Faszination Fotografie: Jahresausstellung bringt Action, Stille und Naturfarben in den KunstGang der MHH

Hannover – Ein Krankenhausflur wird wieder zur Galerie, die Hektik des Klinikalltags weicht Momenten des Innehaltens: Vom 1. November bis zum 23. Dezember 2026 präsentiert der Verein Fotografie & Kommunikation e.V. seine diesjährige Werkschau „Faszination Fotografie Jahresausstellung 2026“ im KunstGang der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Die Vernissage findet am Sonntag, den 1. November 2026, um 11:00 Uhr statt. Der Eintritt ist während der gesamten Ausstellungsdauer kostenfrei.

Fotografische Vielfalt in drei Themen

Unter dem Titel „Faszination Fotografie“ zeigen die Vereinsmitglieder eine kuratierte Auswahl ihrer Arbeiten, die sich in drei kontrastreichen Themenschwerpunkten bewegen:

Action im Sport: Dynamische Augenblicke, eingefrorene Bewegung und pure Energie. Stille der Stadt: Urbane Oasen der Ruhe, architektonische Geometrie und verlassene Szenerien. Farben der Natur: Die Pracht der Flora und Fauna in ihrer intensivsten Farbvielfalt.

Für die Jahresausstellung durften die Mitglieder des Vereins bis zu fünf ihrer Arbeiten aus dem letzten Jahr einreichen. Daraus wurde eine harmonische, visuell beeindruckende Ausstellung kuratiert, die die Bandbreite des fotografischen Schaffens im Verein widerspiegelt.

Die Vernissage

Zur Eröffnung am 1. November um 11:00 Uhr lädt der Verein alle Fotografie-Interessierten, Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden herzlich ein. Bei „Sekt und Selters“ besteht die Möglichkeit, direkt mit ausstellenden Fotografinnen und Fotografen ins Gespräch zu kommen und mehr über die Entstehung der Bilder zu erfahren.

Eine wertvolle Auszeit für die Seele

Die wechselnden Fotoausstellungen im KunstGang haben sich über die Jahre zu einer festen Institution entwickelt. In den Phasen des Auf- und Abbaus zeigt sich den Vereinsmitgliedern regelmäßig das enorme Interesse: Patienten, Besucher sowie Mitarbeiter des Klinikums bleiben fasziniert stehen, suchen das Gespräch und tauchen in die Bilderwelten ein. Die Ausstellung bietet den Menschen vor Ort eine bewusste Auszeit im oft emotional fordernden Klinikalltag.

Ehrenamtliches Engagement braucht Unterstützung

Während die MHH die Wände des markanten, langen Gangs zur Verfügung stellt, wird die inhaltliche und organisatorische Arbeit des Vereins Fotografie & Kommunikation e.V. ausschließlich über das ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder getragen. Um den KunstGang auch in Zukunft dauerhaft, professionell und hochkarätig „bespielen“ zu können, freut sich der Verein über jede finanzielle Unterstützung oder Spende.

Veranstaltungsdetails auf einen Blick