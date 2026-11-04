TTArtisan bringt mit dem AF 24mm f/3.8 Mini ein flaches Weitwinkelobjektiv mit Autofokus für spiegellose Vollformatkameras mit Sony-FE-Anschluss. Das Pancake im Vintage-Look ist 16 mm kurz und wiegt rund 57 g. Es kostet 109 Euro (UVP) und wird ab sofort über B.I.G. ausgeliefert.

Das 24-mm-Objektiv mit fester Blende f/3.8 ist für Reportage-, Street- und Landschaftsfotografie gedacht. Fokussiert wird mit einem leisen VCM-Motor, der Augen- und Gesichtserkennung unterstützt und sich auch für Videoaufnahmen eignet. Das Gehäuse besteht aus Metall.

Die Optik besteht aus sechs Elementen in sechs Gruppen, der Bildwinkel beträgt 84 Grad und die Naheinstellgrenze 30 cm. Mitgeliefert werden das Objektiv und ein Rückdeckel. Vertrieben wird es in Deutschland, Österreich und der Schweiz von B.I.G. in Weiden.

Pressemitteilung B.I.G. photo equipment: