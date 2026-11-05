„follow your mood“

FUJIFILM instax™ präsentiert die neue instax SQUARE 2™ Sofortbildkamera

Ratingen, 14. Oktober 2026 – Mit der neuen instax SQUARE 2™ bringt FUJIFILM instax™ eine Sofortbildkamera auf den Markt, die das quadratische instax™ Format mit intuitiver Bedienung und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten verbindet. Mit drei einfach zu bedienenden Fokusmodi, automatischer Belichtungssteuerung und den neuen Mood-Filtern lässt sich die Aufnahme ganz nach Stimmung gestalten.

Quadratische Sofortbilder für besondere Momente

Das charakteristische SQUARE Format der instax SQUARE 2™ bietet mit einer Bildgröße von 62 × 62 Millimetern ein ausgewogenes 1:1-Seitenverhältnis. Das 1:1-Format lässt dem Motiv Raum zum Atmen, während es nicht nur den Moment, sondern auch die Atmosphäre einfängt.

Die Bedienung der Kamera ist dabei intuitiv: Über den Objektivring lassen sich die verschiedenen Funktionen einfach einstellen. Die automatische Belichtungssteuerung sorgt dafür, dass Motive optimal ins richtige Licht gesetzt werden.

Jetzt neu: Mood-Filter für den passenden Look

Mit den integrierten Mood-Filtern lässt sich der Bildlook mit nur einem Handgriff an die jeweilige Stimmung anpassen. Ein Schalter am Objektiv ermöglicht die Auswahl zwischen drei Einstellungen: Cool sorgt für einen klaren, bläulich-kühlen Farbton, Warm verleiht den Aufnahmen eine dezente, goldene Wärme. Wer den klassischen instax™ Look bevorzugt, kann den Filter einfach ausgeschaltet lassen. So wird aus jedem Motiv ein Sofortbild, das auch dessen Stimmung widerspiegelt.

Verschiedene Modi für mehr fotografische Freiheit

Ob ein Motiv aus der Nähe oder aus größerer Entfernung aufgenommen werden soll: Die instax SQUARE 2™ bietet drei unterschiedliche Fokusmodi, die sich über den Objektivring auswählen lassen. Der Close-up-Modus ist für Motive in einer Entfernung von 0,3 bis 0,5 Metern ausgelegt. In Kombination mit dem Selfie-Spiegel ist die Sofortbildkamera damit zudem bestens für spontane Selfies ausgestattet. Der Standard-Modus kommt bei einer Entfernung von 0,5 bis 3 Metern zum Einsatz. Für Landschaften und weiter entfernte Motive steht der Landscape-Modus ab 3 Metern bis unendlich zur Verfügung.

Analoge Bilder digital sammeln und teilen

Wer seine instax™ Aufnahmen nicht nur physisch sammeln, sondern auch digital organisieren und teilen möchte, kann die instax UP!™ Smartphone-App nutzen. Mithilfe von KI lassen sich instax™ Sofortbilder unabhängig von Hintergrund und Aufnahmewinkel mit dem Smartphone scannen. Anschließend können die digitalen Bilder in individuellen Alben gesammelt und beispielsweise in sozialen Medien geteilt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die instax SQUARE 2™ wird ab dem 9. November 2026 in den Farbvarianten „Misty White“, „Slate Blue“ und „Brick Red“ an den Handel ausgeliefert und ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 109,99 € erhältlich. Passend zur Sofortbildkamera sind außerdem instax™ SQUARE Kamerataschen in den gleichen Farben und der instax™ SQUARE Acrylic Frame zu einer UVP von 19,99 € als Zubehör verfügbar. Die instax™ SQUARE Filme „White Frame“, „Soft Haze“ und „Mono Chrome“ unterstützen die ausgedrückte Stimmung zusätzlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fujifilm-instax.de/sofortbildkameras/square-2/