Kleine Helden, große Geschichten

Eine fotografische Reise zu unseren tierischen Stadtbewohnern

Wussten Sie, dass Füchse, die in Städten leben, kürzere Schnauzen haben als Füchse vom Land? Und dass die eigentlich nachtaktiven Tiere im urbanen Raum auch tagsüber gesichtet werden? Füchse und auch andere Wildtiere haben sich im Laufe der Zeit an die veränderte Umgebung in Städten bestmöglich angepasst und unterscheiden sich mittlerweile sogar genetisch von den Landpopulationen. Doch warum sind sie überhaupt in die menschlichen Ballungsräume umgesiedelt?

Das neue Buch „Kleine Helden, große Geschichten“ führt ein in das Leben der tierischen Stadtbewohner und klärt auf, warum es manche Arten in den urbanen Raum gezogen hat. Tatsächlich bieten Grünflächen, wie Gärten, Friedhöfe und Parks, aktuell ein abwechslungsreicheres Nahrungsangebot und mehr Lebensraum als die freie Landschaft mit der hohen Anzahl an Monokulturen in der Landwirtschaft und schrumpfenden Wäldern. Auch das Klima ist für viele Tiere von Vorteil: In der Stadt herrschen im Winter in der Regel gemäßigtere Temperaturen, was das Überleben während des Jahreswechsels einfacher macht. Natürliche Feinde und jagende Menschen kommen zudem selten bis gar nicht vor. Jetzt könnte man meinen, die Stadt sei ein paradiesischer Ort, doch das stimmt natürlich nicht. „Statt von Greifvögeln oder Eulen werden die Wildtiere von Katzen oder Hunden gejagt“, erklärt die Biologin Angelika Lang. „Durch unpassendes Futter, dargereicht von Menschen oder aus den Mülltonnen geholt, können sie verfetten und krank werden.“

Es ist kein einfaches Dasein für die tierischen Städter, doch sie haben sich bestmöglich angepasst und führen häufig ein Leben unter dem Radar. Wie dieses aussieht, erfährt man in „Kleine Helden, große Geschichten“ mit besonderem Blick auf Wildkaninchen, Feldhamster, Ziesel, Eisvogel, Eichhörnchen, Gelbhalsmaus und Rotfuchs. Zu jedem vorgestellten Tier liest man allerhand Spannendes und taucht auf mehreren Seiten tief in die Welt der tierischen Städter ein. Highlight des Buchs sind jedoch zweifelsohne die großartigen Fotografien des Wildtierfotografen Julian Rad, dem allein auf Instagram (@julianradwildlife) 1,8 Millionen Menschen folgen. Hier schnuppert ein Feldhamster scheinbar verträumt an einer Blüte, dort bewundert ein Eichhörnchen sein Spiegelbild in einem Teich und ein Ziesel bestaunt eine Pusteblume – es sind lustig-quirlige Bilder, die von dem Können und der Liebe des Österreichers zu den Wildtieren in der Stadt zeugen. Als besonderes Schmankerl warten hier und da sogar QR-Codes auf die Leser*innen, die zu Videoaufnahmen der Tiere führen.

Gegen Ende des Buches erlaubt Rad zudem einen Blick hinter die Kulissen seiner Arbeit und erzählt, wie viel Zeit, Ruhe und Geduld benötigt wird, um einzigartige Bilder entstehen zu lassen – und er gibt einen Einblick in seine Gedankenwelt, die durch seine fotografische Arbeit spürbar beeinflusst wurde. „Straßen, Licht, Lärm, Geschwindigkeit – wir verändern Landschaften oft so stark, dass sich Tiere Stück für Stück zurückziehen, lange bevor wir überhaupt bemerken, dass sie fehlen“, so Rad. „Ich habe verstanden, dass Artenschutz nicht erst bei seltenen Arten beginnt. Er beginnt viel früher – bei der Frage, ob wir überhaupt noch bereit sind, den Platz zu teilen. Denn Wildtiere brauchen vor allem Lebensräume und Rückzugsorte, an denen wir uns bewusst zurücknehmen und ihre Grenzen achten.“

„Kleine Helden, große Geschichten“ ist eine fotografische Liebeserklärung an die Tiere in der Stadt und eine positive Erinnerung daran, dass diese Welt nicht nur uns Menschen gehört, sondern wir auch Platz lassen und schaffen sollten für die kleineren Lebewesen, in der Stadt und auf dem Land.

Julian Rad, Angelika Lang

Kleine Helden – große Geschichten

blv

220 Seiten, 29,5 x 22,5 cm, gebunden, mit 250 Fotografien

ISBN 978-3-96747-168-7

Preis: 38,00 €