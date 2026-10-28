Mit „Echoes of the Past. Gisèle Freund im Spiegel heutiger Fotografie“ widmet die Leica Galerie Frankfurt der Fotografin Gisèle Freund eine Gruppenausstellung. Vom 30. Oktober 2026 bis zum 10. Februar 2027 sind Arbeiten von Jessica Backhaus, Kristin Bethge und Andrea Hoyer zu sehen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten von Freunds fotografischem Werk auseinandersetzen. Der Eintritt ist kostenlos.

Im Mittelpunkt der Gruppenausstellung „Echoes of the Past. Gisèle Freund im Spiegel heutiger Fotografie“ steht das fotografische Erbe von Gisèle Freund, dessen Themen drei zeitgenössische Fotografinnen aus unterschiedlichen Perspektiven aufgreifen. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Frankfurt, das parallel eine umfassende Retrospektive zu Freund präsentiert.

Gisèle Freund zwischen Porträt und Reportage

Gisèle Freund zählt zu den bekannten Persönlichkeiten der Fotografiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Die jüdische Fotografin beschäftigte sich nicht nur praktisch, sondern auch wissenschaftlich mit dem Medium. Mitte des vergangenen Jahrhunderts verfasste sie die erste Dissertation über die Geschichte der Fotografie.

Die Frankfurter Ausstellung soll verdeutlichen, wie sich Freunds Beschäftigung mit Menschen, gesellschaftlichen Fragen und visuellen Ausdrucksformen in der heutigen Fotografie wiederfinden lässt.

Mit Jessica Backhaus, Kristin Bethge und Andrea Hoyer sind drei Künstlerinnen vertreten, deren fotografische Ansätze unterschiedliche Verbindungen zu Gisèle Freund aufweisen.

Begleitprogramm mit Führungen und Gesprächen

Ergänzend zur Ausstellung sind verschiedene Veranstaltungen geplant, darunter monatliche Führungen mit den Kuratoren. Außerdem ist eine Signierstunde mit Kristin Bethge vorgesehen.

Für Ende Januar 2027 kündigt das Jüdische Museum Frankfurt zudem ein moderiertes Gespräch mit Jessica Backhaus an. Konkrete Veranstaltungstermine wollen die Organisatoren zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Die Zusammenarbeit zwischen der Leica Galerie und dem Jüdischen Museum ermöglicht es Besuchern, Freunds historische Fotografien und die zeitgenössischen Interpretationen in zwei Ausstellungen kennenzulernen.

Leica Galerien bestehen seit 50 Jahren

Die Ausstellung fällt in das Jubiläumsjahr der Leica Galerien. Das Unternehmen eröffnete 1976 in Wetzlar seinen ersten Ausstellungsraum für Fotografie. Seitdem ist ein internationales Netzwerk von Galerien entstanden, das fotografische Arbeiten unterschiedlicher Künstler und Generationen präsentiert.

Mit der Frankfurter Gruppenausstellung setzt Leica die Auseinandersetzung mit historischen und gegenwärtigen Positionen der Fotografie fort.

Öffnungszeiten und Eintritt

„Echoes of the Past. Gisèle Freund im Spiegel heutiger Fotografie“ ist vom 30. Oktober 2026 bis zum 10. Februar 2027 in der Leica Galerie Frankfurt zu sehen.

Die Galerie befindet sich im Großen Hirschgraben 15, 60311 Frankfurt am Main. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 18:30 Uhr sowie samstags von 10 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Pressemitteilung Leica: