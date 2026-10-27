Braun Photo Technik bringt mit der Scouting Cam BLACK200 4GL Solar eine Wildkamera mit 4G-Anbindung und integriertem Solarpanel auf den Markt. Das Modell ermöglicht den Fernzugriff auf Livebilder per App und soll auch an abgelegenen Standorten längere Zeit ohne manuelles Aufladen arbeiten.

Die Braun Scouting Cam BLACK200 4GL Solar ermöglicht über eine integrierte 4G-LTE-Verbindung den Fernzugriff auf Livebilder. Über die zugehörige App lassen sich Aufnahmen abrufen und in der Cloud speichern. Eine vorkonfigurierte Multinetzwerk-SIM-Karte gehört zum Lieferumfang und soll die Einrichtung erleichtern. Für die Mobilfunk- und Cloud-Nutzung stehen kostenpflichtige Monats- und Jahresabonnements zur Auswahl.

2K-Videos und Infrarot-Nachtsicht

Die Wildkamera arbeitet mit einem 2-Megapixel-CMOS-Sensor und zeichnet Videos in 2K-Auflösung auf. Fotos sind mit bis zu 32 Megapixeln möglich, wobei die Auflösung interpoliert wird. Der Bewegungssensor erfasst einen Winkel von 60 Grad und soll innerhalb von 0,4 Sekunden auslösen. Integrierte Infrarot-LEDs ermöglichen laut Hersteller Nachtaufnahmen aus bis zu 20 Metern Entfernung.

Solarpanel für längere Einsatzzeiten

Für die Stromversorgung verfügt die BLACK200 4GL Solar über einen integrierten 5.200-mAh-Akku, der sich per USB-C oder über das mitgelieferte Solarpanel laden lässt. Damit soll die Kamera auch an schwer zugänglichen Standorten längere Zeit ohne manuelles Aufladen auskommen.

Das nach IP66 geschützte Gehäuse ist für Temperaturen zwischen -20 und +60 Grad Celsius ausgelegt. Zur weiteren Ausstattung gehören Zeitraffer- und Zeitsteuerungsfunktionen, Mikrofon, Lautsprecher sowie ein microSD-Kartensteckplatz für Speicherkarten mit bis zu 128 GB.

Preis und Verfügbarkeit

Zum Lieferumfang zählen neben der Kamera ein Solarpanel mit Halterung, eine Nano-SIM-Karte, ein USB-C-Kabel und ein Befestigungsgurt.

Die Braun Scouting Cam BLACK200 4GL Solar ist seit Anfang Oktober 2026 für 139 Euro (UVP) erhältlich. Für die Mobilfunk- und Cloud-Dienste können zusätzliche Kosten entstehen.

Pressemitteilung Braun Photo Technik: