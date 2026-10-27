Sigma hat mit der FP2 eine neue spiegellose Vollformatkamera vorgestellt, die sich sowohl an Fotografen als auch an Filmemacher richtet. Zur Ausstattung gehören ein teilweise gestapelter 24,5-Megapixel-Sensor, 6K-OpenGate-Videoaufnahmen und ein interner Speicher mit 70 GB. Die Kamera soll im November 2026 auf den Markt kommen.

Das neue Modell kombiniert einen Vollformatsensor mit Foto- und Videofunktionen in einem besonders kleinen Gehäuse. Nach eigenen Angaben bietet Sigma damit die derzeit kleinste spiegellose Vollformatkamera auf dem Markt. Diese Einordnung basiert auf einer Untersuchung von Sigma mit Stand Oktober 2026.

Die Sigma FP2 setzt das modulare Konzept der bisherigen Modelle Sigma fp und Sigma fp L fort. Neben einer überarbeiteten Bedienung bietet die Kamera einen neuen Bildsensor, ein neigbares Display und zusätzliche Funktionen für die Videoproduktion. Über den L-Mount-Anschluss lassen sich kompatible Wechselobjektive verwenden.

Vollformatsensor mit 24,5 Megapixeln

Im Inneren der Sigma FP2 arbeitet ein teilweise gestapelter CMOS-Sensor mit einer Auflösung von 24,5 Megapixeln. Die Sensorarchitektur soll eine schnellere Verarbeitung der Bilddaten ermöglichen und insbesondere Rolling-Shutter-Effekte reduzieren. Diese können bei schnellen Bewegungen oder Kameraschwenks zu sichtbaren Verzerrungen führen.

Laut Sigma soll die neue Sensorgeneration außerdem einen größeren Dynamikumfang und eine verbesserte Detailwiedergabe ermöglichen. Auch bei der Autofokusleistung verspricht der Hersteller Fortschritte gegenüber den bisherigen Modellen. Das Autofokussystem unterstützt eine automatische Motiverkennung für Menschen, Tiere und Vögel. Sigma zufolge soll die Fokussierung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen zuverlässig funktionieren.

Für bewegte Motive stehen Serienaufnahmen mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde zur Verfügung. Dabei lassen sich laut Hersteller bis zu 200 Aufnahmen hintereinander erstellen. Zur individuellen Bildgestaltung bietet die FP2 insgesamt 13 Farbmodi. Diese lassen sich über eine eigene Color-Taste aufrufen und verändern die Farbwiedergabe bereits während der Aufnahme.

Neigbares Display und optionaler Sucher

Eine Neuerung gegenüber dem ursprünglichen Kamerakonzept ist das bewegliche LC-Display. Der Bildschirm lässt sich um bis zu 90 Grad nach oben und um 45 Grad nach unten neigen. Dadurch können Fotografen das Motiv auch bei bodennahen Aufnahmen oder aus erhöhter Position kontrollieren.

Einen integrierten elektronischen Sucher besitzt die Kamera nicht. Sigma bietet stattdessen den optionalen Electronic Viewfinder EVF-21 an, der über USB-C angeschlossen wird. Der externe Sucher verfügt über ein 0,5 Zoll großes OLED-Display mit rund 5,76 Millionen Bildpunkten. Er lässt sich um bis zu 90 Grad nach oben schwenken und besitzt einen Augensensor sowie eine abnehmbare Augenmuschel.

Alternativ steht der LCD Viewfinder LVF-21 zur Verfügung. Dieser wird vor dem Kameradisplay montiert und soll durch eine 2,5-fache Vergrößerung die Schärfekontrolle erleichtern. Eine Dioptrienkorrektur zwischen −2 und +1 dpt ist ebenfalls vorhanden.

6K-OpenGate für flexible Videoformate

Neben der Fotografie legt Sigma bei der FP2 einen Schwerpunkt auf Videoaufnahmen. Über einen Schalter auf der Gehäuseoberseite kann zwischen dem Still-Modus für Fotos und dem Cine-Modus für Filmaufnahmen gewechselt werden. Beide Betriebsarten verfügen über eigene Bedienoberflächen und unterschiedliche Aufnahmefunktionen. Damit soll sich die Kamera ohne aufwendige Umstellungen für Foto- und Videoproduktionen einsetzen lassen.

Im Videomodus unterstützt die FP2 Aufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 6K im OpenGate-Verfahren. Dabei wird die gesamte Sensorfläche genutzt, anstatt das Bild bereits bei der Aufnahme auf ein bestimmtes Seitenverhältnis zu beschneiden. Das ermöglicht es, aus demselben Ausgangsmaterial unterschiedliche Bildformate zu erstellen. Beispielsweise können Filmaufnahmen nachträglich für klassische Querformate oder vertikale Social-Media-Videos angepasst werden.

