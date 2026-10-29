Mit 24–600-mm-Zoom, hohem Tempo und starker Videoausstattung will die Sony RX10 V möglichst viele Motive mit nur einer Kamera abdecken. Wir haben uns im CHIP-Testlabor und in der Praxis angesehen, was die Bridge-Kamera von Sony draufhat.
Sony RX10 V
- Sensor: 20 MP, 1 Zoll, CMOS
- Brennweite (Objektiv): 24–600 mm (KB)
- ISO-Bereich: 100-12.800 (erweitert: 64-12.800)
- Kürzeste Verschlusszeit: 1/16.000 s
- Bildstabilisierung: ja, im Objektiv
- Video: 4K/120p
- Display: 3,0 Zoll, 1.620.000 Bildpunkte
- Sucher: ja, elektronisch
- Speichermedien: 1x SDHC/SDXC (UHS-II)
- Gewicht: 1.111 g
- Preis: ca. 2.500 Euro (zum Zeitpunkt des Testberichts)
- www.sony.de
Kompaktkameras sind wieder gefragt. Leica feiert mit der Q-Serie Erfolge, Fujifilm trifft mit der X100VI einen Nerv, und auch Sony ist mit der RX1R in den wieder aufblühenden Markt eingestiegen. Gemeinsam ist diesen Modellen allerdings eine feste Brennweite. Die Sony Cyber-shot DSC-RX10 V, kurz RX10 V, verfolgt einen anderen Ansatz: Wie die Panasonic Lumix DC-L10 kombiniert sie einen 1-Zoll-Sensor mit einem fest verbauten Zoom und einer Bedienung für ambitionierte Foto- und Videografen. Schon die erste RX10 sorgte vor rund 13 Jahren für Aufmerksamkeit, weil sie Foto- und Videowelt verband. Nach der RX10 IV von 2017 belebt Sony das Konzept nun überraschend wieder. Geblieben ist die Grundidee: Eine Kamera soll möglichst viele Aufnahmesituationen abdecken, ganz ohne Objektivwechsel.
Das entscheidende Argument der RX10 V steckt vorne am Gehäuse. Das fest verbaute Zeiss Vario-Sonnar T* deckt umgerechnet auf Kleinbild 24–600 mm ab. Damit reicht ein Dreh am Zoom, und man wandert von den Weitwinkel- bis weit in den Supertelebereich.
Gerade diese Spanne macht die Kamera interessant, denn mit einem größeren Sensor wäre ein ähnlich lichtstarkes 24–600-mm-Objektiv kaum in vergleichbarer Größe zu realisieren. Der kleinere 1-Zoll-Sensor ist da ein wesentlicher Teil des Konzepts.
Auch die Lichtstärke passt dazu. Im Weitwinkel startet das Objektiv bei f/2,4. Bereits ab etwa 100 mm liegt die Offenblende bei f/4. Entscheidend ist, dass f/4 anschließend bis zum langen Ende erhalten bleibt. Bei umgerechnet 600 mm hilft die Lichtstärke, die bei langen Brennweiten nötigen kurzen Verschlusszeiten auch kurzzuhalten. Gleichzeitig lässt sich der Hintergrund bei Teleaufnahmen mit der größtmöglichen offenen Blende von f/4 angenehm beruhigen. Die kurze Naheinstellgrenze erweitert den Einsatzbereich um Nahaufnahmen. Das Zoom lädt so dazu ein, innerhalb einer Szene verschiedene Bildideen auszuprobieren.
Der Begriff Kompaktkamera kann bei der Sony RX10 V leicht in die Irre führen. Mit gut 1,1 Kilogramm inklusive Akku und Speicherkarte und einem voluminösen Objektivtubus ist sie kein Modell für die Jackentasche. Eher erinnert sie an eine kleine Systemkamera mit kräftigem Zoom. Diese Größe sollte man jedoch im Verhältnis zur Brennweite sehen: Wer mit einer DSLM 24 bis 600 mm abdecken möchte, braucht mehrere Objektive oder ein deutlich größeres Telezoom. Hier spielt die Sony RX10 V ihren All-in-one-Gedanken aus.
