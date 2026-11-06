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FUJIFILM instax™ präsentiert die neue instax mini Evo 2™ Hybrid-Sofortbildkamera

Ratingen, 27. Oktober 2026 – Mit der instax mini Evo 2™ bringt FUJIFILM instax™ die nächste Generation seiner beliebten Hybrid-Sofortbildkamera auf den Markt. Erstmals verfügt eine instax™ Kamera über einen 4,5-Zoll-Touchscreen, hinzu kommen die neuen Funktionen instax Expanded View™ und instax Immersive Movie™. Zusammen mit 100 kreativen Effekt-Kombinationen wird so aus jeder Aufnahme ein Bild, das genauso individuell ist wie der Moment, den es festhält. Inspiriert vom Design klassischer Analogkameras verbindet die instax mini Evo 2™ eine zeitlose Formensprache mit einer schlanken Silhouette und hochwertiger Verarbeitung. Haptische Hebel und Wählräder unterstreichen den taktilen Charakter jeder Aufnahme und machen schon die Bedienung selbst zu einem Erlebnis.

100 Kombinationen – ein Look, der zu dir passt

Über den Objektivwähler und den Filmwähler stehen jeweils zehn kreative Effekte zur Verfügung, die sich frei miteinander kombinieren lassen. So entstehen 100 individuelle Bildstile: von sanften, nostalgischen Tönen bis zu kräftigen, ausdrucksstarken Looks. Drei austauschbare Effektmuster, wählbar per Objektivring oder Fingerwisch auf dem Display, erweitern die gestalterischen Möglichkeiten zusätzlich. Ob am Objektivring oder am Filterrad: Das Experimentieren mit Effekten macht dabei genauso viel Spaß wie das fertige Sofortbild.

Alles im Blick: der neue 4,5-Zoll-Touchscreen

Die instax mini Evo 2™ ist die erste instax™ Sofortbildkamera mit einem 4,5 Zoll großen LCD-Touchscreen. Er sorgt für eine klare, intuitive Übersicht über das Motiv und macht die Bedienung – von der Bildgestaltung bis zum Druck – denkbar einfach.

Mehr sehen, mehr fühlen: instax Expanded View™ und instax Immersive Movie™

Mit instax Expanded View™ zeigt die Kamera mehr vom Bildausschnitt, als später gedruckt wird: Ein erweitertes Sichtfeld und ein Rahmen auf dem Display helfen dabei, die Komposition bewusster zu gestalten. Die Geschichte des Sofortbilds beginnt dabei schon vor dem Auslösen: instax Immersive Movie™ zeichnet die vier Sekunden vor jeder Aufnahme auf und hält so Bewegung, Stimmung und Emotion fest, die dem eigentlichen Bild vorausgehen.

Analoge Haptik, moderne Funktionen

Zum Drucken wird, wie von der instax mini Evo™ Reihe gewohnt, der analoge Druckhebel gezogen. Das Drucken wird so zu einem bewusst zelebrierten Ritual, das jedes gedruckte instax™ mini Sofortbild zu einem kleinen Erlebnis macht. Für Farbe und Charakter stehen der instax-Rich Modus™ für kräftige Farben und der instax-Natural Modus™ für einen klassischeren, authentischen Look zur Auswahl.

Über die kostenlose instax mini Evo™ App lassen sich Bilder vom Smartphone direkt bearbeiten, zuschneiden und als instax™ mini Sofortbild drucken. Die App dient zugleich als digitale Galerie: Gedruckte Bilder werden gesichert, lassen sich mit Notizen versehen und in Kategorien organisieren. Wer lieber selbst im Bild sein möchte, nutzt sein Smartphone per Bluetooth®-Verbindung ganz einfach als Fernauslöser – praktisch für Gruppenfotos und Selbstporträts.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue instax mini Evo 2™ Hybrid-Sofortbildkamera ist ab Anfang Dezember für 269,99 € (UVP) im Handel erhältlich. Die kostenlose instax mini Evo™ App steht ab dem gleichen Zeitpunkt im Google Play Store und im Apple App Store zum Download bereit.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fujifilm-instax.de/sofortbildkameras/mini-evo-2/