Nikon erweitert sein Objektivangebot für professionelle Sportfotografen um das NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S. Das Telezoom verfügt über einen integrierten 1,4-fach-Telekonverter, einen überarbeiteten Autofokus und eine optische Bildstabilisierung.
Nikon erweitert sein Objektivangebot für das spiegellose Z-System um das NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S. Das Telezoom der S-Line richtet sich vor allem an professionelle Sportfotografen. Laut Nikon handelt es sich um das weltweit erste Telezoom mit konstanter Lichtstärke von f/2.8 und integriertem 1,4-fach-Telekonverter.
Brennweite bis 420 mm und neuer Autofokus
Das Objektiv deckt einen Brennweitenbereich von 120 bis 300 mm ab, der sich über den integrierten Telekonverter auf 168 bis 420 mm erweitern lässt. Im DX-Format entspricht der maximale Bildwinkel einer Kleinbildbrennweite von 630 mm. Bei aktiviertem Telekonverter reduziert sich die maximale Lichtstärke auf f/4.
Für die Fokussierung setzt Nikon auf ein Multi-Focusing-System mit Silky-Swift-Motor und überarbeitetem Steuerungsalgorithmus. Dieser soll auch bei hohen Serienbildraten eine zuverlässige Motivverfolgung ermöglichen. Super-ED- und SR-Glaselemente sowie spezielle Vergütungen sollen Abbildungsfehler und Reflexionen reduzieren.
Der integrierte Bildstabilisator bietet laut Hersteller in Verbindung mit Synchro-VR einen Verwacklungsausgleich von bis zu 6,5 Blendenstufen. Der Wert wurde mit einer Nikon Z6III ohne aktivierten Telekonverter ermittelt.
Leichteres Gehäuse und flexible Bedienung
Mit rund 2.735 Gramm wiegt das neue Telezoom etwa 515 Gramm weniger als das entsprechende Vorgängermodell mit F-Bajonett. Dank des internen Zoommechanismus bleibt die Baulänge beim Verändern der Brennweite konstant.
Zur Ausstattung gehören frei belegbare Funktionstasten, ein anpassbarer Einstellring und ein Arca-Swiss-kompatibler Stativadapterring. Filter können sowohl vorne eingeschraubt als auch rückseitig eingesetzt werden. Das Gehäuse ist gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet, während eine Fluorvergütung die Reinigung der Frontlinse erleichtern soll.
Preis und Verfügbarkeit
Das Nikon NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S soll Mitte November 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 15.749 Euro erhältlich sein.
Pressemitteilung Nikon:
Vorstellung des professionellen Sportobjektivs NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S
Düsseldorf, 29. Oktober 2026 – Nikon stellt heute das weltweit erste1 Telezoomobjektiv mit einer konstanten Lichtstärke von 1:2.8 und integriertem 1.4-fach-Telekonverter vor. Dieses leistungsstarke Objektiv der S-Line wurde speziell für professionelle Sportfotograf:innen entwickelt. Es ist darauf ausgelegt, entscheidende Momente jederzeit perfekt einzufangen. Die Bildqualität ist auch bei Verwendung des Telekonverters mit der eines Festbrennweitenobjektivs vergleichbar, der Autofokus arbeitet außerordentlich präzise und die Konstruktion ist robust und dennoch bemerkenswert leicht.
Von der Atmosphäre im Stadion bis hin zu Actionaufnahmen mitten im Spiel – das NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S versetzt Sportfotograf:innen genau ins Zentrum des Geschehens. Der integrierte 1.4-fach-Telekonverter erweitert den Brennweitenbereich von 120 bis 300 mm auf 168 bis 420 mm, und im DX-Format sogar auf 630 mm. Dank der hohen durchgängigen Lichtstärke von 1:2.8 und des fortschrittlichen optischen Aufbaus der S-Line ist eine beeindruckende Detailwiedergabe bei jeder Brennweite möglich. Spezielle Linsen und Vergütungen sorgen für kontrastreiche Bilder mit außergewöhnlicher Klarheit, auch bei starkem Sonnenlicht oder unter heller künstlicher Beleuchtung.
Im Vergleich zu seinem Vorgängermodell mit F-Bajonett bietet das NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S zudem eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich Reaktionsgeschwindigkeit und Flexibilität. Das Silky Swift-AF-System von Nikon gewährleistet eine schnelle, geräuscharme und präzise Motivverfolgung. Ein neuer Steuerungsalgorithmus hält auch mit den höchsten Serienbildraten Schritt. Dieses Sportobjektiv mit Z-Bajonett ist auch mit dem integrierten Telekonverter etwa 515 g leichter als sein Vorgängermodell – und hilft Ermüdungserscheinungen beim Fotografieren aus der Hand vorzubeugen. Weiterhin überzeugen eine ausgewogene interne Zoomfunktion, besser anpassbare Bedienelemente, Arca-Swiss-Kompatibilität sowie die Möglichkeit, Filter an der Vorder- oder Rückseite zu verwenden.
Dirk Jasper, Product Manager bei Nikon Europe: „Das NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S steht für einige der besten professionellen Objektivtechnologien, die es derzeit gibt. Dieses hochleistungsfähige professionelle Zoomobjektiv wurde in der Praxis von Profis getestet, auf Grundlage ihres Feedbacks von uns weiterentwickelt und auf das nächste Level gehoben.“
Wichtigste Ausstattungsmerkmale: NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S
- Brennweitenbereich von 120 bis 420 mm mit integriertem 1.4-fachen Telekonverter: Die Bildqualität ist vergleichbar mit der eines Festbrennweitenobjektivs, auch bei aktiviertem Telekonverter.
- Hervorragende Wiedergabe, beeindruckende Detailtreue: Der optische Aufbau der S-Line liefert kontrastreiche Bilder von außergewöhnlicher Klarheit. Mit Super-ED- und SR-Glas sowie meso-amorphen und ARNEO-Vergütungen.
- Durchgängige Lichtstärke von 1:2.8 und einem integrierten Bildstabilisator (VR) mit bis zu 6,5 Blendenstufen2 Verwacklungsausgleich: Action festhalten, Motive vor einem weichen Bokeh hervorheben und bei niedrigeren ISO-Empfindlichkeiten gestochen scharfe, klare und detailreiche Bilder aufnehmen.
- Überzeugender Autofokus: Ein neues Maß an Präzision dank des Multi-Focusing Systems mit dem Schwingspulenmotor Silky Swift von Nikon. Ein neuer Steuerungsalgorithmus, der mit den höchsten Serienbildraten Schritt hält.
- Die leichte Bauweise beugt Ermüdungserscheinungen und Gewichtsbeschränkungen vor: Dieses lichtstarke Telezoomobjektiv wiegt ca. 2735 g und passt ins Handgepäck nach internationalem Standard.
- Individuell anpassbar: Der Einstellring kann auch als Fokussierring verwendet und den beiden Funktionstasten (L-Fn) oder dem Fn-Ring können Funktionen zugewiesen werden.
- Interner Zoom: Der Schwerpunkt bleibt konstant, sodass beim Zoomen eine ausgewogenere Handhabung gewährleistet ist.
- Hochwertige Abdichtung: Hält Staub, Schmutz und Feuchtigkeit fern. Eine Fluorvergütung erleichtert die Reinigung der Frontlinse.3
- Für anspruchsvolle Profis geschaffen: Dank der Arca-Swiss4-Kompatibilität lässt sich das Objektiv schnell vom Stativ abnehmen; sowohl vorne einschraubbare als auch hinten einsteckbare Filter werden unterstützt, und der charakteristische gelbe Ring ist auch bei aufgesetzter Gegenlichtblende sichtbar.
