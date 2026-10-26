Faire Wettbewerbsbedingungen im internationalen Onlinehandel, neue Möglichkeiten für gemeinsames Fotografieren und ein prominenter Auftritt der deutschen Fotoszene auf internationaler Bühne: Der Handelsverband Deutschland fordert eine konsequentere Durchsetzung bestehender Regeln gegenüber Onlineanbietern aus Drittstaaten, während Google mit der geplanten Funktion „Group Camera“ das gemeinsame Fotografieren und Teilen von Bildern bei Veranstaltungen vereinfachen will. Gleichzeitig rückt Düsseldorf auf der Paris Photo 2026 die künstlerische Zukunft der Fotografie in den Mittelpunkt und unterstreicht mit einer Installation von Thomas Ruff seine Bedeutung als internationaler Fotostandort.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 44/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE und DigitalPHOTO.

Imaging Business News KW 44/26

HDE: Durchsetzung der Online-Regeln aus Drittstaaten noch mangelhaft

Der Onlinehandel aus Drittstaaten stellt die bestehenden Kontrollstrukturen immer noch vor grundlegende Herausforderungen. Die notwendigen regulatorischen Anpassungen auf europäischer Ebene sind angestoßen, werden jedoch erst mittelfristig Wirkung entfalten. Kurzfristig entscheidend ist daher, das bestehende Recht konsequent zur Anwendung zu bringen, so der Einzelhandels-Verband. Das zentrale Defizit liegt nicht in fehlenden Schutzvorschriften, sondern in deren unzureichender Durchsetzung. Genau hier setzen die vom HDE vorgeschlagenen Maßnahmen an: bei klarer Schwerpunktsetzung, besserer Nutzung vorhandener Instrumente und einer konsequenten Ausrichtung der Marktüberwachung auf die Realität digitaler Märkte. Eine wirksame Durchsetzung ist Voraussetzung für faire Wettbewerbsbedingungen, funktionierenden Verbraucherschutz und die Glaubwürdigkeit des Rechtsrahmens insgesamt. Wer ein Level Playing Field im globalen Onlinehandel herstellen will, muss sicherstellen, dass geltendes Recht nicht nur besteht, sondern auch durchgesetzt wird. Weitere Infos:

https://einzelhandel.de/images/Recht/HDE_DIHK_Impulspapier.pdf

Group Camera: Neues Tool für Party-Fotos

Bisher lässt sich die Funktion Group Camera in den Daten von Googles Fotos-App finden, aber bisher noch nicht nutzen. Sobald es veröffentlicht wird, soll es allen Usern helfen, die auf Partys Fotos schießen, diese mit vielen anderen teilen zu können, die ebenfalls Bilder der Feier aufgenommen haben. Statt wie vorher Gruppenchats dafür zu erstellen oder Cloud-Speicher einrichten zu müssen, implementiert Group Camera diese Funktion direkt in Google Fotos. Sobald die Gruppe erstellt ist, lässt sie sich einfach per Link mit anderen teilen. Wurde eine bestimmte Startzeit für die Group Camera in Google Fotos festgelegt, werden die Teilnehmer:innen über den Start per Push-Benachrichtigung informiert. In dem Bereich der Group Camera können User dann Bilder hochladen, Kommentare hinterlassen oder neue Bilder aufnehmen. Nach Ablauf des Events lassen sich die Bilder weiterhin abrufen. Ebenfalls praktisch: Schon bestehende Medienordner in Google Fotos lassen sich jederzeit zu einer Group Camera umfunktionieren. Sollte es also wiederkehrende Ereignisse geben, können so immer wieder neue Bilder im selben Ordner landen.

https://t3n.de/news/group-camera-google-1768147/

Starker Auftritt: Düsseldorf auf der Paris Photo

Zum 200. Jubiläum der Fotografie präsentiert sich Düsseldorf vom 12. bis 15. November auf der Paris Photo mit einer prominenten Standplatzierung im Digitalsektor der weltweit wichtigsten internationalen (Kunst-)Fotomesse im Grand Palais. Im Zentrum des diesjährigen Auftritts steht die gegenwärtige Veränderung der Fotografie hin zu einer medienübergreifenden Kunstform. In Düsseldorf wurde Fotografie historisch betrachtet entscheidend als Medium der Bildenden Kunst etabliert (Düsseldorfer Schule). Ergänzt wird die Präsentation Düsseldorf and Photography von einer monumentalen Installation des Düsseldorfer Künstlers Thomas Ruff und einem umfangreichen Begleitprogramm mit Künstlergesprächen, Buchpräsentationen und Veranstaltungen in Kooperation mit dem Goethe-Institut Paris. Mit diesem Auftritt unterstreicht die Fotostadt ihr Selbstverständnis als Ort für Vernetzung, Synergien und Diskurs. Weitere Infos:

https://mailchi.mp/artpress-uteweingarten/duesseldorf-and-photography-paris-photo-6690815?e=831fd91964