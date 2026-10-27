Braun Photo Technik bringt mit der Scouting Cam BLACK200 4GL Solar eine Wildkamera mit 4G-Anbindung und integriertem Solarpanel auf den Markt. Das Modell ermöglicht den Fernzugriff auf Livebilder per App und soll auch an abgelegenen Standorten längere Zeit ohne manuelles Aufladen arbeiten.
Die Braun Scouting Cam BLACK200 4GL Solar ermöglicht über eine integrierte 4G-LTE-Verbindung den Fernzugriff auf Livebilder. Über die zugehörige App lassen sich Aufnahmen abrufen und in der Cloud speichern. Eine vorkonfigurierte Multinetzwerk-SIM-Karte gehört zum Lieferumfang und soll die Einrichtung erleichtern. Für die Mobilfunk- und Cloud-Nutzung stehen kostenpflichtige Monats- und Jahresabonnements zur Auswahl.
2K-Videos und Infrarot-Nachtsicht
Die Wildkamera arbeitet mit einem 2-Megapixel-CMOS-Sensor und zeichnet Videos in 2K-Auflösung auf. Fotos sind mit bis zu 32 Megapixeln möglich, wobei die Auflösung interpoliert wird. Der Bewegungssensor erfasst einen Winkel von 60 Grad und soll innerhalb von 0,4 Sekunden auslösen. Integrierte Infrarot-LEDs ermöglichen laut Hersteller Nachtaufnahmen aus bis zu 20 Metern Entfernung.
Solarpanel für längere Einsatzzeiten
Für die Stromversorgung verfügt die BLACK200 4GL Solar über einen integrierten 5.200-mAh-Akku, der sich per USB-C oder über das mitgelieferte Solarpanel laden lässt. Damit soll die Kamera auch an schwer zugänglichen Standorten längere Zeit ohne manuelles Aufladen auskommen.
Das nach IP66 geschützte Gehäuse ist für Temperaturen zwischen -20 und +60 Grad Celsius ausgelegt. Zur weiteren Ausstattung gehören Zeitraffer- und Zeitsteuerungsfunktionen, Mikrofon, Lautsprecher sowie ein microSD-Kartensteckplatz für Speicherkarten mit bis zu 128 GB.
Preis und Verfügbarkeit
Zum Lieferumfang zählen neben der Kamera ein Solarpanel mit Halterung, eine Nano-SIM-Karte, ein USB-C-Kabel und ein Befestigungsgurt.
Die Braun Scouting Cam BLACK200 4GL Solar ist seit Anfang Oktober 2026 für 139 Euro (UVP) erhältlich. Für die Mobilfunk- und Cloud-Dienste können zusätzliche Kosten entstehen.
Pressemitteilung Braun Photo Technik:
BRAUN Scouting Cam BLACK200 4GL Solar bietet zuverlässige Überwachung rund um die Uhr
Die autarke Wildkamera überzeugt mit 4G-Live-View und Solarpanel sowie Cloud-Anbindung per App
+++ 2K-Video +++ 32-MP-Fotoauflösung (interpoliert) +++ 4G LTE mit Live-View und Bildübertragung auf Cloud per App +++ Solarpanel im Lieferumfang +++ integrierter 5.200-mAh-Lithium-Akku +++ IP66-Schutzklasse +++ IR-LEDs für Nachtaufnahmen +++ vorkonfigurierte Multinetzwerk-SIM-Karte +++ UVP 139,00 Euro inkl. MwSt. +++
Eutingen bei Stuttgart, 29. September 2026 – Ob Wildtierbeobachtung, Revierkontrolle oder die diskrete Überwachung abgelegener Grundstücke – moderne Wildkameras sollen heute deutlich mehr leisten als lediglich Fotos aufnehmen. Gefragt sind robuste, autark arbeitende Systeme, die gleichzeitig jederzeit einen direkten Blick auf das Geschehen ermöglichen. Genau für diese Anforderungen wurde die BRAUN Scouting Cam BLACK200 4GL Solar entwickelt.
Dank integrierter 4G-LTE-Technologie verbindet die Kamera klassische Wildtierbeobachtung mit moderner Fernüberwachung. Über die zugehörige App lässt sich per Live-View jederzeit in Echtzeit kontrollieren, was vor der Kamera geschieht – unabhängig davon, ob sich diese tief im Wald, auf einer Wildwiese oder an einem abgelegenen Grundstück befindet. Die Cloud-Anbindung erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich und macht den Zugriff auf Aufnahmen besonders komfortabel. Die 4G-Wildkamera wird mit einer bereits abgestimmten SIM-Karte ausgeliefert, damit die Einrichtung möglichst einfach und zuverlässig funktioniert. Man muss sich somit nicht um die Netzkonfiguration kümmern und profitiert von einer getesteten Komplettlösung mit hoher Netzabdeckung. So kann die Kamera direkt nach dem Auspacken eingesetzt werden. Das Guthaben für den Clouddienst und die SIM-Karte kann in der dazugehörigen App aufgeladen werden. Dort kann man sich zwischen monatlichen oder jährlichen Abonnements verschiedener Größenordnungen entscheiden.
Für Aufnahmen sorgt ein 2-Megapixel-CMOS-Sensor, der Fotos mit bis zu 32 Megapixeln sowie Videos in 2K-Auflösung aufzeichnet. Der PIR-Sensor hat einen Erfassungswinkel von 60 Grad und eine kurze Auslösezeit von lediglich 0,4 Sekunden stellen sicher, dass Bewegungen zuverlässig erfasst werden. Die IR-LEDs ermöglichen dabei Nachtaufnahmen mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern.
Besonderes Augenmerk wurde auf einen möglichst wartungsarmen Betrieb gelegt. Die BLACK200 4GL Solar verfügt über einen integrierten 5.200-mAh-Lithium-Akku, der über USB-C geladen wird und durch das mitgelieferte Solarpanel kontinuierlich mit Energie versorgt werden kann. Dadurch verlängern sich die Einsatzzeiten erheblich – ein entscheidender Vorteil an schwer zugänglichen oder abgelegenen Standorten. Das wetterfeste IP66-Gehäuse gewährleistet zudem einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von -20 bis +60 °C.
Auch funktional zeigt sich die Kamera vielseitig. Neben Foto- und Videoaufnahmen stehen Zeitraffer-, Zeitsteuerungs- und Endlosaufnahmefunktionen ebenso zur Verfügung wie Temperatur-, Datums- und Mondphasenanzeigen. Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen zusätzliche Einsatzszenarien, während Aufnahmen auf microSD-Karten mit bis zu 128 GB gespeichert werden. Die Unterstützung zahlreicher internationaler Menüsprachen erleichtert den weltweiten Einsatz zusätzlich.
Zum Lieferumfang gehören neben der Kamera bereits das Solarpanel inklusive Halterung, eine Nano-SIM-Karte, ein USB-C-Kabel, ein Befestigungsgurt sowie eine Bedienungsanleitung. Damit steht einer schnellen Inbetriebnahme nahezu ohne zusätzliches Zubehör nichts im Wege.
Mit der BRAUN Scouting Cam BLACK200 4GL Solar präsentiert BRAUN Photo Technik eine moderne Überwachungslösung, die mobile Konnektivität und eine weitgehend autarke Energieversorgung in einem kompakten System vereint. Das Ergebnis ist eine leistungsfähige Wildkamera für Anwender, die auch an abgelegenen Einsatzorten jederzeit den Überblick behalten möchten.
Die Braun Scouting Cam Black200 4GL Solar ist ab Anfang Oktober zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 139,- Euro inkl. MwSt. erhältlich.
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