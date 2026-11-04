TTArtisan bringt mit dem AF 24mm f/3.8 Mini ein flaches Weitwinkelobjektiv mit Autofokus für spiegellose Vollformatkameras mit Sony-FE-Anschluss. Das Pancake im Vintage-Look ist 16 mm kurz und wiegt rund 57 g. Es kostet 109 Euro (UVP) und wird ab sofort über B.I.G. ausgeliefert.
Das 24-mm-Objektiv mit fester Blende f/3.8 ist für Reportage-, Street- und Landschaftsfotografie gedacht. Fokussiert wird mit einem leisen VCM-Motor, der Augen- und Gesichtserkennung unterstützt und sich auch für Videoaufnahmen eignet. Das Gehäuse besteht aus Metall.
Die Optik besteht aus sechs Elementen in sechs Gruppen, der Bildwinkel beträgt 84 Grad und die Naheinstellgrenze 30 cm. Mitgeliefert werden das Objektiv und ein Rückdeckel. Vertrieben wird es in Deutschland, Österreich und der Schweiz von B.I.G. in Weiden.
Pressemitteilung B.I.G. photo equipment:
TTARTISAN AF 24mm f/3.8 Mini
Kompaktes Autofokus-Reportageobjektiv im Vintage-Look
Das TTARTISAN AF 24mm f/3.8 Mini verbindet moderne Autofokus-Technologie mit einem stilvollen Vintage-Design. Dank seiner besonders flachen Pancake-Bauweise und des geringen Gewichts ist das Weitwinkelobjektiv eine praktische Ergänzung für spiegellose Vollformatkameras. Die Brennweite von 24mm bietet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten und eignet sich besonders für Reportage-, Street- und Landschaftsfotografie. Dabei überzeugt das Objektiv durch eine solide optische Leistung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Klein, leicht und jederzeit einsatzbereit
Wer gerne mit leichtem Gepäck fotografiert, profitiert von den kompakten Abmessungen des TTARTISAN AF 24mm f/3.8 Mini. Das Objektiv nimmt kaum Platz in der Fototasche ein und eignet sich hervorragend für Reisen, Stadtbesichtigungen und spontane Fototouren. Der integrierte VCM-Autofokusmotor arbeitet schnell, präzise und besonders geräuscharm. Die Unterstützung der Augen- und Gesichtserkennung erleichtert das Fokussieren bei Porträts und bewegten Motiven. Auch bei Videoaufnahmen ermöglicht der leise Autofokus eine unauffällige Scharfstellung.
Durchdachte Optik für vielseitige Aufnahmen
Im Inneren sorgen sechs Linsenelemente in sechs Gruppen für eine detailreiche Bildwiedergabe mit guter Schärfe und ausgewogenen Kontrasten. Mit einer Naheinstellgrenze von nur 30cm lassen sich auch kleinere Motive aus kurzer Entfernung fotografieren. So bietet das kompakte Weitwinkelobjektiv neben klassischen Reportageaufnahmen zusätzliche kreative Möglichkeiten für den fotografischen Alltag.
Technische Daten
- Brennweite: 24mm
- Bildwinkel: 84°
- Sensortyp: Vollformat
- Feste Blendenöffnung: f/3.8
- Optischer Aufbau: 6 Elemente in 6 Gruppen
- Fokussierung: Autofokus
- Naheinstellgrenze: 30cm
- Abmessungen (DxL): ca. 60x16mm
- Gewicht: ca. 57g
- Material: Metall
- Anschluss: Sony FE
Lieferumfang
- Objektiv
- Rückdeckel
Verfügbarkeit und Preis
Das TTARTISAN AF 24mm f/3.8 Mini ist für 109,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab sofort.
- Anschluss: Sony FE
- GTIN: 6973251733161
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