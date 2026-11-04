DARE: Was, wenn Unsicherheit eine Chance ist? Holger Pfeiffer über den Mut, trotz aller Zweifel, den ersten Schritt zu machen

Neue fotografische Werkserie wird am 6. November im Restaurant Pierburg in Essen eröffnet

Kunsthistoriker und Kurator Colmar Schulte-Goltz führt in die Ausstellung ein

Essen, 14. Oktober 2026 – Was gibt uns den Mut für den ersten Schritt, wenn der Weg noch nicht sichtbar ist? Dieser Frage widmet sich der Fotograf Holger Pfeiffer in seiner neuen Werkserie DARE. Am 6. November wird die Ausstellung im Restaurant Pierburg in Essen eröffnet. Zwischen 14 und 18 Uhr sind Besucherinnen und Besucher zur Vernissage eingeladen; um 16 Uhr führt der Kunsthistoriker und Kurator Colmar Schulte-Goltz in die Ausstellung ein.

Wir navigieren durch ein Zeitalter der Gleichzeitigkeit: Eine Natur im Umbruch, eine Weltordnung auf der Suche nach neuem Gleichgewicht und die Begegnung des Menschen mit seiner eigenen technologischen Schöpfung. Vieles, was lange selbstverständlich und verlässlich erschien, ist in Bewegung geraten, und die vertrauten Wege, die lange Zeit zum Erfolg geführt haben, gabeln sich jetzt in neblige und unerprobte Pfade auf. Die naheliegende Reaktion darauf ist, Trost in dem zu finden, was man kennt, jedoch spürbar aus der Welt weicht. Doch was, wenn gerade das Wanken vermeintlicher Gewissheiten die Möglichkeit eröffnet, Dinge anders zu sehen und neu zu beginnen? Was ist, wenn wir die Angst vor dem Neuen nicht als Bedrohung, sondern als inneres Signal der Möglichkeit verstehen?

Genau an diesem Punkt setzt DARE an. Pfeiffers Fotografien bewegen sich in Schwellenräumen, in denen Gewissheiten verschwimmen und der weitere Weg nicht eindeutig vorgezeichnet ist. Licht, Schatten, Nebel und nur schemenhaft erkennbare Strukturen werden zu einer visuellen Sprache für das Ungewisse. Doch DARE erzählt nicht von Stillstand oder Resignation. Die Serie fragt vielmehr, was geschehen kann, wenn sich die Perspektive verändert. Wenn Unsicherheit nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Möglichkeit verstanden wird. Wenn das Wanken des Bestehenden Raum dafür schafft, Neues zu denken.

„Wir leben in einer Zeit, in der vieles, was lange als sicher galt, ins Wanken geraten ist. Aber genau darin steckt für mich auch eine enorme Möglichkeit. Wenn das Vertraute nicht mehr trägt, können wir entweder versuchen, es um jeden Preis festzuhalten oder uns fragen, was wir wirklich wollen und woran wir glauben. DARE handelt von diesem Moment. Nicht davon, keine Angst zu haben, sondern trotz der Angst den ersten Schritt zu machen. Wir kennen den Weg noch nicht. Aber wir können anfangen, ihn zu gehen“, so Holger Pfeiffer.

Vom Blick nach innen zum Schritt nach außen

DARE knüpft an Pfeiffers bisheriges künstlerisches Werk an und entwickelt es zugleich weiter. Während sich seine Porträtserie YOU mit individueller Wahrhaftigkeit und der Suche nach dem Wesentlichen eines Menschen auseinandersetzt, richtet DARE den Blick nach außen auf eine brüchige, sich fortwährend verändernde Welt. Im Zentrum stehen das Wahrnehmen eigener Widerstände und der Schritt ins Unbekannte, auch dann, wenn weder Weg noch Ziel bereits klar erkennbar sind. Dabei liegt in der Verletzlichkeit, die mit dem Verlust von Gewissheiten einhergeht, auch eine besondere Kraft. Wer nicht mehr selbstverständlich auf das Bestehende vertrauen kann, ist gezwungen, neu zu fragen: Was ist mir wichtig? Was möchte ich bewahren? Was verändern? Und was würde ich tun, wenn nicht bereits feststünde, wie der nächste Schritt auszusehen hat?

