Gebrauchsgüter aus (2025: 46,9 Mrd. Euro), rund 3 % weniger als im Vorjahr. Die Schätzung umfasst die Käufe privater Kunden (B2C). Rund neun von zehn Kunden informieren sich vor dem Technikkauf online, immer öfter mit ChatGPT & Co. Online stammt aber weniger als ein Prozent der Käufe aus KI-Weiterleitungen und mit einer KI-Recherche kommt nach Einschätzung des Handels bislang höchstens jeder vierte Kunde ins Geschäft. Wir meinen: Dass KI in der Kaufpraxis noch keine allzu große Rolle spielt, mag aktuell stimmen, doch sollte man nicht damit rechnen, dass das so bleibt.

Speicher- und Chinakrise: Sony setzt verstärkt auf teurere High-End-Kameras

Von der Sony A7 V bis zur A7R VI: Viele der neuesten Kameras von Sony haben mehr Funktionen als ihre Vorgänger, kosten aber auch mehr. Diese Verlagerung ins Premiumsegment ist kein Zufall, sie hilft dem Hersteller, die KI-bedingte Speicherknappheit zu überstehen. Im zweiten Quartal ging bei Sony der Kameraabsatz zurück. Gleichzeitig stieg das operative Ergebnis des Technologiesegments um 3,2 Prozent, obwohl der Umsatz um 7,9 Prozent sank. Die Zahlen zeigen Sonys Strategie bei neuen Kameras: Sie werden teurer, aber auch leistungsfähiger. „Obwohl das Umfeld im Imaging-Geschäft in diesem Quartal schwierig blieb, vor allem wegen einer Abschwächung auf dem chinesischen Markt, konnten wir die Auswirkungen der gestiegenen Speicherkosten und der geringeren Stückzahlen auf das Ergebnis begrenzen. Das ist uns gelungen, indem wir mit neuen Produkten Marktanteile gewonnen und den Wandel hin zu Produkten mit hoher Wertschöpfung beschleunigt haben“, sagte Lin Tao, Finanzvorstand (CFO) der Sony Group Corporation, bei der Präsentation der Quartalszahlen. Wir meinen: Ja, Sonys Kameraverkäufe gehen zurück, und wie für alle anderen Kamerahersteller sind die gestiegenen Speicherkosten eine erhebliche Belastung. Aber diese Probleme machen nur wenig aus, weil Sony mit neuen Produkten wächst und den Schwerpunkt auf höherwertige Modelle legt.

EFI und Agfas DPS-Geschäft schließen sich zusammen

EFI (Electronics for Imaging) und Agfa-Gevaert haben einen verbindlichen Vertrag bekanntgegeben: Agfas Geschäftsbereich Digital Printing Solutions wird mit EFI zusammengeführt. Die operativen Kompetenzen von EFI und Agfa DPS werden darin gebündelt. EFI und Agfa führen das Unternehmen als gleichberechtigte Partner. Die Vereinbarung baut auf der weltweiten Partnerschaft auf, die EFI und Agfa 2024 geschlossen haben. Sie gab beiden Unternehmen Zugang zu ergänzenden Technologien, sodass sie ihr Produktangebot erweitern konnten. Die Partnerschaft hat gezeigt, welchen Wert die Stärken, das Anwendungs-Know-how und die erweiterten Portfolios beider Unternehmen für Kunden weltweit schaffen können. Der Zusammenschluss vereint zwei führende Unternehmen mit spezialisierten Technologien und unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten. So entsteht ein großes Unternehmen für industriellen Inkjet-Druck, das in den am schnellsten wachsenden Segmenten der Branche breit aufgestellt ist.