Klaudia Dietewich, Mark Thompson – Echos der Stille

Man könnte Mark Thompson und Klaudia Dietewich „Seelenverwandte“ nennen. Beide begegnen der Landschaft mit einem Gespür für eine besondere Art der Stille. Er mit dem Pinsel, sie mit dem Fotoapparat. Obwohl beide seit 2011 im Galerieprogramm sind und 2023 in der Gruppenschau „Breitenweiß – Längenblau“ im Kunstbezirk Stuttgart zusammen ausgestellt haben, hatten sie noch keine Dialog-Schau bei „Schacher“. Beide sind längst international unterwegs und haben ihre Werke in Amerika, England, Belgien, Norwegen und Japan gezeigt. Umso schöner, dass sie sich endlich in Stuttgart begegnen. Die Vernissage zur bis 9. Januar 2027 laufenden Schau „Klaudia Dietewich, Mark Thompson – Echos der Stille“ ist am Fr 13.11., 19 Uhr. Nach einer Einführungsrede von Marko Schacher ist die Präsentation bis 23 Uhr geöffnet. Parallel eröffnet Klaus Braun in seiner Galerie am Olgaeck seine Schau mit Arbeiten von Alan Ebnother und Rita Ernst.

Mark Thompson (1972 geboren in Peterborough/England, lebt auf Neufundland/Kanada) ist ein grandioser Landschaftsmaler und Geschichtenerzähler. Mit ihrer verträumten, romantischen Atmosphäre drücken seine Gemälde eine geradezu religiöse Geborgenheit in der Natur aus. Als Motive glauben wir die seine Heimat Neufundland prägenden tiefblauen Fjorde, dunklen Wiesen und Wälder und die kargen Küsten und nebeligen Bergformationen zu erkennen. Oft bedecken schneeartige Flächen die Zeichen der Zivilisation. Selbst-Gesehenes und In-Gedanken-Erlebtes vermischen sich zu freien, fantastischen Interpretationen der Realität. Über die letzten Jahre hinweg sind Thompsons Bilder farbiger geworden, die Formate kleiner. Der Künstler malt jetzt überwiegend in Öl auf 40 mal 60 Zentimeter große Platten aus Birkenholz und Aluminium. Sein dicker, freier, ungezügelter Auftrag der Farben und sein Faible für Schichtungen, Verwischungen und Farb-Nebel gesellen sich zur eindrucksvollen Erzählung von Einsamkeit, Freiheit und Verbundenheit.

Klaudia Dietewich (1959 geboren in Freudenberg, lebt in Stuttgart) ist bisher vor allem mit ihren Fotografien von farbigen Asphaltspuren auf internationalen Straßen und Plätzen bekannt, die erst im Kopf der Betrachtenden zu Landschaften werden. In ihrer neuesten Serie „Arktische Stille“, die bei „Schacher“ als Weltpremiere gezeigt wird, hat sie reale Naturausschnitte fotografiert: in Spitzbergen, der Inselgruppe weit nördlich des Polarkreises, auf 78 Grad Nord. Auch hier zeigt Klaudia Dietewich die Spuren des allmählichen Verschwindens, die uns die Endlichkeit unserer Existenz vor Augen führen. Die Künstlerin dokumentiert keine Orte, sondern Seh-Erfahrungen. Sie hält flüchtige Momente vor und inmitten spektakulärer Gletscher, Eis- und Felsformationen fest, geradezu sakrale Lichtstimmungen. Durch die Abwesenheit von Vegetation und Menschen fehlen uns alle Größen-Maßstäbe zur Beurteilung der Weite. Die Fotos changieren so zwischen Gegenständlichkeit, Abstraktion und Traum. Die Natur braucht uns Menschen nicht. Im Gegenteil.

Am Mo 14.12., 20 Uhr bitten wir zur Winter-Spezial-Ausgabe der von Steffen Volkmer moderierten Talk-Trink-Musik-Show „Comics & Bier“. Das Thema des Abends: Filme in und als Comics. Der Eintritt ist frei.

Am Fr 18.12. und Sa 19.12., jeweils von 11 bis 20 Uhr, findet wieder der „Last-Minute-ArtVentsMarkt“ statt. Im Angebot: Editionen und erschwinglich Exklusives in Form von kleinformatigen Werken und Drucken.

Klaudia Dietewich, Mark Thompson – Echos der Stille

Schacher – Raum für Kunst, Blumenstr. 15/Olgaeck, Stuttgart

Eröffnung: Fr 13.11.2026, 19 Uhr; Einführung: Marko Schacher

Dauer: 14.11.26 – 09.01.27, Di–Fr 14–19 Uhr, Sa 11–16 Uhr

In der Zeit vom 21.12.26 bis 02.01.27 nur nach Anmeldung

„Comics & Bier“-Talk-/Trink-/Musik-Schau: Mo 14.12., 20 Uhr

Winter-Special, Thema „Filme in und als Comics“

„Last-Minute-ArtVentsMarkt“: Fr 18.12./Sa 19.12.2026

jeweils geöffnet 11–20 Uhr, Schnäppchen, Drucke, Kataloge