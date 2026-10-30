Leica Camera und Formula 1® geben Lizenzpartnerschaft bekannt und präsentieren die Leica Q3 43 Formula 1® Edition

Die Kamera-Sonderedition verbindet Fotografie und Rennsport und steht für den gemeinsamen Anspruch: Präzision, Teamarbeit und Ingenieurskunst. Alles für den entscheidenden Moment.

Wetzlar, 21. Oktober 2026. Die beiden Traditionsmarken Leica Camera und Formula 1® geben ihre Zusammenarbeit im Rahmen einer Lizenzpartnerschaft bekannt und präsentieren die Kamera-Sonderedition Leica Q3 43 Formula 1®. Beide Marken eint eine lange Tradition der Innovation. Aus diesem Antrieb ist nun eine Kamera entstanden, die herausragend authentische Fotografie ermöglicht und die Faszination des Motorsports in handgefertigtes Design übersetzt. Dafür sorgen ein Wireless Charging Handgriff mit Carbonschale, der Soft Release Button mit Carbon-Inlay und rotem Rand, die dazu passende Daumenstütze, ein griffiger Microvelours-Bezug nach dem Vorbild eines Rennlenkrads, das F1® Logo auf Deckkappe und Objektivdeckel sowie der zum Set gehörige Rope Strap, der die Fasern der Carbonkomponenten aufgreift und die Logos beider Marken gemeinsam trägt. Das ist Ingenieurskunst von Leica, angetrieben vom Geist der Formula 1®. Bei einem exklusiven Event im Leica Store und in der Leica Galerie Los Angeles wurde die Leica Q3 43 Formula 1® feierlich enthüllt. Dabei wurde die Partnerschaft den Gästen von Formel-1-Moderatorin Ariana Bravo und dem FIA-Formel-1-Weltmeister von 2009, Jenson Button, vorgestellt. In Los Angeles sind 26 Rennsportfotografien von Callo Albanese als Serie ausgestellt. Der italienische Fotograf hat sich auf die Formula 1® und den Motorsport spezialisiert.

Partner im entscheidenden Moment

Die Rennen der Formula 1® sind ein Umfeld höchster technischer Anforderungen. Performance entsteht dort nicht aus einem einzelnen Bauteil, sondern aus dem präzisen Zusammenspiel der Komponenten und Teammitglieder. Sie alle eint die Bereitschaft, dieses Zusammenspiel über eine ganze Saison hinweg immer weiter zu optimieren. Eine Leica Kamera entsteht auf ähnlichem Weg: Optik, Sensor, Design und Mechanik werden aufeinander abgestimmt, bis nichts mehr zwischen dem Fotografierenden und dem Motiv steht.

Leica Camera und Formula 1® teilen dieselben Werte: Exzellenz, Präzision, Mut und das Streben nach Perfektion. Und die Gewissheit, dass sich Erfolg in Sekundenbruchteilen entscheidet, in Momenten, die sich nicht wiederholen lassen. Im Cockpit wie hinter der Kamera liegt der Erfolg in den Händen einer einzelnen Person.

Handwerk mit Rennsport-Charakter

Die sichtbare Faserstruktur auf der Kamera-Edition ist echtes Carbon. Traditionell wird dieser Werkstoff bei Leica Kameras nicht verwendet. Im Rennsport dagegen ist Carbon das prägende Material, weil es geringes Gewicht mit extremer Steifigkeit verbindet. Für die Leica Q3 43 Formula 1® Edition sind die Carbonteile exklusiv in Deutschland gefertigt und geprüft worden.

Über Handgriff, Daumenstütze und Soft Release Button hinweg entsteht damit ein einheitliches Bild, und das besonders gleichmäßige Finish macht die Handarbeit spürbar. Einfallendes Licht betont die Struktur und verleiht der Oberfläche bei jeder Bewegung eine wechselnde optische Tiefe. Carbon sitzt an den entscheidenden Stellen, wo die Kamera gehalten und bedient wird. Der Bezug zum Motorsport bleibt so nicht auf das Auge beschränkt, sondern liegt bei jeder Aufnahme in der Hand.

Ergänzt wird das Carbon durch einen Bezug aus schwarzem Microvelours, dessen Haptik den Lenkrädern des Rennsports nachempfunden ist. Von dort stammt auch die Idee zu den roten Akzenten: Weil Bedienelemente am Lenkrad farblich abgesetzt sind, damit der Fahrer sie schnell findet, tragen der Soft Release Button und eine der beiden Funktionstasten an der Daumenstütze dieselbe Kennzeichnung. Ein spezieller Tragriemen mit F1® Branding und eine individuell gestaltete Verpackung mit rotem Inlay vervollständigen das Set. Jedes Detail entspricht dabei der gleichen Präzision, die auch auf der Strecke gefordert wird.

Die Leica Q3 43

Ihre technische Grundlage findet die Sonderedition in der Leica Q3 43. Das APO-Summicron 1:2/43 ASPH. zeigt mit 43 Millimetern jene Perspektive, die der natürlichen Wahrnehmung des menschlichen Auges am nächsten kommt. Kein Zoomen, kein Suchen, kein Herausfallen aus dem Moment. Gerade im Paddock und rund um die Rennstrecke, wo Atmosphäre und Nähe über das Bild entscheiden, entsteht daraus eine besonders authentische Wiedergabe der Situation. Der BSI-CMOS-Vollformatsensor liefert dank Triple Resolution Technologie wahlweise 60, 36 oder 18 Megapixel. Ein schneller Hybrid-Autofokus und umfangreiche Videofunktionen ergänzen die Ausstattung.

Leica Look „Formula 1“

Eigens für diese Kamera wurde der neue Leica Look „Formula 1“ für eine zum Motorsport passende Bildwirkung entwickelt. Höherer Kontrast und kräftigere Sättigung übersetzen die Atmosphäre in das fertige Bild, wie man sie von der Rennstrecke und aus dem Fahrerlager kennt. Über die Leica FOTOS App gelangt der Leica Look exklusiv auf diese Kamera und lässt sich unmittelbar beim Fotografieren anwenden, sodass die Wirkung bereits im Sucher sichtbar wird und nicht erst in der Nachbearbeitung entsteht. Dieselbe App überträgt Bilder und Videos anschließend auf mobile Geräte. So findet die Zusammenarbeit von Leica Camera und Formula 1® nicht nur in Material und Gestaltung ihren Ausdruck, sondern auch in der Bildästhetik selbst.

Verfügbarkeit

Die Leica Q3 43 Formula 1® Edition ist ab dem 21. Oktober 2026 in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 8.500 Euro inkl. MwSt. Das Fotozubehör der Leica Q3 und Q3 43 ist mit der Edition kompatibel.