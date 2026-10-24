Die Gewinnermotive des Wettbewerbs Europäischer Naturfotograf des Jahres 2026 stehen fest

Imre Potyó aus Ungarn gewinnt mit Bild von Schimmelpilz-Strukturen auf Fledermaus-Guano.

Seit 26 Jahren zeichnet er die besten Bilder der europäischen Naturfotografie aus und gilt als einer der angesehensten Wettbewerbe seiner Art überhaupt: der GDT Wettbewerb Europäischer Naturfotograf des Jahres. Die diesjährige Auflage zeigt einmal mehr eindrucksvoll, zu welcher gestalterischen und thematischen Vielfalt zeitgenössische Naturfotografie fähig ist.

Jedes Jahr ermittelt die Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) die besten Fotomotive und kürt einen Gesamtsieger sowie den Fritz Pölking Preis und den Rewilding Europe Award in Zusammenarbeit mit dem Tecklenborg Verlag und der Organisation Rewilding Europe. In diesem Jahr überzeugte Imre Potyó aus Ungarn mit dem Bild „Verborgene Welten” die internationale Jury. Zum ersten Mal in seiner 26-jährigen Geschichte wurde damit ein Bild aus der Kategorie Pflanzen und Pilze zum Gesamtsieger des Wettbewerbs gekürt.

Das Siegerbild – ein im Guano von Fledermäusen lebender Köpfchen-Schimmelpilz mit überwinternden Fledermäusen im Hintergrund, wurde von einer internationalen Jury aus über 26.000 Aufnahmen von Amateur- und Profifotografen aus 46 Ländern ausgewählt. Das Bild entstand während einer kontrollierten Fledermauszählung ohne jegliche Störung der Tiere.

Imre Potyó wurde am Abend des 23. Oktober auf einer feierlichen Preisverleihung mit dem Titel Europäischer Naturfotograf des Jahres 2026 ausgezeichnet. Sein Bild geht nun zusammen mit allen anderen Siegerbildern des Wettbewerbs in einer großformatigen Ausstellung auf eine dreijährige Tour durch Deutschland und das europäische Ausland. Startpunkt ist das Deutsche Pferdemuseum in Verden bei Bremen, wo die Ausstellung Anfang Dezember 2026 offiziell eröffnet wird.

Eingereichte Aufnahme: über 26.000 Aufnahmen aus 46 Ländern

Gesamtsieger: Imre Potyó (HU) | Verborgene Welten

Sieger Fritz Pölking Preis: Michiel van Noppen (NL) | Jugendpreis: Tobias Gjerde (NO)

Sieger Rewilding Europe Award: Jan Wieczorek (PL)

Internationale Jury: Hanneke Van Camp (BE), Isabel Díez (ES), Thierry Vezon (FR), Tom Gilks (UK) und Jon A. Juárez (ES/DE) sowie Patrick Brakowski (Tecklenborg Verlag) zusätzlich für den Fritz Pölking Preis und Viktoria Pezzei zusätzlich für den Rewilding Europe Award.

Neun Kategorien & zwei Sonderpreise: Vögel, Säugetiere, Andere Tiere, Pflanzen und Pilze, Landschaften, Unterwasserwelt, Mensch und Natur, Atelier Natur, Jugendkategorie bis 14 Jahre und 15 bis 17 Jahre; Sonderpreise: Fritz Pölking Preis und Fritz Pölking Jugendpreis sowie Rewilding Europe Award

EUROPÄISCHER NATURFOTOGRAF DES JAHRES 2026

Über 26.000 Aufnahmen wurden von Amateur- und Profifotografen aus 46 Ländern zum Wettbewerb Europäischer Naturfotograf des Jahres (ENJ) eingereicht. Ein erneuter Teilnahmerekord für die 26. Ausgabe des Wettbewerbs der GDT und eine große Herausforderung für die fünfköpfige, international besetzte Jury. Sie ermittelte aus allen Einsendungen zunächst online und abschließend in drei Tagen intensiver Arbeit vor Ort 107 Siegerbilder in neun Kategorien und für zwei Sonderpreise.

Verborgene Welten

Gesamtsieger des Wettbewerbs, der Ungar Imre Potyó, ist Wissenschaftler, Umweltexperte und Naturfotograf. Bereits seit 13 Jahren fotografiert er überwinternde Fledermäuse in geschützten, nur eingeschränkt zugänglichen Stollen im ungarischen Börzsöny-Gebirge. Potyó: „Ein wesentliches Merkmal der Kleinen Hufeisennasen (Rhinolophus hipposideros) ist, dass sie während des Winterschlafs gelegentlich aufwachen und ihren Schlafplatz verlassen, um Fluginsekten zu jagen. Dabei hinterlassen sie Kot, der sich im Laufe der Zeit zu einer durchgehenden dunklen Schicht akkumuliert. Im Lichtkegel der Lampe erkennt man einen weißlichen Belag auf der Kotschicht – ein im Guano lebender Köpfchen-Schimmelpilz, den ich mit meinem Makroobjektiv in Szene setzte, mit den überwinternden Fledermäusen im Hintergrund. Das Foto – eine Langzeitbelichtung mit Fokusverschiebung während der Belichtung – entstand während einer kontrollierten Fledermauszählung ohne jegliche Störung der Tiere.“

