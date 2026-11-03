Tamron bringt mit dem 16-50mm F2.8 A (Modell B091) ein neues Standardzoomobjektiv für spiegellose APS-C-Kameras auf den Markt. Es bietet eine durchgehende Lichtstärke von F2.8 und erscheint für vier verschiedene Kamerasysteme. Die ersten Varianten sind seit dem 29. Oktober 2026 erhältlich.

Das Standardzoom kombiniert einen Brennweitenbereich von 16 bis 50 mm mit einer konstanten maximalen Blendenöffnung von F2.8. Angeboten wird es für Kameras mit Sony E-Mount, Canon RF-Mount, Nikon Z-Mount und Fujifilm X-Mount.

Kompakte Bauweise und konstante Lichtstärke

Das Tamron 16-50mm F2.8 A richtet sich an Fotografen, die ein Standardzoom für unterschiedliche Aufnahmesituationen suchen. Der Brennweitenbereich deckt sowohl Weitwinkelaufnahmen als auch typische Alltagssituationen und Porträts ab.

Mit einer durchgehenden Lichtstärke von F2.8 soll das Objektiv auch bei schwächeren Lichtverhältnissen kurze Belichtungszeiten ermöglichen. Zudem verspricht der Hersteller eine hohe Abbildungsqualität und eine weiche Hintergrundunschärfe.

Bei der Ausführung für Sony E-Mount misst das Objektiv 79,6 mm in der Länge und wiegt 305 Gramm. Damit soll es sich insbesondere für Reisen und den mobilen Einsatz eignen.

VXD-Autofokus und Nahaufnahmen ab 15 Zentimetern

Für die automatische Scharfstellung verwendet Tamron einen VXD-Linearmotor (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Dieser soll Motive schnell, präzise und mit geringen Betriebsgeräuschen fokussieren. Laut Hersteller ist das Autofokussystem auch auf bewegte Motive wie Kinder oder Haustiere ausgelegt.

Im Weitwinkelbereich beträgt die Naheinstellgrenze 15 Zentimeter. Dadurch lassen sich Motive aus kurzer Entfernung fotografieren, wobei gleichzeitig ein größerer Teil der Umgebung im Bild bleiben kann.

Zur weiteren Ausstattung gehören eine gegen Feuchtigkeit geschützte Konstruktion sowie eine Fluor-Vergütung der Frontlinse. Letztere soll die Reinigung erleichtern. Das Gehäuse verwendet außerdem Tamrons überarbeitete Designsprache „Toned Profile Next“. Der mitgelieferte Frontdeckel besitzt eine Öffnung zur Befestigung eines Sicherungsbands.

Verkaufsstart und Preise für vier Anschlüsse

Tamron bringt das 16-50mm F2.8 A gestaffelt für die verschiedenen Kamerasysteme auf den Markt. Die Versionen für Sony E-Mount und Canon RF-Mount sind seit dem 29. Oktober 2026 im Handel. Die Ausführung für Nikon Z-Mount soll am 19. November folgen, während die Variante für Fujifilm X-Mount für den 17. Dezember 2026 angekündigt ist.

Die vom Hersteller genannten Preise unterscheiden sich je nach Anschluss:

Anschluss Verkaufsstart Preis Sony E-Mount 29. Oktober 2026 469 Euro Canon RF-Mount 29. Oktober 2026 499 Euro Nikon Z-Mount 19. November 2026 499 Euro Fujifilm X-Mount 17. Dezember 2026 469 Euro

Die Objektive können seit dem 14. Oktober 2026 über ausgewählte Tamron-Händler sowie den Onlineshop des Herstellers vorbestellt werden. Die genannten Preise beziehen sich auf die voraussichtlichen Verkaufspreise im Tamron-Onlineshop. Im Fachhandel können die Preise abweichen.

Pressemitteilung Tamron: