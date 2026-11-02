Während Canon dank des Comebacks digitaler Kompaktkameras kräftige Umsatzzuwächse verzeichnet und Fujifilm angesichts des anhaltenden instax-Booms seine Filmproduktion weiter ausbaut, kämpft die klassische Fotobranche mit rückläufigen Absatzzahlen bei Systemkameras. Dass nicht nur die Industrie vor Herausforderungen steht, zeigt der Blick auf die Deutsche Gesellschaft für Photographie (DGPh): Nach einer enttäuschend schwach besuchten Preisverleihung und turbulenten Vorstandswahlen soll eine neue Führung die traditionsreiche Institution wieder auf Kurs bringen. Zwischen bemerkenswerten Wachstumsgeschichten, veränderten Konsumgewohnheiten und dringend notwendiger Erneuerung zeigt sich eine Fotobranche im Wandel.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 45/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE und DigitalPHOTO.

Imaging Business News KW 45/26: Canon und Fujifilm auf Wachstumskurs, Führungswechsel bei der DGPh

Kompaktkameras sei Dank: Canon mit Umsatz-Plus

Positive Nachrichten aus Fernost: Canon Inc. meldet aktuell für das dritte Quartal 2026 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 4,9 Prozent auf 1,159 Billionen Yen (6,6 Milliarden Euro), das Betriebsergebnis stieg sogar um 10,3 % auf 97,1 Milliarden Yen (550 Millionen Euro). Der Geschäftsbereich Imaging erzielte besonders starke Ergebnisse trotz Engpässen bei Komponenten und steigenden Kosten und wuchs um 16,3 Prozent auf 294,9 Milliarden Yen (1,67 Milliarden Euro). Der Umsatz mit herkömmlichen Kameras stieg um 4 Prozent auf 158,8 Mrd. Yen (900 Millionen Euro), während der Umsatz mit Netzwerkkameras und zugehörigen Produkten um 34,9 Prozent auf 136,1 Mrd. Yen (776 Millionen Euro) in die Höhe schoss.

Canon verzeichnet ein neues Interesse der Verbraucher an digitalen Kompaktkameras, deren Umsatz um mehr als 50 Prozent stieg, was das Unternehmen zum Teil auf jüngere Fotografen-Zielgruppen zurückführt. Die Engpässe bei Komponenten schränken jedoch die Produktion ein, was Canon dazu veranlasst, die Prognose für Kompaktkameras für das Gesamtjahr 2026 nach unten zu korrigieren. Der Absatz von Kameras mit Wechselobjektiven ging um 16 Prozent zurück, wobei höhere durchschnittliche Verkaufspreise den Absatzrückgang teilweise ausgleichen konnten. Canon erwartet, dass der weltweite Markt für Kameras mit Wechselobjektiven im Jahr 2026 ein Volumen von etwa 6,3 Millionen Einheiten erreichen wird. Dieser Prognose schließen wir uns mit Blick auf die eher schwache Nachfrage in China derzeit an. Am Anfang des Jahres orakelte die CIPA noch mit über 8 Millionen produzierter Kameras weltweit.

Neue Fabrik: Fujifilm Instax-Filme boomen

Die Welt will Bilder, und das sofort: Fujifilm kündigt eine Investition in Höhe von 3 Milliarden JPY (17 Millionen Euro) in ihren Standort Ashigara im Werk Kanagawa in Japan an, um die Produktionsanlagen für instax-Filme auszubauen. Die neu ausgebauten Produktionsanlagen werden ab Frühjahr 2027 schrittweise in Betrieb genommen und sollen ab Frühjahr 2028 voll funktionsfähig sein. Wenn die neuen Produktionslinien voll in Betrieb sind, wird sich die Produktionskapazität im Vergleich zum Geschäftsjahr 2026 um etwa 20 Prozent erhöhen.

Die instax-Familie hat ihr Sortiment von analogen Sofortbildkameras auf Hybrid-Sofortbildkameras, Smartphone-Drucker und handflächengroßen Digitalkameras kontinuierlich erweitert. Der kumulierte weltweite Absatz von instax-Produkten überschritt bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 die Marke von 100 Millionen Einheiten. Im Geschäftsjahr 2025 erreichte der Umsatz 200 Milliarden JPY (1,13 Milliarden Euro) – im fünften Jahr in Folge ein Rekordumsatz. und wenn die neuen Produktionsanlagen voll in Betrieb sind, wird die Kapazität für instax-Filme im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 um etwa 70 Prozent steigen. Wir meinen: Die instax Story ist die Imaging-Erfolgsgeschichte der letzten 10 Jahre schlechthin. Und von Ermüdungserscheinungen auf Nachfrageseite anscheinend keine Spur.

DGPh: Neuer Vorstand, alte Probleme

Zahlenspiele gibt es auch in Deutschlands traditionsträchtiger Fotoinstitution Deutsche Gesellschaft für Photographie: Am 24. Oktober verlieh die DGPh in Köln 4 ihrer jährlichen Preise an namhafte Preisträger wie den Konzept-Fotografen und Lehrer Timm Rautert oder Manfred Heiting, Grandseigneur der Fotosammler-Szene. So weit, so gut. Die DGPh hat nach eigenen Angaben 1.150 Mitglieder. Zur Preisverleihung anwesend waren höchstens 50 Personen, davon mindestens 30 DGPh-Amtsträger oder Preisempfänger. Das ist “beschämend und inakzeptabel”, verlautet es auch aus dem Munde des ein oder anderen (dort anwesenden) Mitglieds. Dem können wir uns – wir waren als Gäste auch da – nur anschließen. Ein Grund wohl: Parallel zu den DGPh-Auszeichnungen hatte die Internationale Photoszene eine eigene Veranstaltung in Köln, eine vorherige Absprache seitens der DGPh fand wohl nicht statt.

Am 25. Oktober auf der Mitgliederversammlung war es dann etwas voller im Saal des Museums für Angewandte Kunst – da waren wir nicht dabei, denn wir sind ja keine Mitglieder (mehr). Nach stundenlangen Debatten und Wahlvorgängen gibt es jetzt ein neues Führungsduo aus Simone Klein und Hubert Locher. Der gesamte vorherige Vorstand, unter anderem mit Rüdiger Glatz und Thomas Gerwers, wurde abgewählt. Es kann nur aufwärts gehen mit und für die DGPh – so hoffen wir wirklich.