Tamron bringt mit dem 16-50mm F2.8 A (Modell B091) ein neues Standardzoomobjektiv für spiegellose APS-C-Kameras auf den Markt. Es bietet eine durchgehende Lichtstärke von F2.8 und erscheint für vier verschiedene Kamerasysteme. Die ersten Varianten sind seit dem 29. Oktober 2026 erhältlich.
Das Standardzoom kombiniert einen Brennweitenbereich von 16 bis 50 mm mit einer konstanten maximalen Blendenöffnung von F2.8. Angeboten wird es für Kameras mit Sony E-Mount, Canon RF-Mount, Nikon Z-Mount und Fujifilm X-Mount.
Kompakte Bauweise und konstante Lichtstärke
Das Tamron 16-50mm F2.8 A richtet sich an Fotografen, die ein Standardzoom für unterschiedliche Aufnahmesituationen suchen. Der Brennweitenbereich deckt sowohl Weitwinkelaufnahmen als auch typische Alltagssituationen und Porträts ab.
Mit einer durchgehenden Lichtstärke von F2.8 soll das Objektiv auch bei schwächeren Lichtverhältnissen kurze Belichtungszeiten ermöglichen. Zudem verspricht der Hersteller eine hohe Abbildungsqualität und eine weiche Hintergrundunschärfe.
Bei der Ausführung für Sony E-Mount misst das Objektiv 79,6 mm in der Länge und wiegt 305 Gramm. Damit soll es sich insbesondere für Reisen und den mobilen Einsatz eignen.
VXD-Autofokus und Nahaufnahmen ab 15 Zentimetern
Für die automatische Scharfstellung verwendet Tamron einen VXD-Linearmotor (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Dieser soll Motive schnell, präzise und mit geringen Betriebsgeräuschen fokussieren. Laut Hersteller ist das Autofokussystem auch auf bewegte Motive wie Kinder oder Haustiere ausgelegt.
Im Weitwinkelbereich beträgt die Naheinstellgrenze 15 Zentimeter. Dadurch lassen sich Motive aus kurzer Entfernung fotografieren, wobei gleichzeitig ein größerer Teil der Umgebung im Bild bleiben kann.
Zur weiteren Ausstattung gehören eine gegen Feuchtigkeit geschützte Konstruktion sowie eine Fluor-Vergütung der Frontlinse. Letztere soll die Reinigung erleichtern. Das Gehäuse verwendet außerdem Tamrons überarbeitete Designsprache „Toned Profile Next“. Der mitgelieferte Frontdeckel besitzt eine Öffnung zur Befestigung eines Sicherungsbands.
Verkaufsstart und Preise für vier Anschlüsse
Tamron bringt das 16-50mm F2.8 A gestaffelt für die verschiedenen Kamerasysteme auf den Markt. Die Versionen für Sony E-Mount und Canon RF-Mount sind seit dem 29. Oktober 2026 im Handel. Die Ausführung für Nikon Z-Mount soll am 19. November folgen, während die Variante für Fujifilm X-Mount für den 17. Dezember 2026 angekündigt ist.
Die vom Hersteller genannten Preise unterscheiden sich je nach Anschluss:
|Anschluss
|Verkaufsstart
|Preis
|Sony E-Mount
|29. Oktober 2026
|469 Euro
|Canon RF-Mount
|29. Oktober 2026
|499 Euro
|Nikon Z-Mount
|19. November 2026
|499 Euro
|Fujifilm X-Mount
|17. Dezember 2026
|469 Euro
Die Objektive können seit dem 14. Oktober 2026 über ausgewählte Tamron-Händler sowie den Onlineshop des Herstellers vorbestellt werden. Die genannten Preise beziehen sich auf die voraussichtlichen Verkaufspreise im Tamron-Onlineshop. Im Fachhandel können die Preise abweichen.