Sony orientiert sich bei der Bedienung stark an den eigenen Alpha-Kameras. Spannender als die Zahl der Tasten und Räder ist, wie stark das Objektiv eingebunden ist. Blende und Zoom lassen sich direkt am Tubus steuern, sodass die linke Hand ähnlich arbeitet wie an einem Wechselobjektiv. Ganz mechanisch fühlt sich das allerdings nicht an. Der Zoomring ist elektronisch angebunden und reagiert mit leichter Verzögerung. Beim exakten Bildausschnitt muss man sich daran gewöhnen. Die Wippe am Auslöser arbeitet berechenbarer, ist beim sehr feinen Heranzoomen aber ebenfalls nicht so präzise wie ein mechanischer Zoomring. Nach etwas
Eingewöhnung gelingt das aber recht gut.
Features in der Praxis
Statt hier noch einmal alle Daten von Sucher, Display und Anschlüssen aufzuzählen, wollen wir auf deren Konsequenzen im Einsatz eingehen. So lässt sich der Monitor zwar für hohe und niedrige Kamerapositionen klappen, aber nicht seitlich ausschwenken. Für Fotografen reicht das häufig aus, Solo-Filmer hätten von einem vollständig drehbaren Display stärker profitiert. Dafür drehen sich die Anzeigen im Hochformat mit – praktisch. Beim Speicher bleibt Sony dafür konservativ: Es gibt nur einen SD-Kartenschacht. UHS-II ist für die meisten Aufnahmeformate schnell genug, bei einer Kamera mit 30 Bildern pro Sekunde und hohen 4K-Datenraten hätten wir uns aber mehr Reserven gewünscht. Ein zweiter Schacht würde parallele Sicherung oder eine Trennung von Foto und Video erlauben. Die Platzierung des Speicherkartenslots im Akkufach ist aus anderen Kompaktkameramodellen bekannt, allerdings ist der Slot eher fummelig zu erreichen.
Tempo statt Megapixelrekord
Im Inneren setzt Sony auf Geschwindigkeit. Der Exmor-RS-Sensor im 1-Zoll-Format löst mit rund 20 Megapixeln auf. Das wirkt auf dem Papier unspektakulär, passt aber zum Konzept: Die Datenmengen bleiben überschaubar, während die Sensorarchitektur hohe Serienbildraten und einen flotten Autofokus ermöglicht.
Gerade im langen Telebereich ist das wichtig. Bei 600 mm wird aus einem kleinen Vogel am Himmel oder einem weit entfernten Sportler schnell ein Motiv, das den Bildausschnitt mit jeder Bewegung verlässt. Die Motiverkennung kann solche Situationen deutlich vereinfachen. Im Menü stehen verschiedene Motivklassen zur Wahl; auf Wunsch entscheidet die Automatik selbst, wonach sie suchen soll. Bei wechselnden Motiven muss man die Erkennung so nicht jedes Mal umstellen und kann sich stärker auf Ausschnitt und Moment konzentrieren. Beeindruckt hat uns die Treffsicherheit vom Insekten-Autofokus in der Praxis.
Mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde passt auch die Serienbildgeschwindigkeit zum Anspruch als Natur- und Actionkamera. Positiv ist, dass Sony hinter den hohen Spitzenwert einen großzügigen Puffer stellt. Bei längeren Bewegungsabläufen bleibt dadurch mehr Spielraum, den entscheidenden Moment innerhalb einer Serie zu erwischen. Unsere Labormessungen zeigen allerdings, dass die RX10 V nach dem Einschalten etwas Anlauf braucht. Bis zum ersten Bild vergehen rund 2,9 Sekunden. Danach arbeitet sie allerdings sehr flott: Zwischen zwei Einzelaufnahmen liegen nur rund 0,17 Sekunden. Die Panasonic L10 benötigte im Test 0,49 Sekunden. Wer die Sony auf einer Tour eingeschaltet lässt, erlebt sie also wesentlich reaktionsfreudiger, als es die Startzeit vermuten lässt.
Beim Autofokus zeigt sich ein ähnliches Bild. Im Weitwinkel löste die RX10 V in unserem Labor nach schnellen 0,15 Sekunden aus. Am langen Teleende waren es 0,48 Sekunden. Für spontane Teleaufnahmen lohnt es sich deshalb, ein Motiv frühzeitig zu verfolgen, statt die Kamera erst im entscheidenden Moment aus dem Stand scharf stellen zu lassen. Ist die Verfolgung aktiv, passen Reichweite, Serienbildtempo und Motiverkennung gut zusammen.
