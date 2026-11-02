Leitz Photographica Auction 49

Leica BOX Kamera, Set der Fotografie-Ikone Sebastião Salgado und Objektive im Fokus

Wetzlar, 29. Oktober 2026 Zum bereits 49. Mal richtet das Auktionshaus Leitz Photographica seine gleichnamige Versteigerung von historisch relevanten Kameras und Vintage-Kamerazubehör aus. Zu den Highlights der Auktion, die am 28. November in der Leica Welt in Wetzlar stattfindet, zählen neben einer äußerst seltenen Leica BOX Kamera aus den 1950ern unter anderem eine Leica R6 des Magnum-Fotografen Sebastião Salgado (1944-2025) und eine Re-Edition des Elcan 66 mm f/2. Darüber hinaus wird am Auktionswochenende die Ausstellung zu 60 Jahre Noctilux in der Leica Welt eröffnet.

Über 400 Lose können bei der 49. Leitz Photographica Auction ersteigert werden. Neben Kameras, Objektiven und Equipment von Leica, die den Großteil des Aufgebots ausmachen, stehen auch zahlreiche Geräte anderer namhafter Hersteller zum Verkauf. Die Schätzpreise der Lose bewegen sich zwischen dem dreistelligen und sechsstelligen Eurobereich.

„Wir freuen uns, auch in der 49. Ausgabe unserer Auktion eine spannende Auswahl an Kameras und Kamerazubehör aus den letzten knapp einhundert Jahren sowie Sammlerstücken von morgen anbieten zu dürfen“, erklärt Alexander Sedlak, Geschäftsführer von Leitz Photographica Auction. „Besonders großes Interesse ist wie immer für historisch relevante Raritäten und Sonder-Editionen zu erwarten. So etwa für die Leica BOX Kamera, von der heute nur ein funktionsfähiges Exemplar existiert.“

Der Leica BOX 18x24mm prototype

Bei der zur Versteigerung stehenden Leica BOX Kamera handelt es sich um einen Mitte der 1950er hergestellten Prototypen. Als ultra-kompakte 18×24 mm Kamera entwickelt, misst der Apparat lediglich 100 x 64 x 48 Millimeter und ist damit eine der kleinsten Leica Kameras überhaupt. Nur zwei Exemplare wurden gebaut. Eines davon ist im Leica Museum in Wetzlar ausgestellt und, im Gegensatz zum vorliegenden Gerät mit der Seriennummer 000.01, nicht funktionsfähig. Die Leica BOX gilt als eine der herausragendsten Raritäten aus dem Leica Universum. Der Schätzpreis beträgt 400.000 bis 500.000 Euro.

Das Summicron-M 66 f/2 mit der Seriennummer 001

Eines der bekanntesten Objektive von Leica hat seinen Ursprung im früheren kanadischen Tochterunternehmen Ernst Leitz Canada. Dr. Walter Mandler entwickelte das Elcan 66 mm f/2 auf Kommission der US Navy. Der Nachrichtendienst der Navy gab eine Linse in Auftrag, die laut Mandler „wie jede andere aussehen, dabei aber eine bislang unerreichte Auflösung gewährleisten sollte.“ In den späten 1960ern produzierte Ernst Leitz Canada 200 Stück des Elcan 66, das damit zu den seltensten Objektiven zählt, die jemals für die Leica M hergestellt wurden. Mit dem Summicron-M 66 f/2 erschien in diesem Jahr eine auf 660 Stück limitierte Re-Edition des Elcan 66. Das Summicron mit der für Sammlerinnen und Sammler reizvollen Seriennummer 001 wird nun im Rahmen der 49. Leitz Photographica Auction versteigert. Der Schätzpreis beträgt 16.000 bis 20.000 Euro.

Am Auktionswochenende steht zudem auch ein anderes Objektiv im Fokus. 1966 startete Leica die Produktion des Noctilux und präsentierte es im selben Jahr auf der Photokina in Köln. Es war das lichtstärkste Objektiv seiner Zeit und ermöglichte es, selbst bei geringem Umgebungslicht detail- und kontrastreich zu fotografieren.

Kamera, signiertes Buch und Fotografien von Sebastião Salgado

Neben Raritäten und Sonder-Editionen erfreuen sich bei der Leitz Photographica Auction traditionell auch Kameras sowie Kamerazubehör aus prominentem Vorbesitz großer Beliebtheit. In dieser Hinsicht wartet die kommende Auktion mit einem besonderen Highlight auf. Zur Versteigerung kommt eine Leica R6 von Sebastião Salgado (1944-2025). Mit ihr fotografierte der gebürtige Brasilianer und renommierte Magnum-Fotograf unter anderem die Bilder der brennenden Ölfelder in Kuwait während des Zweiten Golfkrieges, die wesentlich zu seinem internationalen Renommee beitrugen. Zwei dieser Bilder sind ebenso wie eine signierte Ausgabe seines limitierten Bildbands „Workers“ im Los enthalten. Der Schätzpreis beträgt 28.000 bis 32.000 Euro.

Leitz ON geht in die zweite Ausgabe

Zusätzlich zum Event in Wetzlar veranstaltet Leitz Photographica Auction erneut die Online-Versteigerung Leitz ON. Diese ist besonders für den Einstieg in die Sammlerwelt geeignet und umfasst eine breite Auswahl an Kameras und Kamera-Equipment unterschiedlichster Hersteller sowie Fotografien von den 1920ern bis heute. Von 29. Oktober bis 29. November können Gebote abgegeben werden. Informationen zu den Losen und Details zum Prozedere finden Sie auf www.leitz-auction.com.

Live vor Ort, schriftlich, online oder telefonisch

Die 49. Leitz Photographica Auction findet am 28. November ab 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit in der Leica Welt in Wetzlar (Hessen) statt. Gebote können vorab online (www.leitz-auction.com), schriftlich oder telefonisch eingereicht werden. Live-Gebote während der Auktion sind auf www.leitz-auction.com und www.liveauctioneers.com möglich.

Mehr Infos unter: www.leitz-auction.com/auction