Pressemitteilung Tamron:
TAMRON 16-50mm F2.8 A (Modell B091) Lichtstarkes Standardzoom mit F2.8 ab 16 mm Für spiegellose APS-C-Kameras
Köln, 14. Oktober 2026 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Entwicklung hochwertiger optischer Produkte, kündigt die Markteinführung des 16–50mm F2.8 A1 (Modell B091) an. Das lichtstarke Standardzoomobjektiv wird für vier Anschlüsse spiegelloser APS-C-Kameras angeboten: Sony E-Mount, Nikon Z-Mount, FUJIFILM X-Mount und CANON RF-Mount. Das Unternehmen mit Sitz in Saitama, Japan, wird von Präsident und CEO Shogo Sakuraba geleitet.
|PRODUKTNAME
|16-50mm F2.8 A (Modell B091)
|
Das 16–50mm F2.8 deckt einen besonders praxisgerechten Brennweitenbereich2 vom Weitwinkel bis zum mittleren Telebereich ab. Mit einer Anfangsbrennweite von 16 mm erfasst es weitläufige Landschaften, Architektur und Gruppenaufnahmen wie Familienfotos auf engem Raum ebenso wie spontane Alltagsszenen.
Trotz seiner durchgehenden Lichtstärke F2.8 bleibt das Objektiv mit einer Baulänge von nur 79,6 mm und einem Gewicht von lediglich 305 g3 besonders kompakt und leicht. Die Filtergröße beträgt 55 mm. In Verbindung mit einer hohen Gehäusesteifigkeit macht dies das Objektiv zum vielseitigen Standardzoom für jeden Tag.
Die hohe Lichtstärke F2.8 verbindet ein weiches Bokeh mit hoher Abbildungsleistung und ermöglicht auch bei wenig Licht kurze Verschlusszeiten. Damit eignet sich das Objektiv auch ideal als erstes Wechselobjektiv.
Der VXD-Linearmotor (Voice-coil eXtreme-torque Drive) sorgt für eine schnelle und präzise Fokusnachführung, die auch den unvorhersehbaren, spontanen Bewegungen von Kindern und Haustieren mühelos folgt. Eine Naheinstellgrenze von nur 0,15 m im Weitwinkelbereich erweitert die kreativen Möglichkeiten zusätzlich. Mit seiner vielseitigen Ausstattung und der kompakten Bauweise begleitet das 16–50mm F2.8 die tägliche Begeisterung für Foto- und Videoaufnahmen.
Die wichtigsten Produktmerkmale:
- Vielseitiges Standardzoom ab 16 mm Weitwinkel – für Landschaften, Gruppenaufnahmen und Alltagsfotografie
- Leichte und kompakte Bauweise – das vielseitige Standardzoom für jeden Tag
- Durchgehende Lichtstärke F2.8 für ausdrucksstarkes Bokeh, hohe Abbildungsleistung und kurze Verschlusszeiten bei wenig Licht
- Schneller, präziser und leiser VXD-Autofokus
- Ideal für Reisen und Videoaufnahmen im Alltag
- Kreative Nahaufnahmen mit einer Naheinstellgrenze von 0,15 m im Weitwinkelbereich
- Weiterentwickeltes Objektivdesign „Toned Profile Next“
- Frontdeckel mit Befestigungsöffnung für ein Sicherungsband – für mehr Sicherheit und einfachere Handhabung
- Feuchtigkeitsresistente Konstruktion und Fluor-Vergütung
Hinweise
1 A: Für spiegellose Systemkameras mit Wechselobjektiven im APS-C-Format.
2 Der Bildwinkel entspricht einer Kleinbildbrennweite von 24–75 mm bei Sony E-Mount,
Nikon Z-Mount und FUJIFILM X-Mount sowie 25,6-80 mm bei CANON RF-Mount.
3 Die Angaben zu Länge und Gewicht im Fließtext beziehen sich auf die Ausführung mit Sony E-Mount
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