Für Erika Bergheim, Sterneköchin, Küchenchefin und Betriebsleiterin des Restaurants Pierburg, ist dieser Gedanke auch aus eigener Erfahrung nachvollziehbar: „Aufbruch bedeutet immer, Vertrautes hinter sich zu lassen und sich auf etwas einzulassen, dessen Ausgang man noch nicht kennt. Das habe ich selbst mehr als einmal erlebt. Auch das Restaurant Pierburg war für mich ein solcher Neuanfang. Gerade deshalb passt DARE für mich sehr gut an diesen Ort, und ich freue mich sehr, dass Holger Pfeiffer diese Frage mit seiner Kunst hier stellt. Die Ausstellung erzählt vom Mut, den ersten Schritt zu machen und davon, dass aus Veränderung etwas ganz Neues entstehen kann.“

Veränderung als Teil der eigenen Biografie

Veränderung kennt Pfeiffer nicht nur als künstlerisches Thema. Ursprünglich studierte er Biochemie und Genetik, später war er über viele Jahre in leitenden Managementfunktionen und als CEO in Zentral- und Osteuropa für ein namhaftes DAX-Unternehmen tätig. Dort gestaltete und begleitete er tiefgreifende Transformationsprozesse. Diese Erfahrungen prägen auch seinen künstlerischen Blick: das genaue Beobachten, das Hinterfragen scheinbarer Gewissheiten und die Suche nach dem, was sich hinter der sichtbaren Oberfläche verbirgt.

„Veränderung bedeutet immer auch, etwas Vertrautes loszulassen. Das habe ich in ganz unterschiedlichen Situationen erlebt. Man kann sehr lange darüber nachdenken, was alles schiefgehen könnte. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem es nur eine Möglichkeit gibt, herauszufinden, was entstehen kann: Man macht den ersten Schritt. Und dann den nächsten. DARE ist für mich deshalb auch eine Einladung, der eigenen Überzeugung zu folgen. Gerade dann, wenn noch nicht klar ist, wohin sie führt“, so Pfeiffer.

Vernissage am 6. November

Die Ausstellung DARE wird am 6. November 2026 von 14 bis 18 Uhr im Restaurant Pierburg, Schmachtenbergstraße 184, 45219 Essen, eröffnet. Um 16 Uhr gibt Colmar Schulte-Goltz eine Einführung in die Ausstellung. Ab 18 Uhr geht die Vernissage in den regulären Restaurantbetrieb über.

Über Holger Pfeiffer:

Holger Pfeiffer ist Fine Art-Fotograf und lebt in Lissabon. Seine Arbeiten verbinden visuelle Präzision mit intuitiver Wahrnehmung und konzentrieren sich auf jene Momente, in denen sich hinter dem scheinbar Offensichtlichen eine zweite Ebene öffnet. Pfeiffer fotografiert mit einer Sony Alpha 7R V und arbeitet ausschließlich mit Festbrennweiten, um bereits bei der Aufnahme die Grundlage für die hohe Qualität der späteren Fine Art-Prints zu schaffen. Für die Ausarbeitung seiner Werke verwendet er archivfesten Pigementdruck auf Hahnemühle Baryta und Museum Etching-Papier ohne optische Aufheller. Präsentiert werden die Arbeiten hinter Museumsglas mit 99-prozentigem UV-Schutz in hochwertigen Holzrahmen. Sämtliche Fotografien der Ausstellung erscheinen in einer limitierten Auflage. Jedes Exponat wird mit einem handsignierten Hahnemühle-Echtheitszertifikat versehen, das durch ein fälschungssicheres Hologramm-System direkt mit dem Kunstwerk verknüpft ist. Die Authentizität, die exakte Auflagennummer sowie die Herkunft werden zusätzlich über die zentrale Online-Datenbank von Hahnemühle fälschungssicher dokumentiert und zertifiziert.