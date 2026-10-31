Die amerikanische Fotografin Vivian Maier wurde erst nach ihrem Tod international bekannt. Vom 5. Dezember 2026 bis zum 28. Februar 2027 widmet sich die Berliner Galerie f³ – freiraum für fotografie ihren Selbstporträts. Die Ausstellung „The Self Portrait and its Double“ untersucht, wie Maier sich selbst in Spiegelungen, Schatten und Bildkompositionen festhielt.
Die amerikanische Fotografin Vivian Maier (1926–2009) blieb zu Lebzeiten weitgehend unbekannt. Erst 2007 entdeckte der Immobilienmakler John Maloof bei einer Auktion in Chicago Teile ihres umfangreichen fotografischen Nachlasses. Heute zählt Maier zu den bekannten Vertreterinnen der amerikanischen Straßenfotografie.
Ab den 1950er-Jahren arbeitete sie in den USA als Kindermädchen und dokumentierte mit ihrer Rolleiflex-Kamera das Leben auf den Straßen. Ihre Aufnahmen zeigen Alltagsszenen, soziale Unterschiede und Menschen am Rand der Gesellschaft.
Selbstporträts im Mittelpunkt
Vom 5. Dezember 2026 bis zum 28. Februar 2027 widmet sich die Berliner Galerie f³ – freiraum für fotografie mit der Ausstellung „The Self Portrait and its Double“ Maiers Selbstporträts.
Darin erscheint die Fotografin häufig als Spiegelung in Fenstern, als Schatten oder als Silhouette. Kuratorin Anne Morin interpretiert diese Bilder als Ausdruck einer persönlichen Identitätssuche und als Versuch, die eigene Präsenz sichtbar zu machen.
Maiers Nachlass umfasst schätzungsweise 150.000 bis 160.000 Schwarz-Weiß-Negative, Tausende Farbaufnahmen sowie Filme und Tonaufzeichnungen. Viele ihrer Fotografien wurden erst nach ihrem Tod entwickelt und veröffentlicht.
Termine und Eintritt
Die Ausstellung wird am 4. Dezember 2026 von 19 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt eröffnet. Begleitend sind Fotoführungen und Abendveranstaltungen geplant.
Ausstellungszeitraum: 5. Dezember 2026 bis 28. Februar 2027
Ort: f³ – freiraum für fotografie, Prinzessinnenstraße 30, 10969 Berlin
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 13 bis 19 Uhr
Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro
Pressemitteilung f³ – freiraum für fotografie:
Vivian Maier – The Self Portrait and its Double
5. Dezember 2026 – 28. Februar 2027
Die Entdeckung der Fotografin Vivian Maier (1926–2009) zählt zu den größten Sensationen der Fotogeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Amerikanerin war als Künstlerin völlig unbekannt, bis der Makler und Freizeithistoriker John Maloof 2007 in Chicago einige Kisten aus einem Lagerhaus ersteigerte, in denen er historische Aufnahmen der Stadt vermutete. Zu seiner Überraschung stieß er stattdessen auf einen bislang unentdeckten und unerforschten fotografischen Schatz.
Vivian Maier wurde 1926 in der Bronx in New York geboren, verbrachte aber einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend in Frankreich. Ab den frühen 1950er-Jahren arbeitete sie in den USA als Kindermädchen und begann unermüdlich, mit einer Rolleiflex-Kamera das Leben auf den Straßen zu fotografieren. In ihrem Schaffen zeigen sich wiederkehrende Themen: Alltagszenen, soziale Gefüge, Menschen am Rand der Gesellschaft sowie die Welt der Kinder. Eine besondere Vorliebe hatte sie jedoch für Selbstporträts. Auf diesen Aspekt ihrer Arbeit konzentriert sich die Ausstellung The Self Portrait and its Double.
„Selbstporträts treten in Maiers Œuvre in vielfältigen Formen und Variationen auf – bis zu dem Punkt, dass sie fast schon eine eigene Sprache innerhalb ihrer Sprache bilden. Eine Dualität. Im Gegensatz zu Narziss, der sich durch die Betrachtung und Bewunderung seines eigenen Bildes zerstörte, war Vivian Maiers Interesse am Selbstporträt eher eine Suche nach ihrer Identität. Aufgrund ihres sozialen Status, der sie auf Unsichtbarkeit, auf eine Art Nicht-Existenz reduzierte, machte sie sich still und unauffällig daran, einen unwiderlegbaren Beweis für ihre Präsenz in einer Welt zu schaffen, in der sie keinen Platz zu haben schien. Reflexionen ihres Gesichts in einem Spiegel oder in einer unendlichen Rückführung, ihr Schatten, der sich auf dem Boden ausbreitet, oder der Umriss ihrer Gestalt: Jedes Selbstporträt von Vivian Maier ist eine Bekräftigung ihrer Anwesenheit an jenem bestimmten Ort zu jenem bestimmten Zeitpunkt.“
Anne Morin, Kuratorin
In rund 40 Jahren schuf Vivian Maier ein immenses Werk, das schätzungsweise 150.000 bis 160.000 Schwarz-Weiß-Negative, mehrere tausend Farbfilme und Dias, dazu Dutzende Super-8- und 16-mmSchmalfilme sowie Tonbänder und Alltagsdokumente umfasst. Ihr fotografisches Schaffen hielt sie zeitlebens völlig privat; ihre Aufnahmen zeigte sie nur ausgesprochen selten, und ein Großteil ihrer Filme blieb sogar unentwickelt.
2009 verstarb sie einsam und verarmt in einem Altenheim in Chicago. In einer Welt, in der es für Frauen wie sie keinen Platz gab, nimmt die zeitlebens Unsichtbare heute eine herausragende Stellung in der Fotografie ein, auf einer Stufe mit Größen wie Diane Arbus, Robert Frank, Helen Levitt und Garry Winogrand.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Anne Morin, Direktorin von DiChroma, Madrid.
ERÖFFNUNG: Fr., 4. Dezember 2026, 19–21 Uhr. Es sprechen: Katharina Mouratidi, Künstlerische Leiterin f³ – freiraum für fotografie, und Anne Morin, Direktorin DiChroma. Eintritt frei! FOTO-FÜHRUNG: So., 6. Dezember 2026, 3. Januar und 7. Februar 2027, 11 Uhr. (DE) FOTO-FÜHRUNG & DRINKS: Mi., 16. Dezember 2026, 20. Januar und 17. Februar 2027, 19 Uhr. (DE)
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