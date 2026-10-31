Die amerikanische Fotografin Vivian Maier wurde erst nach ihrem Tod international bekannt. Vom 5. Dezember 2026 bis zum 28. Februar 2027 widmet sich die Berliner Galerie f³ – freiraum für fotografie ihren Selbstporträts. Die Ausstellung „The Self Portrait and its Double“ untersucht, wie Maier sich selbst in Spiegelungen, Schatten und Bildkompositionen festhielt.

Die amerikanische Fotografin Vivian Maier (1926–2009) blieb zu Lebzeiten weitgehend unbekannt. Erst 2007 entdeckte der Immobilienmakler John Maloof bei einer Auktion in Chicago Teile ihres umfangreichen fotografischen Nachlasses. Heute zählt Maier zu den bekannten Vertreterinnen der amerikanischen Straßenfotografie.

Ab den 1950er-Jahren arbeitete sie in den USA als Kindermädchen und dokumentierte mit ihrer Rolleiflex-Kamera das Leben auf den Straßen. Ihre Aufnahmen zeigen Alltagsszenen, soziale Unterschiede und Menschen am Rand der Gesellschaft.

Selbstporträts im Mittelpunkt

Vom 5. Dezember 2026 bis zum 28. Februar 2027 widmet sich die Berliner Galerie f³ – freiraum für fotografie mit der Ausstellung „The Self Portrait and its Double“ Maiers Selbstporträts.

Darin erscheint die Fotografin häufig als Spiegelung in Fenstern, als Schatten oder als Silhouette. Kuratorin Anne Morin interpretiert diese Bilder als Ausdruck einer persönlichen Identitätssuche und als Versuch, die eigene Präsenz sichtbar zu machen.

Maiers Nachlass umfasst schätzungsweise 150.000 bis 160.000 Schwarz-Weiß-Negative, Tausende Farbaufnahmen sowie Filme und Tonaufzeichnungen. Viele ihrer Fotografien wurden erst nach ihrem Tod entwickelt und veröffentlicht.

Termine und Eintritt

Die Ausstellung wird am 4. Dezember 2026 von 19 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt eröffnet. Begleitend sind Fotoführungen und Abendveranstaltungen geplant.

Ausstellungszeitraum: 5. Dezember 2026 bis 28. Februar 2027

Ort: f³ – freiraum für fotografie, Prinzessinnenstraße 30, 10969 Berlin

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 13 bis 19 Uhr

Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro

Pressemitteilung f³ – freiraum für fotografie: