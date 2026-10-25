Mit der Einzelausstellung „Italy“ widmet sich die Galerie Bene Taschen in Köln dem fotografischen Werk von Miron Zownir. Der 1953 in Karlsruhe geborene deutsch-ukrainische Fotograf hat für die gezeigte Serie zwischen 2017 und 2024 verschiedene Regionen Italiens bereist. Seine Aufnahmen entstanden sowohl in den Städten Nord- und Süditaliens als auch in ländlichen Gegenden Apuliens.

Die Fotografien sollen unterschiedliche gesellschaftliche Lebenswirklichkeiten des Landes sichtbar machen. Die Serie verbindet damit Eindrücke aus urbanen Räumen mit Beobachtungen abseits der großen italienischen Metropolen. Miron Zownirs Arbeiten waren bereits in zahlreichen internationalen Museen und Ausstellungshäusern vertreten.

Die Eröffnung von „Miron Zownir – Italy“ findet am Samstag, 28. November 2026, von 14 bis 18 Uhr statt. Regulär ist die Ausstellung anschließend vom 29. November 2026 bis zum 6. Februar 2027 in der Galerie Bene Taschen, Lindenstraße 19, 50674 Köln, zu sehen.

Die Galerie ist mittwochs bis freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Besuche außerhalb dieser Zeiten sind nach Vereinbarung möglich.

Bilder: Miron Zownir, Taranto, 2024 | Miron Zownir, Milan, 2024| Miron Zownir, Milan, 2024 | alle: © Miron Zownir, courtesy Galerie Bene Taschen, Köln

Pressemitteilung Galerie Bene Taschen: