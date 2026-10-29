Nikon erweitert sein Objektivangebot für professionelle Sportfotografen um das NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S. Das Telezoom verfügt über einen integrierten 1,4-fach-Telekonverter, einen überarbeiteten Autofokus und eine optische Bildstabilisierung.

Nikon erweitert sein Objektivangebot für das spiegellose Z-System um das NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S. Das Telezoom der S-Line richtet sich vor allem an professionelle Sportfotografen. Laut Nikon handelt es sich um das weltweit erste Telezoom mit konstanter Lichtstärke von f/2.8 und integriertem 1,4-fach-Telekonverter.

Brennweite bis 420 mm und neuer Autofokus

Das Objektiv deckt einen Brennweitenbereich von 120 bis 300 mm ab, der sich über den integrierten Telekonverter auf 168 bis 420 mm erweitern lässt. Im DX-Format entspricht der maximale Bildwinkel einer Kleinbildbrennweite von 630 mm. Bei aktiviertem Telekonverter reduziert sich die maximale Lichtstärke auf f/4.

Für die Fokussierung setzt Nikon auf ein Multi-Focusing-System mit Silky-Swift-Motor und überarbeitetem Steuerungsalgorithmus. Dieser soll auch bei hohen Serienbildraten eine zuverlässige Motivverfolgung ermöglichen. Super-ED- und SR-Glaselemente sowie spezielle Vergütungen sollen Abbildungsfehler und Reflexionen reduzieren.

Der integrierte Bildstabilisator bietet laut Hersteller in Verbindung mit Synchro-VR einen Verwacklungsausgleich von bis zu 6,5 Blendenstufen. Der Wert wurde mit einer Nikon Z6III ohne aktivierten Telekonverter ermittelt.

Leichteres Gehäuse und flexible Bedienung

Mit rund 2.735 Gramm wiegt das neue Telezoom etwa 515 Gramm weniger als das entsprechende Vorgängermodell mit F-Bajonett. Dank des internen Zoommechanismus bleibt die Baulänge beim Verändern der Brennweite konstant.

Zur Ausstattung gehören frei belegbare Funktionstasten, ein anpassbarer Einstellring und ein Arca-Swiss-kompatibler Stativadapterring. Filter können sowohl vorne eingeschraubt als auch rückseitig eingesetzt werden. Das Gehäuse ist gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet, während eine Fluorvergütung die Reinigung der Frontlinse erleichtern soll.

Preis und Verfügbarkeit

Das Nikon NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S soll Mitte November 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 15.749 Euro erhältlich sein.

Pressemitteilung Nikon: