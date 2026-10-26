Ein Schwarz-Weiß-Foto einer Elefantenkuh mit ihrem toten Kalb gewinnt den Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year 2026. Auch der Nachwuchspreis geht an eine monochrome Aufnahme. Insgesamt standen mehr als 65.000 Einsendungen zur Auswahl.

Wildlife Photographer of the Year 2026: Die Siegerbilder

Das Natural History Museum in London hat die Gewinner des internationalen Fotowettbewerbs Wildlife Photographer of the Year 2026 bekannt gegeben. Für die 62. Ausgabe wurden nach Angaben des Veranstalters insgesamt 65.403 Fotografien aus 121 Ländern und Regionen eingereicht. Eine internationale Fachjury bewertete die Aufnahmen unter anderem nach fotografischer Umsetzung, Originalität, Kreativität und ethischen Kriterien.

Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs wurden sowohl der Gesamtsieger als auch der Gewinner des Nachwuchswettbewerbs für Schwarz-Weiß-Aufnahmen ausgezeichnet. Beide Bilder zeigen unterschiedliche Aspekte des Tierverhaltens.

Federico Veronesi gewinnt mit Elefantenaufnahme

Der italienische Naturfotograf Federico Veronesi erhält den Hauptpreis für seine Aufnahme „The Aftermath“. Das Bild entstand im Huab-Flusstal in Namibia und zeigt eine Elefantenkuh, die ein verstorbenes Jungtier mit ihrem Rüssel und einem Stoßzahn trägt.

Veronesi war einer Elefantengruppe gefolgt, als ihm ungewöhnliche Schleifspuren im Sand eines ausgetrockneten Flussbetts auffielen. Nachdem er die Tiere eingeholt hatte, konnte er die Ursache beobachten: Eine Elefantenkuh transportierte den leblosen Körper eines Kalbs, dessen Bein zwischen Rüssel und Stoßzahn eingeklemmt war.

Die Jury unter Vorsitz von Kathy Moran würdigte insbesondere die emotionale Wirkung und die Aussagekraft der Aufnahme hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten von Tieren.

Nachwuchspreis für Schwarz-Weiß-Foto eines Mistkäfers

Der Titel Young Wildlife Photographer of the Year 2026 geht an Oscar Whitfield. Der junge britische Fotograf lebt in Simbabwe und überzeugte die Jury mit seiner Aufnahme „Labour of Love“.

Das Foto zeigt einen Mistkäfer, der eine Dungkugel über den trockenen Boden bewegt. Um die Szene aus der Perspektive des Insekts festzuhalten, legte sich Whitfield auf den Boden. Eine kurze Belichtungszeit und eine hohe ISO-Einstellung ermöglichten es ihm, die Bewegung des Käfers trotz der schwierigen Aufnahmebedingungen einzufrieren.

Die Jury hob die gezielte Bildgestaltung und die technische Umsetzung hervor. Besonders anspruchsvoll sei die Fotografie eines kleinen, ständig in Bewegung befindlichen Motivs gewesen.

Weitere Auszeichnungen in 19 Kategorien

Neben den beiden Gesamtsiegern wurden Fotografen in unterschiedlichen Alters- und Themenkategorien ausgezeichnet. Das Spektrum reicht von Tierporträts und Unterwasserfotografie bis hin zu Naturaufnahmen aus städtischen Lebensräumen.

Zu den Preisträgern zählen auch mehrere Fotografen aus Deutschland. Konrad Gräeter gewann in der Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen. Alexis Tinker-Tsavalas erhielt den Rising Star Award.

Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem an James Lewin aus Großbritannien für die Kategorie „Animals in their Environment“, Tony Wu aus Japan und den USA für Unterwasserfotografie sowie Francisco Negroni aus Chile für Fotojournalismus.

Die Auswahl der Gewinner erfolgte anonym durch eine internationale Jury mit Fachleuten aus Fotografie, Film, Naturschutz und Wissenschaft. Neben der technischen Qualität spielten auch der verantwortungsvolle Umgang mit Tieren und die Eigenständigkeit der Bildideen eine Rolle.

Ausstellung im Natural History Museum in London

Die prämierten Fotografien sind seit dem 16. Oktober 2026 im Natural History Museum in London zu sehen. Die Ausstellung läuft bis zum 11. Juli 2027 und soll anschließend auch an weiteren Standorten in Großbritannien und international gezeigt werden.

Alle prämierten Bilder werden im begleitenden Bildband “Wildlife Fotgrafien dea Jahres. Portfolio 36” veröffentlicht, der bei Knesebeck erscheint. (Bild oben)

Parallel dazu läuft bereits die Bewerbungsphase für den Wildlife Photographer of the Year 2027. Fotografen können ihre Bilder seit dem 19. Oktober 2026 einreichen. Einsendeschluss ist der 3. Dezember 2026.