- Gegenlichtblende HB-120: Leichte Bajonett-Gegenlichtblende ohne hervorstehende Klemmknöpfe zur einfachen Aufbewahrung.
1 Stand: 29. Oktober 2026.
2 Bis zu 6,5 Blendenstufen interner Bildstabilisator mit Synchro-VR. Gemäß CIPA-Standard 2024. Leistungsdaten der Kompensation von Drehen/Neigen/Rollen, an der Z6III ohne Telekonverter (im Telebereich, im Modus [NORMAL]).
3 Eine Staub- und Spritzwasserfestigkeit des Objektivs kann nicht in allen Situationen und unter allen Bedingungen garantiert werden.
4 Der abnehmbare Stativadapterring des Objektivs ist für die Verwendung mit Arca-Swiss-Schraubklemmen ausgelegt. Hebelklemmen bieten möglicherweise keine ausreichende Haltekraft und werden daher nicht empfohlen.
Verfügbarkeit und Preis
Das NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S ist voraussichtlich Mitte November 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 15.749,00 EUR im Handel erhältlich.
Technische Daten – NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S
|Typ
|Nikon Z-Bajonett
|Format
|FX-FORMAT
|Brennweite
|
Ohne integrierten Telekonverter: 120 bis 300 mm. Mit integriertem Telekonverter: 168 bis 420 mm
|Größte Blende
|
Ohne integrierten Telekonverter: f/2.8. Mit integriertem Telekonverter: f/4.0
|Kleinste Blende
|
Ohne integrierten Telekonverter: f/22. Mit integriertem Telekonverter: f/32
|Optischer Aufbau
|
30 Linsen in 24 Gruppen (davon 8 Linsen in 5 Gruppen im integrierten Telekonverter, 1 ED-Glas-Linse, 1 Super-ED-Glas-Linse, 1 asphärische Linse, 1 Fluoritlinse und 1 SR-Glas-Linse, Linsen mit meso-amorpher und ARNEO-Vergütung und ein Schutzglas mit Fluorvergütung)
|Bildwinkel
|
FX-Format, ohne integrierten Telekonverter: 20° 20’ bis 8° 10’. FX-Format, mit integriertem Telekonverter: 14° 40’ bis 5° 15’ DX-Format, ohne integrierten Telekonverter: 13° 20’ bis 5° 20’ DX-Format, mit integriertem Telekonverter: 9° 40’ bis 3° 50’
|Fokussiersystem
|
Innenfokussierung
|Naheinstellgrenze
|
120-mm-Zoomposition: 0,98 m. 135-mm-Zoomposition: 0,99 m. 150-mm-Zoomposition: 1,03 m. 180-mm-Zoomposition: 1,21 m. 200-mm-Zoomposition: 1,38 m. 250-mm-Zoomposition: 1,8 m. 300-mm-Zoomposition: 2 m
|Maximaler Abbildungsmaßstab
|
Ohne integrierten Telekonverter: 1:5,5 (bei einer Brennweite von 150 mm)
Mit integriertem Telekonverter: 1:4 (bei einer Brennweite von 210 mm)
|Anzahl der Blendenlamellen
|
9 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)
|Blendenbereich
|
Ohne integrierten Telekonverter: f/2.8 bis f/22. Mit integriertem Telekonverter: f/4 bis f/32
|Vergütung
|
Fluorvergütung, ARNEO-Vergütung, meso-amorphe Vergütung
|Filtergewinde
|
112 mm (P = 1,0 mm)
|Abmessungen (Durchmesser x Länge (ab Bajonettauflage))
|
ca. 128 mm x 353,5 mm
|Gewicht
|
ca. 2735 g
|Autofokus
|
Ja
|Fokussierung
|
Autofokus, manueller Fokus
|Mitgeliefertes Zubehör
|
Objektivdeckel LC-112B (vorderer Deckel), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel), Gegenlichtblende HB-120,
Trageriemen LN-4, Objektivtasche CL-L3
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