Mit „Echoes of the Past. Gisèle Freund im Spiegel heutiger Fotografie“ widmet die Leica Galerie Frankfurt der Fotografin Gisèle Freund eine Gruppenausstellung. Vom 30. Oktober 2026 bis zum 10. Februar 2027 sind Arbeiten von Jessica Backhaus, Kristin Bethge und Andrea Hoyer zu sehen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten von Freunds fotografischem Werk auseinandersetzen. Der Eintritt ist kostenlos.
Im Mittelpunkt der Gruppenausstellung „Echoes of the Past. Gisèle Freund im Spiegel heutiger Fotografie“ steht das fotografische Erbe von Gisèle Freund, dessen Themen drei zeitgenössische Fotografinnen aus unterschiedlichen Perspektiven aufgreifen. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Frankfurt, das parallel eine umfassende Retrospektive zu Freund präsentiert.
Gisèle Freund zwischen Porträt und Reportage
Gisèle Freund zählt zu den bekannten Persönlichkeiten der Fotografiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Die jüdische Fotografin beschäftigte sich nicht nur praktisch, sondern auch wissenschaftlich mit dem Medium. Mitte des vergangenen Jahrhunderts verfasste sie die erste Dissertation über die Geschichte der Fotografie.
Die Frankfurter Ausstellung soll verdeutlichen, wie sich Freunds Beschäftigung mit Menschen, gesellschaftlichen Fragen und visuellen Ausdrucksformen in der heutigen Fotografie wiederfinden lässt.
Mit Jessica Backhaus, Kristin Bethge und Andrea Hoyer sind drei Künstlerinnen vertreten, deren fotografische Ansätze unterschiedliche Verbindungen zu Gisèle Freund aufweisen.
Begleitprogramm mit Führungen und Gesprächen
Ergänzend zur Ausstellung sind verschiedene Veranstaltungen geplant, darunter monatliche Führungen mit den Kuratoren. Außerdem ist eine Signierstunde mit Kristin Bethge vorgesehen.
Für Ende Januar 2027 kündigt das Jüdische Museum Frankfurt zudem ein moderiertes Gespräch mit Jessica Backhaus an. Konkrete Veranstaltungstermine wollen die Organisatoren zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.
Die Zusammenarbeit zwischen der Leica Galerie und dem Jüdischen Museum ermöglicht es Besuchern, Freunds historische Fotografien und die zeitgenössischen Interpretationen in zwei Ausstellungen kennenzulernen.
Leica Galerien bestehen seit 50 Jahren
Die Ausstellung fällt in das Jubiläumsjahr der Leica Galerien. Das Unternehmen eröffnete 1976 in Wetzlar seinen ersten Ausstellungsraum für Fotografie. Seitdem ist ein internationales Netzwerk von Galerien entstanden, das fotografische Arbeiten unterschiedlicher Künstler und Generationen präsentiert.
Mit der Frankfurter Gruppenausstellung setzt Leica die Auseinandersetzung mit historischen und gegenwärtigen Positionen der Fotografie fort.
Öffnungszeiten und Eintritt
„Echoes of the Past. Gisèle Freund im Spiegel heutiger Fotografie“ ist vom 30. Oktober 2026 bis zum 10. Februar 2027 in der Leica Galerie Frankfurt zu sehen.
Die Galerie befindet sich im Großen Hirschgraben 15, 60311 Frankfurt am Main. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 18:30 Uhr sowie samstags von 10 bis 17 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Pressemitteilung Leica:
Die Leica Galerie Frankfurt präsentiert die Gruppenausstellung „Echoes of the Past. Gisèle Freund im Spiegel heutiger Fotografie“
Vom 30. Oktober 2026 bis zum 10. Februar 2027 treten drei zeitgenössische Fotografinnen in einen fotografischen Dialog mit Gisèle Freund.
Wetzlar, 14. Oktober 2026. Vom 30. Oktober 2026 bis zum 10. Februar 2027 zeigt die Leica Galerie Frankfurt die Gruppenausstellung „Echoes of the Past. Gisèle Freund im Spiegel heutiger Fotografie“. Ausgehend vom Werk der jüdischen Fotografin Gisèle Freund versammelt die Ausstellung Arbeiten von Jessica Backhaus, Kristin Bethge und Andrea Hoyer. Sie greifen Themen und Perspektiven auf, die Freunds fotografisches Schaffen geprägt haben, und begegnen ihrem Werk aus heutiger Sicht. Die Ausstellung ist in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Frankfurt entstanden. Zeitgleich zeigt das Museum eine große Retrospektive zu Gisèle Freund.
Gisèle Freund: Fotografie als Geschichte und Porträt
Gisèle Freund schrieb Mitte des 20. Jahrhunderts die erste Dissertation zur Geschichte der Fotografie. Bekannt wurde sie auch durch ihre Porträts von Schriftstellerinnen und Schriftstellern wie James Joyce, Virginia Woolf und Jean-Paul Sartre. Auf Reisen in Südamerika schuf sie sozialkritische Reportagen sowie Porträts von Frida Kahlo und Diego Rivera.
Drei zeitgenössische Positionen
In den 1990er Jahren wurde Gisèle Freund zur Mentorin der jungen Fotografin Jessica Backhaus. Deren sorgfältig komponierte Detailstudien und abstrakten Farbwelten haben sie zu einer prägenden Position der zeitgenössischen Fotoszene gemacht. Die in Berlin und Rio de Janeiro ansässige Fotografin Kristin Bethge schlägt mit ihrem Werk eine Brücke zwischen verschiedenen Kulturen. Ihre intensive, grafisch-poetische Bildsprache ergänzt sie durch lyrische Zeilen. Ihre Arbeiten werden in dieser Ausstellung erstmals einem breiten Publikum vorgestellt.
Andrea Hoyer widmet sich in ihrem Langzeitprojekt „Stätten der Erinnerung“ den Themen Erinnerung, Archiv und Identität. 2003 wurde sie als erste Fotografin mit dem Leica Oskar Barnack Award ausgezeichnet.
Begleitprogramm
Ein begleitendes Rahmenprogramm umfasst monatliche Kuratorenführungen sowie ein Booksigning mit Kristin Bethge. Im Jüdischen Museum Frankfurt findet außerdem Ende Januar ein moderiertes Gespräch mit Jessica Backhaus statt. Termine werden gesondert bekanntgegeben. Die Ausstellung ist vom 30. Oktober 2026 bis zum 10. Februar 2027 in der Leica Galerie Frankfurt, Großer Hirschgraben 15, 60311 Frankfurt am Main, zu sehen. Die Galerie ist montags bis freitags von 10.00 bis 18.30 Uhr und samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
50 Jahre Leica Galerien
Seit 50 Jahren sind Leica Galerien weltweit mehr als reine Ausstellungsräume. Sie sind Orte der Imagination des Dialogs und der Begegnung. Von der ersten Leica Galerie in Wetzlar 1976 wächst bis heute ein globales Netzwerk internationaler Leica Galerien über Kontinente hinweg, verbunden durch die Überzeugung, dass Bilder Menschen bewegen und Perspektiven verändern können. Leica Galerien feiern die Kunst des Sehens und die Kraft der Fotografie. Sie vereinen seit einem halben Jahrhundert Kulturen, Generationen und Geschichten über Grenzen hinweg und stärken das Verständnis, dass wahre Fotografie zeitlos ist und Sehen eine universelle Sprache bleibt.
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