Imre Potyó gewann bereits große, internationale Wettbewerbe wie z.B. Ungarischer Naturfotograf des Jahres, Grand Prix of Hungarian Nature Photography, den britischen Wildlife Photographer of the Year oder HIPA, den internationalen Fotowettbewerb aus Dubai. Meistens erkundet er die Landschaft auf eigene Faust, vor allem die Täler des Börzsöny-Gebirges, oft in Tagträumen versunken und fotografisch experimentierend. Er sucht gezielt nach bislang ungesehenen Situationen in der Natur, die er mit der ihm eigenen Kreativität in Szene setzt.

Tom Gilks für die Jury: „Dieses Bild verweist auf eine größere Wahrheit über die Natur: Ein großer Teil des Lebens existiert jenseits unserer unmittelbaren Wahrnehmung, an Orten, die wir nur selten oder nie aufsuchen, und unter Organismen, die wir kaum bemerken. In dieser Komposition sind Fledermäuse, Pilze und unzählige Mikroorganismen Teil eines Beziehungsgeflechts, das das Leben still und unbemerkt erhält. Die Fotografie besitzt die einzigartige Fähigkeit, solche Zusammenhänge sichtbar zu machen und etwas, das sonst im Verborgenen bleiben würde, in etwas zu verwandeln, das wir verstehen, wertschätzen und letztlich auch schützen können. In einer Zeit, in der die biologische Vielfalt in beispiellosem Ausmaß verloren geht, verschwinden viele dieser Welten, bevor sie überhaupt angemessen dokumentiert, geschweige denn verstanden wurden.“

Die internationale Jury

Die Mitglieder der diesjährigen Jury waren die belgische Fotografin und Biologin Hanneke Van Camp, bekannt für ihre stillen, atmosphärischen Arktis-Bilder, sowie Isabel Díez, Fotografin und Meeresbiologin aus dem Baskenland. Der französische Fotograf und Fotojournalist Thierry Vezon, seit über zwei Jahrzehnten für Magazine wie GEO und das BBC Wildlife Magazine tätig, sowie Tom Gilks, Geschäftsführer der renommierten Nature Picture Library und langjähriger Bildredakteur des BBC Wildlife Magazine. Komplettiert wurde die Jury durch Jon A. Juárez, Fotograf und Filmemacher mit biologischem Hintergrund, der sich besonders den menschlichen Geschichten hinter dem Wandel unserer Umwelt widmet.

Vom Vogelmotiv bis Atelier Natur: Preise in neun Kategorien

Die Bilder des Wettbewerbs können in neun Kategorien und zwei Sonderkategorien eingereicht werden. In jedem Bereich wählt die Jury die zehn besten Bilder aus und nominiert eines davon zum Siegerbild. Im diesjährigen Wettbewerb gewann Jan Wieczorek aus Polen in der Kategorie Vögel, Lorenzo Shoubridge aus Italien erreichte den ersten Platz in der Kategorie Säugetiere und von Christian Morawitz, GDT-Mitglied aus Deutschland, stammt das Siegerbild in der Kategorie Andere Tiere. Fortunato Gatto aus Großbritannien setzte sich in der Kategorie Pflanzen und Pilze durch, und Antje Kreienbrink, ebenfalls GDT-Mitglied aus Deutschland, gewann in der Kategorie Landschaften. Im Themenbereich Unterwasserwelt machte der Spanier Angel Fitor das Rennen, während Petr Bambousek aus Tschechien sich Platz eins in der Kategorie Mensch und Natur sicherte. In der Wettbewerbskategorie Atelier Natur gewannen mit Hermann Hirsch & Jan Leßmann gleich zwei Fotografen der GDT gemeinsam.

Talente fördern: Auszeichnungen für den Nachwuchs

Auch der naturfotografische Nachwuchs hat die Chance, sein Können im Wettbewerb unter Beweis zu stellen. Hierfür gibt es eine Kategorie für Jugendliche bis 14 Jahre und eine für die 15- bis 17-Jährigen. Die Dortmunderin Marla Schwarze aus Deutschland siegte mit ihrem Bild „Wintergold“ in der Jugendkategorie bis 14 Jahre. Den ersten Platz unter den 15- bis 17-Jährigen gewann Szymon Bartołd aus Polen mit dem Bild „Schwanensee“.

Der Rewilding Europe Award

Zum fünften Mal wurde in diesem Jahr der Rewilding Europe Award (REA) in Kooperation mit der Organisation Rewilding Europe vergeben, um herausragende Leistungen in der Fotografie mit dem Schwerpunkt Rewilding zu würdigen. Hier geht es darum, der Natur in von Menschen geprägten Regionen Zeit und Raum zu geben, sich selbst wiederherzustellen. Durch die Schaffung der richtigen Voraussetzungen kann die Natur abwechslungsreiche Landschaften wieder selbst gestalten. Dazu gehört eine ursprüngliche Flussdynamik, die natürliche Sukzession von Wäldern oder vollständige Nahrungsketten mit ihren vielfältigen Räuber-Beute-Beziehungen.

Jan Wieczorek aus Polen belegte mit seinem Bild „Stadtbiber“ den ersten Platz. Sein Bild überzeugte die Jury, die neben der ENJ-Jury für Rewilding Europe durch Victoria Pezzei ergänzt wurde. Viktoria ist eine deutsch-ukrainische Fotojournalistin mit Sitz in München, deren Arbeit sich mit den komplexen Beziehungen zwischen Menschen, Wildtieren und Lebensräumen beschäftigt.

Preis mit besonderer Story: der Fritz Pölking Preis

Der Fritz Pölking Preis (FPP) ist ein Story-Preis. Er widmet sich besonderen Fotoprojekten oder Portfolios. Der Sieger 2026, Michiel van Noppen aus den Niederlanden, widmet sich einer Story zur Rettung einer bedrohten Symbiose: in seinem Projekt „Die Gärtner des Waldes“ beleuchtet der Fotograf die bemerkenswerte Beziehung zwischen dem Baird-Tapir und dem seltenen Jícaro-Danto-Baum, welcher sich ohne den Tapir nicht fortpflanzen könnte. Auch dies ein Beispiel für die enge Verflechtung von Ökosystemen.

Den Fritz Pölking Jugendpreis gewann der junge Norweger Tobias Gjerde. In seinem Projekt, „Der Zauber der nordischen Wildnis“, fängt er mit minimalistischen Bildkompositionen die Essenz des Augenblicks ein und macht die einzigartige Atmosphäre der nordischen Wildnis auf eindrucksvolle Weise spürbar.

Neben der ENJ-Jury gehörte Patrick Brakowski vom Magazin Naturfoto der FPP-Jury an.

Sabine Riewenherm, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) und Schirmherrin des Wettbewerbs: „Alle am Wettbewerb beteiligten Fotografinnen und Fotografen eint eine gemeinsame Haltung: Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt und setzen sich für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur ein. Mit ihren Werken machen sie auf die Schönheit, aber auch auf die Verwundbarkeit unseres Planeten aufmerksam. Für diesen großartigen Beitrag bin ich den Fotografinnen und Fotografen äußerst dankbar, denn sie tragen wesentlich dazu bei, für die Natur und deren Schutz zu sensibilisieren. Der GDT danke ich herzlich für ihr langjähriges, erfolgreiches Engagement auf nationaler und internationaler Ebene. Ich freue mich auf viele weitere Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit und auf die kommenden Geschichten, die ihre Mitglieder und allen voran die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Wettbewerbs uns noch erzählen werden!“

Preisverleihung & Ausstellungseröffnung

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung fanden im Rahmen des Internationalen Naturfotofestivals am Abend des 23. Oktober 2026 statt. Interviews mit den Hauptpreisträgern können über den YouTube-Kanal der GDT abgerufen werden.

Der Wettbewerb: International renommiert

Der Wettbewerb Europäischer Naturfotograf des Jahres gehört zu den prestigeträchtigsten Bühnen der modernen Naturfotografie, weit über die Grenzen Europas hinaus. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat er sich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zu einer festen Institution auf internationaler Ebene entwickelt. Sein Renommee verdankt der Wettbewerb einer stets hochkarätig besetzten, internationalen Jury, kompromisslos hohen Standards bei der Vorauswahl, dem konsequenten Verzicht auf digitale Manipulation und einem präzisen, validen Bewertungssystem. Gewürdigt wird dabei die gesamte Bandbreite naturfotografischer Themen, ebenso wie der Einsatz neuer Techniken, Innovationsgeist, Kreativität und der Mut zu ungewöhnlichen Kompositionen. So hat sich der Wettbewerb zu einem Seismografen der sich stetig weiterentwickelnden, modernen Naturfotografie entwickelt.

Danksagung

Dank der großzügigen Unterstützung von Sponsoren wie Canon, AC-Foto, Nikon, Sony, Sigma, OM Digital Solutions, Tecklenborg-Verlag, Oltepesi Tented Safari Camp und der Sparkasse an der Lippe konnten wie immer Bargeldpreise an alle Erst- und Zweitplatzierten in Höhe von je 800 Euro beziehungsweise 500 Euro vergeben werden.

Der Gesamtsieger konnte sich über 3.000 Euro der Firma Canon sowie über eine Reise für zwei Personen in die Masai Mara zum Oltepesi Tented Safari Camp freuen.

Die Sieger des Rewilding Europe Awards erhielten 1.000 Euro bzw. 500 Euro von Rewilding Europe, und der Fritz Pölking Preisträger durfte sich über 2.000 Euro bzw. 1.500 Euro für den Fritz Pölking Jugendpreis vom Tecklenborg-Verlag freuen.

Insgesamt wurden Preise im Wert von über 43.500 Euro vergeben.

Ein besonderer Dank gilt der Firma Canon, die Exklusiver Langzeitpartner der GDT ist.