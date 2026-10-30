Viltrox erweitert sein Objektivangebot um das AF 35mm F/1.4 Pro für spiegellose Vollformatkameras mit Sony-FE- oder Nikon-Z-Bajonett. Mit seiner Brennweite von 35 Millimetern richtet sich das Modell unter anderem an Fotografen, die vorwiegend Porträts, Straßenszenen oder Reportagen aufnehmen. Die maximale Blendenöffnung von f/1.4 soll auch bei schwachen Lichtverhältnissen Aufnahmen ermöglichen und eine gezielte Trennung zwischen Motiv und Hintergrund erleichtern.

Im Inneren des Viltrox AF 35mm F/1.4 Pro kommen 16 Linsenelemente zum Einsatz, die auf zwölf Gruppen verteilt sind. Dazu gehören drei ED-Elemente mit geringer Dispersion, vier HR-Linsen mit hohem Brechungsindex sowie zwei asphärische Elemente. Diese Konstruktion soll optische Abbildungsfehler reduzieren und eine hohe Bildschärfe ermöglichen.

Die kürzeste Einstellentfernung beträgt 30 Zentimeter. Damit lassen sich auch kleinere Motive aus vergleichsweise kurzer Entfernung fotografieren.

Das Viltrox AF 35mm F/1.4 Pro kann ab sofort für Sony FE und Nikon Z vorbestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt für beide Varianten bei jeweils 859 Euro. Die Auslieferung soll voraussichtlich am 13. November 2026 beginnen.

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