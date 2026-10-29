Im Inneren setzt Sony auf ­Geschwindigkeit. Der Exmor-RS-Sensor im 1-Zoll-Format löst mit rund 20 Megapixeln auf. Das wirkt auf dem Papier unspektakulär, passt aber zum Konzept: Die Datenmengen bleiben überschaubar, während die Sensorarchitektur hohe Serienbildraten und einen flotten Autofokus ermöglicht.

Gerade im langen Telebereich ist das wichtig. Bei 600 mm wird aus einem kleinen Vogel am Himmel oder einem weit entfernten Sportler schnell ein Motiv, das den Bildausschnitt mit jeder Bewegung verlässt. Die Motiverkennung kann solche Situationen deutlich vereinfachen. Im Menü stehen verschiedene Motivklassen zur Wahl; auf Wunsch entscheidet die Automatik selbst, wonach sie suchen soll. Bei wechselnden Motiven muss man die Erkennung so nicht jedes Mal umstellen und kann sich stärker auf Ausschnitt und Moment konzentrieren. Beeindruckt hat uns die Treffsicherheit vom Insekten-Autofokus in der Praxis.

Mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde passt auch die Serienbildgeschwindigkeit zum Anspruch als Natur- und Actionkamera. Positiv ist, dass Sony hinter den hohen Spitzenwert einen großzügigen Puffer stellt. Bei längeren Bewegungsabläufen bleibt dadurch mehr Spielraum, den entscheidenden Moment innerhalb einer Serie zu erwischen. Unsere Labormessungen zeigen allerdings, dass die RX10 V nach dem Einschalten etwas Anlauf braucht. Bis zum ersten Bild vergehen rund 2,9 Sekunden. Danach arbeitet sie allerdings sehr flott: Zwischen zwei Einzelaufnahmen liegen nur rund 0,17 Sekunden. Die Panasonic L10 benötigte im Test 0,49 Sekunden. Wer die Sony auf einer Tour eingeschaltet lässt, erlebt sie also wesentlich reaktionsfreudiger, als es die Startzeit vermuten lässt.

Beim Autofokus zeigt sich ein ähnliches Bild. Im Weitwinkel löste die RX10 V in unserem Labor nach schnellen 0,15 Sekunden aus. Am langen Teleende waren es 0,48 Sekunden. Für spontane Teleaufnahmen lohnt es sich deshalb, ein Motiv frühzeitig zu verfolgen, statt die Kamera erst im entscheidenden Moment aus dem Stand scharf stellen zu lassen. Ist die Verfolgung aktiv, passen Reichweite, Serienbildtempo und Motiverkennung gut zusammen.