Die Epson International Pano Awards 2026 haben ihre Gewinner gekürt. Mehr als 4.000 Beiträge aus 93 Ländern gingen ins Rennen. Erstmals gab es eigene Kategorien für Luftbildfotografie.

Bei den 17. Epson International Pano Awards hat sich der spanische Fotograf Daniel Viñé Garcia den Gesamtsieg in der offenen Klasse gesichert. Sein Landsmann Tomás Sánchez Ruiz wurde als bester Amateurfotograf ausgezeichnet.

Nach Angaben der Veranstalter wurden insgesamt 4.084 Beiträge aus 93 Ländern eingereicht – 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Eine Neuerung waren die eigenen Kategorien für Luftbildfotografie, auf die 680 Einreichungen entfielen.

Siegerbild aus 33 Einzelaufnahmen

Daniel Viñé Garcia gewann mit einer Bildserie aus den südamerikanischen Anden. Sein ausgezeichnetes Panorama „The Sleeping Giant“ zeigt die Vulkane Parinacota und Pomerape in Chile bei Sonnenuntergang. Die ursprüngliche 360-Grad-Aufnahme setzte der Fotograf aus 33 Einzelbildern zusammen.

In der Kategorie Natur und Landschaft gewann Mikel Iraeta mit „Double arch on Milford Sound“. Das Bild zeigt die Milchstraße über einer neuseeländischen Fjordlandschaft und besteht aus 107 Einzelaufnahmen.

Den Preis für Architekturpanoramen erhielt Xuecheng Liu aus den USA. Sein Bild „Center of the Cosmos“ zeigt den New Yorker Times Square aus der Vogelperspektive.

Polarlichter und neue Luftbildkategorien

Amateurfotograf des Jahres wurde Tomás Sánchez Ruiz. Sein Siegerbild „Double Arch Over Stokksnes“ entstand auf Island und zeigt Polarlichter über einer verschneiten Küstenlandschaft.

In der neuen Luftbildkategorie der Amateure gewann Xuejun Long aus China. Seine Aufnahme „Journey of Life“ zeigt den Magadisee in Kenia mit seinen auffälligen Bodenstrukturen und einem Schwarm Flamingos.

Den Epson Digital Art Prize erhielten Preeti und Prashant Chacko aus Indien. Ihr Schwarz-Weiß-Foto „The Rugby Players“ zeigt mehrere laufende Nashörner in einem kenianischen Wildreservat.

Weitere Preise für 360-Grad-Fotografie

Als VR/360 Photographer of the Year wurde Marcio Esteves Cabral aus Brasilien für eine Unterwasseraufnahme in Mexiko ausgezeichnet. Der Curator’s Award ging an Max Terwindt aus den Niederlanden für sein Drohnenpanorama „Antarctic Nights“.

Die Epson International Pano Awards wurden 2009 gegründet und zeichnen Panoramaaufnahmen aus unterschiedlichen fotografischen Bereichen aus. Epson Australia und Epson Southeast Asia unterstützen den Wettbewerb als Sponsoren.

Die vollständige Galerie der Gewinnerbilder ist auf der offiziellen Website abrufbar.

Bild: Daniel Viñé Garcia – The Sleeping Giant; Open Photographer of the Year, Epson International Pano Awards