Für die Nachbearbeitung unterstützt die Kamera ProRes RAW sowie das von Leica entwickelte L-Log-Profil. Sigma gibt einen Dynamikumfang von bis zu 14,1 Blendenstufen bei 4K-Vollformataufnahmen mit L-Log an. Bei ISO 1250 und höheren Empfindlichkeiten sollen sieben Blendenstufen Reserve in den hellen Bildbereichen zur Verfügung stehen.

32-Bit-Float-Audio und Funktionen für Filmproduktionen

Für die Tonaufzeichnung unterstützt die Sigma FP2 auch 32-Bit-Float-Audio. Das Format bietet einen großen Dynamikbereich und kann die Nachbearbeitung von Aufnahmen mit stark schwankenden Lautstärken erleichtern. Allerdings ist die Funktion nicht ohne zusätzliches Zubehör nutzbar. Erforderlich sind der optionale Blitzschuhadapter HU-21 sowie kompatible Audiogeräte von Panasonic, konkret der DMW-XLR2 und der DMW-DMS1.

Für Filmproduktionen bietet die Kamera außerdem eine Director’s-Viewfinder-Funktion. Damit können Anwender den Bildausschnitt verschiedener professioneller Kinokameras simulieren. Unterstützt werden unter anderem die ARRI ALEXA 35 sowie die Sony VENICE 2 und BURANO. Auch eine Entzerrungsfunktion für anamorphotische Objektive ist vorhanden. Diese soll die Bildkontrolle beim Einsatz entsprechender Filmoptiken erleichtern.

Mit diesen Funktionen richtet sich die FP2 nicht ausschließlich an Fotografen, sondern auch an Anwender, die eine kompakte Kamera für Dokumentationen, kleinere Filmproduktionen oder als zusätzliche Kamera am Set benötigen.

70 GB interner Speicher und längere Akkulaufzeit

Neben einem Steckplatz für SD-Speicherkarten besitzt die Sigma FP2 einen integrierten Speicher mit einer Kapazität von 70 GB. Dieser soll schnelle Schreibvorgänge unterstützen und kann als zusätzliche Speichermöglichkeit genutzt werden. Ist die eingesetzte Speicherkarte voll, lässt sich die Aufzeichnung laut Sigma über den internen Speicher fortsetzen. Damit steht auch ohne einen sofortigen Kartenwechsel weiterer Speicherplatz zur Verfügung.

Überarbeitet wurde zudem die Stromversorgung. Nach Herstellerangaben erreicht die FP2 eine rund 30 Prozent längere Akkulaufzeit als die ursprüngliche Sigma fp. Mit einer Akkuladung sollen ungefähr 370 Fotos oder rund 130 Minuten Videoaufnahmen möglich sein. Die tatsächliche Laufzeit dürfte unter anderem von den verwendeten Aufnahmefunktionen und den Betriebsbedingungen abhängen.

Zum Lieferumfang gehört der Lithium-Ionen-Akku BP-91. Das separat erhältliche Ladegerät BC-91 benötigt mit einem kompatiblen USB-PD-Netzteil laut Sigma etwa 175 Minuten für einen vollständigen Ladevorgang. Für längere Einsätze lässt sich die Kamera über den optionalen DC Connector CN-91 auch mit einer externen Stromversorgung betreiben.

Modulares Zubehör für unterschiedliche Einsätze

Wie bei den bisherigen Modellen der fp-Serie setzt Sigma auch bei der FP2 auf ein erweiterbares Gehäusekonzept. An beiden Gehäuseseiten befinden sich Gewinde zur Befestigung von Zubehör. Zusammen mit dem Stativgewinde auf der Unterseite stehen drei Anschlüsse im 1/4-Zoll-Format zur Verfügung.

Damit lassen sich beispielsweise Halterungen und weiteres Kameraequipment montieren. Neben Zubehör von Sigma können auch kompatible Produkte anderer Hersteller verwendet werden.

Neu im Zubehörprogramm ist unter anderem die Base Plate BPL-21. Sie ermöglicht die Befestigung des LCD-Suchers LVF-21 und bietet zusätzlich ein 3/8-Zoll-Gewinde für Videozubehör. Der ebenfalls optional erhältliche Blitzschuhadapter HU-21 erweitert die Kamera um einen Anschluss für kompatible Blitzgeräte und weiteres Zubehör. Sigma nennt hier unter anderem die Unterstützung entsprechender Systeme von OM System und Lumix.

Durch die verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten lässt sich die FP2 sowohl als kompakte Fotokamera als auch in umfangreicheren Video-Rigs einsetzen. Welche Komponenten dafür benötigt werden, hängt vom jeweiligen Aufnahmezweck ab.

Sigma FP2: Preis und Verfügbarkeit

Die Sigma FP2 soll ab November 2026 erhältlich sein. Der Hersteller nennt einen Preis von 2.199 Euro.

Weitere Informationen zur Kamera gibt es auf der deutschen Produktseite des Herstellers: https://www.sigma-foto.de/sigma-fp2