Menü-Features, die wir gut finden
Auch für Filmer interessant
Für Filmer ist die RX10 V mehr als eine Fotokamera mit Videotaste. Sony übernimmt zahlreiche Funktionen aus der Alpha-Reihe: 4K mit hohen Bildraten, interne 10-Bit-Aufzeichnung mit 4:2:2-Farbabtastung, Log- und Cine-Profile sowie Timecode-Optionen. Eine RAW-Ausgabe fehlt zwar, dürfte angesichts der internen 10-Bit-Formate für viele Anwender aber weniger schwer wiegen.
Gerade beim Filmen ist das fest verbaute 24–600-mm-Zoom die Besonderheit: Vom weiten Establishing Shot bis zum engen Ausschnitt aus großer Distanz bleibt alles ohne Objektivwechsel möglich. Nicht ganz dazu passen die gewöhnungsbedürftige Zoomsteuerung, der nur klappbare Monitor und der einzelne SD-Kartenschacht. Für hybride Foto-Video-Projekte ist die Ausstattung dennoch ungewöhnlich umfangreich.
Viel Brennweite macht kreativ
Was die RX10 V ausmacht, wurde uns weniger beim Blick ins Menü als beim Fotografieren in Mittenwald klar. Auf dem Bozner Markt und in der Umgebung wechselten die Motive ständig: Marktstände, Menschen, Details und dahinter die Alpen. Mit einem üblichen Standardzoom hätte man sich mehrfach zwischen Übersicht und Nähe entscheiden müssen. Mit der Sony blieb diese Entscheidung offen. Ein kurzer Dreh am Zoom genügte, um aus derselben Position eine völlig andere Bildwirkung zu erzeugen.
Redakteurin Sarah Alexandra Fechler nutzte besonders den langen Telebereich in ihren Fotos. Für unser Aufmacherbild rückten die am Abend von der Sonne glühenden Alpen optisch in den Mittelpunkt. Auch bei einer weiteren Aufnahme, bei der Birkenäste die Berge rahmen, half der enge Bildwinkel, störende Umgebung auszublenden und die Bildebenen bewusst zusammenzubringen. Solche Motive zeigen, dass 600 mm nicht nur für weit entfernte Tiere oder Sport gedacht sind. Lange Brennweiten können Landschaften grafischer wirken lassen und eröffnen Kompositionen, die mit einem Standardzoom kaum möglich wären.
Redakteur Ben Kraus nutzte die Reichweite dagegen ganz pragmatisch. Ein Schnitzer saß in einem abgesperrten Bereich für Schausteller, näher heranzugehen war nicht möglich. Mit einer festen Brennweite oder einem kurzen Zoom wäre die Aufnahme entweder ausgefallen oder deutlich weiter geworden. Die RX10 V kompensierte die fehlenden Schritte einfach optisch. Genau dieses Gefühl begleitete uns im Praxistest: Häufig war noch ein wenig Brennweite übrig, wenn bei anderen Kameras bereits Schluss gewesen wäre.
Der große Zoombereich verändert auch die Art, wie man nach Motiven sucht. Statt vor einer Szene über das Objektiv nachzudenken, kann man unmittelbar ausprobieren, ob das Bild eher von Nähe, Verdichtung oder Weite lebt. Das macht die RX10 V erstaunlich spielerisch – trotz ihres massiven Äußeren. Das Gewicht bleibt auf einer ganztägigen Tour spürbar. Gemessen daran, dass die Kamera vom Weitwinkel bis 600 mm alles in einem Gehäuse abdeckt, relativiert sich das gute Kilogramm aber schnell.
