Viltrox erweitert sein Objektivangebot um das AF 35mm F/1.4 Pro für spiegellose Vollformatkameras mit Sony-FE- oder Nikon-Z-Bajonett. Mit seiner Brennweite von 35 Millimetern richtet sich das Modell unter anderem an Fotografen, die vorwiegend Porträts, Straßenszenen oder Reportagen aufnehmen. Die maximale Blendenöffnung von f/1.4 soll auch bei schwachen Lichtverhältnissen Aufnahmen ermöglichen und eine gezielte Trennung zwischen Motiv und Hintergrund erleichtern.
Im Inneren des Viltrox AF 35mm F/1.4 Pro kommen 16 Linsenelemente zum Einsatz, die auf zwölf Gruppen verteilt sind. Dazu gehören drei ED-Elemente mit geringer Dispersion, vier HR-Linsen mit hohem Brechungsindex sowie zwei asphärische Elemente. Diese Konstruktion soll optische Abbildungsfehler reduzieren und eine hohe Bildschärfe ermöglichen.
Die kürzeste Einstellentfernung beträgt 30 Zentimeter. Damit lassen sich auch kleinere Motive aus vergleichsweise kurzer Entfernung fotografieren.
Das Viltrox AF 35mm F/1.4 Pro kann ab sofort für Sony FE und Nikon Z vorbestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt für beide Varianten bei jeweils 859 Euro. Die Auslieferung soll voraussichtlich am 13. November 2026 beginnen.
Pressemitteilung Rollei:
F/1.4 Lichtstärke, Hyper VCM AF, 16 Elemente, Staub- und Feuchtigkeitsschutz
Viltrox präsentiert das AF 35mm F/1.4 Pro für Sony FE und Nikon Z
Norderstedt, 29.10.2026. Viltrox erweitert sein Sortiment mit dem AF 35mm F/1.4 Pro, einem lichtstarken Objektiv, das für den Einsatz mit Sony FE- oder Nikon Z-Kameras mit Vollformatsensor entwickelt wurde. Die 35-Millimeter-Brennweite macht es zu einem vielseitigen Allrounder für Street-Fotografie, Porträts und Reportagen mit natürlicher Bildwirkung.
Mit einer Offenblende von F/1.4 eignet sich das Objektiv für Aufnahmen bei wenig Licht und für eine weiche Freistellung von Motiven vor unscharfem Hintergrund. Für die optische Leistung sorgen 16 Elemente in 12 Gruppen, darunter 3 ED-Linsen, 4 HR-Linsen und 2 hochpräzise asphärische Linsen. Das HD Nano Multi-Coating reduziert Reflexionen und sorgt für kontrastreiche Bilder mit brillanten Farben.
Der Hyper VCM Autofokus arbeitet schnell, präzise und nahezu geräuschlos. Er folgt bewegten Motiven sanft und eignet sich damit sowohl für Foto- als auch für Videoaufnahmen. Die Naheinstellgrenze von 0,3 Metern ermöglicht detailreiche Aufnahmen aus kurzer Distanz.
Für die Handhabung im Alltag bietet das Objektiv eine Fn-Taste, einen Blendenring mit Klick-Funktion und eine AF/MF-Umschaltung direkt am Gehäuse. Eine wasser- und schmutzabweisende Beschichtung schützt die Frontlinse vor Spritzwasser und Verschmutzungen; zusätzlich ist das Objektiv gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet.
Das Viltrox AF 35mm F/1.4 Pro für Sony FE- und Nikon Z-Mount ist ab sofort zum Preis von je 859,00 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/objektive vorbestellbar und voraussichtlich ab dem 13.11.26 verfügbar.
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