Sony richtet die RX10 V vor allem an ambitionierte Foto- und Videografen, die viel Brennweite benötigen und bewusst auf Wechselobjektive verzichten möchten. Mit einem Marktpreis von etwa 2.250 Euro zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe, liegt die Kamera allerdings schon in einem eher gehobenen Preissegment
Aus dem Testlabor
Trotz des vergleichsweise kleinen 1-Zoll-Sensors schlägt sich die Sony RX10 V im Labor gut. Bei niedrigen ISO-Werten und gutem Licht überzeugt sie mit einer sehr guten Detailtreue. Das sichtbare Bildrauschen bleibt bis ISO 1.600 angenehm gering, erst darüber greift die interne Aufbereitung stärker ein und feine Strukturen gehen deutlicher verloren. Deutlich wird außerdem der Einfluss des großen Zoombereichs: In der Telestellung fällt die gemessene Auflösung klar niedriger aus als im Weitwinkel. Positiv fällt dagegen die gute Korrektur des Objektivs auf. Die Verzeichnung hält sich sowohl am kurzen als auch am langen Ende in engen Grenzen. Auch Randabschattung ist im Weitwinkel praktisch kein Thema. Im Telebereich nimmt sie zwar sichtbar zu, fiel uns bei unseren Praxisaufnahmen aber kaum störend auf. Insgesamt liefert die RX10 V bei gutem Licht eine überzeugende Bildqualität – gemessen an Sensorgröße und 24–600-mm-Zoom sogar bemerkenswert ausgewogen.
Highlight-Funktion: Zoom-Wippe
Bei einem Zoombereich von 24 bis 600 mm kommt es nicht nur darauf an, wie viel Brennweite zur Verfügung steht, sondern darauf, wie schnell sich der gewünschte Bildausschnitt erreichen lässt. Genau hier kommt die Zoom-Wippe der Sony RX10 V ins Spiel. Wer vom Weitwinkel zügig in den Telebereich wechseln, kommt damit flotter ans Ziel als über den elektronisch angebundenen Zoomring am Objektiv. Anfangs braucht die Bedienung etwas Eingewöhnung, da Geschwindigkeit und Weg der Wippe ein gewisses Gefühl verlangen. Gerade beim sehr präzisen Anfahren eines Bildausschnitts schießt man anfangs auch einmal leicht über das Ziel hinaus. Hat man sich daran gewöhnt, funktioniert der Wechsel zwischen den Brennweiten aber gut – und fühlte sich für uns in der Praxis angenehmer an als mit dem Zoomring.
Unser Fazit: Sony RX10 V im Test
Die Sony RX10 V überzeugt als vielseitige All-in-one-Kamera mit starkem 24–600-mm-Zoom, hohem Tempo und guter Videoausstattung. Besonders naheliegend sind Natur- und Tierfotografie, Sport, Veranstaltungen und Reisen, bei denen ein geschlossenes System praktischer ist als eine Tasche mit mehreren Optiken. Gewicht und Preis verlangen aber eine bewusste Entscheidung für das Kamerakonzept.
Was uns gefällt …
- Großer Brennweitenbereich
- Schnelles Arbeitstempo
- Professionelle Videofeatures
… und was nicht so gut ist
- Gehobener Preis
- Gewicht und Maße
- Nur ein Speicherkartenslot
Technische Daten: Sony RX10 V
|Maximale Auflösung
|5.472 x 3.648 Pixel
|Effektive Pixel
|20 Millionen
|Sensor (Typ / Größe)
|CMOS / 1 Zoll
|Bildstabilisator
|Objektiv
|Sucher /
Blitz / Blitzschuh
|elektronisch / ━ / ●
|Display (Größe /
Auflösung)
|3,0 Zoll /
1.620.000 Subpixel
|Touchscreen / beweglich
|● / ●
|Optisches Zoom
|23-fach
|Brennweite (Kleinbild)
|24 - 600 mm
|Lichtstärke Objektiv
|f/2,4 - 4,0
|Belichtungsmodi P/A/S/M
|● / ● / ● / ●
|Verschlusszeit / Bulb
|30 - 1/16000 s / ●
|ISO-Bereich (ohne / mit Erweiterung)
|100 - 12.800 / 64 - 12.800
|Bildformate
|RAW+JPEG
|Video-Auflösung
|2.160/120p
1.080/120p
|Video: manuelle Blende / ISO /
AF-Punkt wählbar / AF-C / Zoom
|● / ● /
● / ● / ●
|WLAN / NFC / GPS / Bluetooth
|● (b/g/n/ac) / ━ / ━ / ●
|Speichermedium
|SDXC
|USB / HDMI
|Typ-C / micro-HDMI
|Via USB laden
|●
|Mikrofon- / Kopfhörer-Klinke
|━ / ━
|Akku-Typ / Preis (ca.)
|NP-FZ100 / 70 Euro
|Abgedichtet / wasserdicht
|● / ━
|Abmessungen / Gewicht
|136 x 95 x 151 mm / 1111 g
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